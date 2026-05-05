Los trabajadores del SoFi Stadium amenazan con ir a la huelga si el ICE está presente en los partidos del Mundial

Isaac Martínez lleva cuatro años trabajando como cocinero en el SoFi Stadium . Ha trabajado en decenas de eventos, entre ellos partidos de la NFL, una Super Bowl , conciertos de Taylor Swift , Wrestlemania y la final del campeonato nacional de fútbol americano universitario.

Y nunca ha tenido miedo de ir a trabajar. Hasta ahora.

No es el único. Con el inicio de la Copa del Mundo en el recinto de Inglewood el próximo mes, Martínez afirma que él y muchas de las personas que trabajan en los servicios de restauración y en otros puestos del estadio no se sentirán seguros si hay agentes federales de inmigración presentes durante el torneo.

“La mayoría de los trabajadores tienen miedo. Temen por su seguridad”, dijo Martínez en español. “Esto también tiene que ver con los aficionados. La gente viene de todas partes, incluso de Irán. Así que nos preocupa su seguridad”.

Este viernes, trabajadores y activistas inician su marcha desde MacArthur Park hasta el centro de Los Ángeles.



(Genaro Molina/Los Angeles Times)

La preocupación es tal que Unite Here Local 11 , el sindicato del sector hostelero que representa a Martínez y a otras 2.000 personas que trabajan en el SoFi sin contrato, ha advertido de que podría convocar una huelga antes de la Copa del Mundo si no se mantiene a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alejados del estadio.

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El mes pasado, Unite Here Local 11 presentó una denuncia por prácticas laborales injustas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, en la que acusaba a Legends Hospitality —que gestiona los servicios premium de comida, bebida y venta al por menor en el SoFi—, a Kroenke Sports and Entertainment —propietaria del estadio— y a la FIFA —organizadora de la Copa del Mundo— de crear un entorno de trabajo inseguro al negarse a restringir la presencia de funcionarios del ICE en los ocho partidos de la Copa del Mundo que se disputarán en Inglewood.

“Nos preocupa la seguridad de los espectadores y los trabajadores”, afirmó Kurt Petersen, copresidente de Local 11. “El ICE se ha vuelto cada vez más incontrolable y violento. Vimos lo que ocurrió con los asesinatos en Minnesota. Por eso no creo que nadie esté a salvo cuando el ICE está cerca”.

Un portavoz de la FIFA se negó a comentar la denuncia del sindicato, y Legends Hospitality no respondió de inmediato a las reiteradas solicitudes de comentarios. El sindicato, por su parte, se unió el viernes a líderes religiosos y sindicales y a miembros de la Fair Games Coalition para defender su postura en una manifestación del Primero de Mayo frente a las oficinas del comité organizador de la FIFA en el centro de Los Ángeles.

No está claro qué papel desempeñarán las autoridades federales en el Mundial, pero Todd Lyons, director en funciones del ICE, ha afirmado que su agencia tendrá un “papel clave” en la seguridad de las sedes del torneo. Y esa ambigua declaración ha despertado la preocupación no solo entre los trabajadores, sino también entre organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que ha publicado una advertencia de viaje para el Mundial dirigida a los visitantes que tengan previsto asistir al torneo.

Petersen dijo que el sindicato, junto con más de 100 grupos de derechos humanos, pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino , que solicitara directamente al presidente Trump una moratoria de las redadas de ICE —especialmente en las sedes de la Copa del Mundo— durante los 38 días que dura el torneo.

“La FIFA podría decirle a la administración Trump: “Mantengan al ICE fuera de los partidos. No los necesitamos para organizar un torneo de fútbol”», dijo Petersen. “Así que esa es la exigencia en la que seguimos insistiendo. Y si no la conseguimos, entonces estamos dispuestos a hacer todo lo posible, hasta una huelga de cara al Mundial”.

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Las preocupaciones de Amnistía Internacional son mucho más amplias que las del sindicato de Petersen. La organización afirmó que le preocupa «el deterioro de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos» y «la ausencia de medidas significativas y garantías concretas por parte de la FIFA, las ciudades anfitrionas o el Gobierno de Estados Unidos» para abordar esa situación.

Amy Fischer, directora de derechos de los refugiados y migrantes de Amnistía Internacional EE. UU., advirtió que «existe un riesgo real para las personas que viajen a estos partidos debido a las agresivas tácticas de control de la inmigración que hemos visto por parte de esta administración».

“Hay una alta probabilidad de que se produzca cierto caos. Porque eso es de lo que se nutre esta administración y es lo que les encanta crear”, añadió. “En Amnistía, realmente esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor”.

La advertencia de viaje emitida la semana pasada indica que a los visitantes se les puede denegar arbitrariamente la entrada al país, detener en condiciones «inhumanas» o someter a registros invasivos de teléfonos y redes sociales. También cita oleadas agresivas de control de inmigración en ciudades como Los Ángeles que dieron lugar a acusaciones de discriminación racial y a la represión violenta de las protestas.

“Sabemos que en los partidos habrá aficionados inmigrantes, habrá trabajadores inmigrantes”, dijo Fischer. “Nadie está a salvo en ese entorno con esta agencia sin ley que viola constantemente la ley y los derechos humanos de las personas. Podría convertir cualquier partido en un desastre”.

La ansiedad es alta entre los trabajadores de los estadios, que están preocupados por la amenaza de detención por parte del ICE, independientemente de su estatus migratorio.

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“Le pedimos a la FIFA que se ocupe de esto y no permita que el ICE esté presente en el estadio”, dijo Martínez. “Hemos visto que la violencia no se limita a un grupo en particular. La violencia está generalizada. Ha habido personas asesinadas en Minneapolis, en Chicago, incluso aquí en Los Ángeles. Hemos visto todo lo que ha pasado con el ICE, y de ahí viene el miedo que todos sentimos”.