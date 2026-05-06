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Periodista Samantha Rivera se une a ESPN

HOMESTEAD, FLORIDA - MARCH 13: News anchor Sam
Samantha Rivera durante un evento de NASCAR Racing Experience en Homestead-Miami Speedway en 2025.
(Jason Koerner / Getty Images)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

ESPN anunció este miércoles la incorporación de Samantha Rivera como presentadora, bajo un acuerdo de varios años que la llevará a colaborar tanto en ESPN Deportes como en las plataformas digitales de la cadena, tanto en inglés como en español.

Rivera, periodista bilingüe con amplia trayectoria en televisión, se desempeñará como conductora y contribuirá con reportajes, relatos y apariciones en algunas de las historias más relevantes del deporte. También formará parte del equipo de SportsCenter.

Previo a su llegada a Bristol, Rivera se desempeñó como presentadora y reportera deportiva en CBS Miami, donde cubrió en inglés y español a los Florida Panthers, Miami Heat, Inter Miami y los Miami Hurricanes. Antes de eso, trabajó en NBC5 Chicago, Telemundo Chicago y NBC Sports Chicago, además de acumular experiencia en mercados como Marquette, Michigan; Rockford, Illinois, y San Diego.

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Oriunda del área de Chicago, Rivera es egresada de DePaul University y miembro activa de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ).

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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