BKB Bare Knuckle Boxing firma al piloto de la NASCAR Cup Series Daniel Suárez

BKB Bare Knuckle Boxing (BKB), la organización de boxeo a puño limpio, anunció este martes la firma de un acuerdo de servicios personales con el piloto de la NASCAR Cup Series Daniel Suárez.

Suárez, originario de Monterrey, México, es uno de los atletas hispanos más influyentes en el automovilismo estadounidense, y el primer piloto nacido en México en ganar tanto un campeonato nacional de NASCAR como una carrera de la Cup Series.

Como parte del acuerdo, Suárez participará en eventos en vivo seleccionados de BKB, recibirá socios e invitados durante fines de semana de carreras de NASCAR y colaborará en contenido original diseñado para atraer tanto a las audiencias del automovilismo como a las de los deportes de combate.

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La colaboración de BKB con Suárez se suma a su creciente presencia en el automovilismo, que incluye su patrocinio actual del prometedor piloto Layne Riggs en la NASCAR Craftsman Truck Series y asociaciones previas en la competencia ARCA.

