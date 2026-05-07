Los Lakers vuelven a flaquear tras el descanso en la derrota del segundo partido ante los Thunder

Todos los Lakers estaban dando lo mejor de sí mismos a un alto nivel, liderados por LeBron James y Austin Reaves.

Pero los Lakers se enfrentan al actual campeón de la NBA, los Oklahoma City Thunder, en las semifinales de la Conferencia Oeste, y se trata de una tarea que sigue siendo demasiado difícil para Los Ángeles.

A pesar de que Reaves se recuperó para anotar 31 puntos con 10 de 16 tiros y repartir seis asistencias, y de que James sumó 23 puntos y seis asistencias, los Lakers perdieron el segundo partido de la serie al mejor de siete, 125-107 , el jueves por la noche en el Paycom Center.

Los Lakers van 0-2 en la serie, y el tercer partido se disputará de vuelta en Los Ángeles, en el Crypto.com Arena, el sábado por la noche.

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Las probabilidades de que los Lakers ganen esta serie han disminuido. En la historia de la NBA, solo 34 equipos se han recuperado de un 0-2 en contra para ganar una serie al mejor de siete, mientras que 431 equipos han acabado ganando la serie.

Los Lakers volvieron a hacer un gran trabajo sobre Shai Gilgeous-Alexander, aplicándole dobles marcajes para limitar al base All-Star a 22 puntos.

El alero de los Lakers, LeBron James (izquierda), intenta superar al base de los Thunder, Luguentz Dort (derecha), durante la primera parte del segundo partido, el martes por la noche en Oklahoma City.



(Nate Billings / Associated Press)

Chet Holmgren volvió a cuajar un gran partido con 22 puntos, nueve rebotes, cuatro robos y dos tapones, y Ajay Mitchell sumó 20 puntos para los Thunder.

Los Lakers, que tenían una ventaja de un punto al descanso, llegaron a ir 13 puntos por debajo al final del tercer cuarto, pero un triple de James les acercó a 95-89, lo que obligó a los Thunder a pedir un tiempo muerto cuando quedaban 8:57 por jugar.

Los Lakers llegaron incluso a ponerse a cinco puntos en el último cuarto, pero una racha de 10-2 de los Thunder dejó a Los Ángeles con una desventaja de 13 puntos a falta de 5:53, lo que esta vez obligó al entrenador de los Lakers, JJ Redick , a pedir un tiempo muerto para que sus jugadores pudieran recomponerse.

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Los Lakers no pudieron.

Una jugada clave fue cuando Reaves recibió una falta de Shai Gilgeous-Alexander a falta de 10 minutos y 34 segundos para el final del tercer cuarto, lo que supuso su cuarta falta. A Gilgeous-Alexander le pitaron una falta flagrante en la jugada y a Alex Caruso le pitaron una falta técnica.

Reaves lanzó tres tiros libres, anotándolos todos para poner a los Lakers por delante 66-61.

Gilgeous-Alexander se sentó entonces en el banquillo.

Sin embargo, los Lakers fueron incapaces de mantener su nivel de juego frente a un equipo de los Thunder que siguió avanzando con fuerza incluso con Gilgeous-Alexander en el banquillo.

Los Thunder cerraron el tercer cuarto con un parcial de 18-8 y abrieron una ventaja de 93-80.

Una de las muchas claves para los Lakers era contar con un Reaves productivo. Era solo su tercer partido tras estar un mes de baja por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo, y se notó. Reaves falló 13 de sus 16 tiros en el primer partido y los cinco triples que intentó, y solo anotó ocho puntos.

Reaves no puso excusas por su mal juego.

“Tiene un gran sentido de la responsabilidad personal, hasta el punto de que, ya sabes, es su peor crítico y se exige a sí mismo un nivel de juego muy alto”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Tuve una gran conversación con él ayer y hoy. Estará listo para jugar”.

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El alero de los Lakers, Rui Hachimura (en el centro), se eleva para lanzar por encima del pívot de los Thunder, Chet Holmgren (a la izquierda), durante la primera parte del segundo partido, disputado el jueves por la noche.



(Nate Billings / Associated Press)

Y Reaves lo estuvo, anotando 13 puntos en la primera parte mientras repartía asistencias.

Falló sus dos primeros tiros, pero terminó la primera parte con cinco de nueve en tiros de campo.

Junto con los 10 puntos y cinco asistencias de James, los 11 de Rui Hachimura y los ocho de Marcus Smart, que además contribuyó a frenar a Gilgeous-Alexander, los Lakers se fueron al descanso con una ventaja de 58-57.

Los Lakers enviaron a sus defensores a por Gilgeous-Alexander con frecuencia, haciendo doble marcaje al MVP de la liga y obligando a los demás jugadores de los Thunder a lanzar en la primera mitad.

Gilgeous-Alexander solo lanzó nueve tiros en la primera mitad y anotó cuatro.

Los Thunder tuvieron un acierto de solo el 25 % en tiros de tres puntos en los primeros 24 minutos.

Nota: El alero de los Lakers, Jarred Vanderbilt, fue descartado para el segundo partido debido a una luxación en el meñique derecho.

