Los Ángeles presenta los detalles de sus 10 Zonas de Aficionados oficiales para disfrutar el Mundial 2026

El Comité Organizador de Los Ángeles rumbo a la Copa del Mundo 2026 dio a conocer el lunes los detalles de las 10 Zonas de Aficionados oficiales que se instalarán en distintos puntos de la región durante los 39 días de competencia.

Estas sedes complementarán el arranque del torneo tras la inauguración del FIFA Fan Festival Los Angeles, programado del 11 al 14 de junio en el Coliseo Memorial de Los Ángeles, que fungirá como punto central de reunión para los aficionados.

En conjunto, las actividades convertirán a la ciudad en un espacio de celebración extendida alrededor del Mundial de 2026, con transmisiones en vivo de los partidos y diversas experiencias diseñadas para acercar el ambiente mundialista a las comunidades de toda el área metropolitana.

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Las transmisiones de los partidos en las Zonas de Aficionados estarán disponibles a través de FOX y Telemundo, lo que permitirá a los asistentes seguir en vivo la actividad del torneo a lo largo de toda la competencia. Cada sede contará con programación específica, por lo que se recomienda consultar previamente la disponibilidad de señal en cada punto.

En cuanto a la logística, el comité organizador exhortó a los aficionados a planificar sus traslados con anticipación, destacando el uso del sistema de transporte público “Metro” como la opción más conveniente para acceder tanto al FanFest como a las distintas Zonas de Aficionados distribuidas en la región.

Con una agenda que abarca 39 días de actividades, incluidos ocho partidos en el Los Angeles Stadium –Sofi Stadium de Inglewood–, además del festival oficial y las múltiples sedes alternas, Los Ángeles se perfila como uno de los principales epicentros para vivir el ambiente del Mundial.

Las autoridades también invitaron al público a consultar el calendario completo de eventos, horarios de partidos y detalles sobre boletos a través del sitio oficial del comité organizador, donde se centraliza toda la información relacionada con la justa mundialista en la ciudad.

Aquí la información de cada sede:

The Original Farmers Market: 18–21 de junio

Experiencia con boleto: $5 por día / $17 pase por varios días; entrada gratuita para niños de 3 años o menos.

Contará con una amplia cartelera de partidos de la fase de grupos, incluyendo Estados Unidos vs. Australia y México vs. Corea del Sur.

El evento incluirá zonas de fútbol para toda la familia, jardines cerveceros y una oferta gastronómica internacional con más de 40 restaurantes y tiendas especializadas del mercado.

City of Downey: 20 de junio

Evento comunitario gratuito con paquetes VIP opcionales a la venta.

Presentará partidos destacados de la fase de grupos como Alemania vs. Costa de Marfil y Túnez vs. Japón.

Habrá ceremonia de apertura, área masiva de visualización, entretenimiento, exhibiciones de fútbol, paseo artístico, módulos interactivos, vendedores de comida y bebidas.

Los Angeles Union Station: 25–28 de junio

Evento gratuito de varios días en el corazón del centro de Los Ángeles.

Ofrecerá transmisiones simultáneas de partidos y encuentros internacionales destacados, incluyendo Estados Unidos vs. Turquía.

Incluirá presentaciones de DJs, convivencias con invitados, retos interactivos, actividades competitivas y experiencias inmersivas.

Hansen Dam Lake: 2–5 de julio

Experiencia al aire libre con boleto: $25 admisión general, con opciones VIP disponibles.

Presentará partidos de dieciseisavos y cuartos de final en un ambiente tipo festival.

El evento contará con un espacio frente al lago transformado con DJs, comida internacional, jardines cerveceros, cine al aire libre, muralistas, juegos con premios y entretenimiento continuo.

Earvin Magic Johnson Park: 4–5 de julio

Celebración comunitaria gratuita.

Incluirá partidos de cuartos de final.

Ofrecerá actividades para toda la familia, mercado comunitario, recursos locales, música, camiones de comida, bebidas y más.

Whittier Narrows Recreation Area: 9–11 de julio

Celebración comunitaria gratuita.

Presentará partidos de semifinales y otras instancias decisivas del torneo.

Incluirá actividades culturales, mercado comunitario y una variedad de opciones gastronómicas locales. Tras los partidos, los aficionados podrán recorrer el parque y explorar el Valle de San Gabriel.

Venice Beach: 10–11 de julio

Zona de aficionados frente al mar con boleto: admisión general desde $10, con opciones VIP disponibles.

Ofrecerá partidos de eliminación directa en uno de los destinos más icónicos de la ciudad.

Habrá vendedores de comida internacional, áreas de bebidas, música en vivo, DJs, presentaciones culturales y programación familiar adicional.

Fairplex: 14–15 y 18–19 de julio

Evento con boleto.

$10 por los cuatro días hasta el 31 de mayo; $20 después de esa fecha.

Opciones VIP disponibles.

Incluirá paquetes de múltiples partidos, incluyendo semifinales, partido por el tercer lugar y la final.

Habrá juegos interactivos, actividades recreativas, apariciones de mascotas locales, exhibiciones educativas sobre la “ciencia del fútbol” y un DJ residente.

West Harbor: 14–15 y 18–19 de julio

Experiencia frente al agua con boleto: $5 por entrada, con opciones VIP disponibles.

Presentará semifinales y la final del torneo.

Ofrecerá actividades inspiradas en el fútbol, experiencias interactivas, gastronomía, bebidas y música con DJ en vivo.

Downtown Burbank: 18–19 de julio

Evento con boleto desde $25.

Contará con los partidos finales del torneo, incluida la gran final del Mundial.

El evento incluirá entretenimiento en vivo, juegos familiares, experiencias VIP y una feria internacional gratuita adyacente con gastronomía y expresiones culturales de todo el mundo.