Periodista Samantha Rivera se une a ESPN

ESPN anunció este miércoles la incorporación de Samantha Rivera como presentadora, bajo un acuerdo de varios años que la llevará a colaborar tanto en ESPN Deportes como en las plataformas digitales de la cadena, tanto en inglés como en español.

Rivera, periodista bilingüe con amplia trayectoria en televisión, se desempeñará como conductora y contribuirá con reportajes, relatos y apariciones en algunas de las historias más relevantes del deporte. También formará parte del equipo de SportsCenter.

Previo a su llegada a Bristol, Rivera se desempeñó como presentadora y reportera deportiva en CBS Miami, donde cubrió en inglés y español a los Florida Panthers, Miami Heat, Inter Miami y los Miami Hurricanes. Antes de eso, trabajó en NBC5 Chicago, Telemundo Chicago y NBC Sports Chicago, además de acumular experiencia en mercados como Marquette, Michigan; Rockford, Illinois, y San Diego.

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Oriunda del área de Chicago, Rivera es egresada de DePaul University y miembro activa de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ).

