Nate Díaz regresa a las artes marciales mixtas en Los Ángeles con miras a pelear por más años

Nate Díaz vuelve a las artes marciales mixtas con la misma actitud desafiante que lo hizo famoso. El californiano regresa con planes de hacer más peleas y dispuesto a enfrentarse a quien sea.

El peleador oriundo de Stockton, de 41 años, se medirá a Mike Perry el próximo 16 de mayo en una velada transmitida por Netflix desde el Intuit Dome de Inglewood, en la que protagonizará la excampeona Ronda Rousey contra Gina Carano.

Será el primer combate de Díaz en MMA desde septiembre de 2022, cuando venció a Tony Ferguson por sumisión en el cuarto asalto. En el intervalo, incursionó en el boxeo con dos peleas de alto perfil. Primero cayó ante Jake Paul por decisión unánime en 2023 y luego derrotó a Jorge Masvidal por decisión mayoritaria en 2024.

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“Me gustaría volver y estar activo, competir mucho en los próximos 10 años”, dijo Díaz, quien también fundó Real Fight Inc., su propia promotora de MMA.

Díaz aseguró que se ha mantenido en forma practicando jiu-jitsu y boxeo, y afirmó tener la mentalidad de “matar o ser matado” para su regreso.

En cuanto a futuros rivales, Díaz apuntó a la división de las 170 libras de UFC.

“Me gustaría pelearles a los cinco mejores de la división”, señaló Díaz, quien descartó tener interés en enfrentarse a peleadores retirados, pese al interés público que el ahora retirado Dustin Poirier ha expresado en un posible duelo.

Nate Díaz volverá a las MMA en Inglewood. (Gregory Payan / Associated Press)

Díaz consideró que no ha recibido el reconocimiento que merece, a pesar de haber compartido octágono con algunos de los mejores peleadores de la historia de UFC, incluido Conor McGregor en dos peleas que se convirtieron en referentes del deporte.

“Quiero pelear por siempre hasta que obtenga ese respeto”, afirmó.

A diferencia de Rousey, quien ha criticado abiertamente a la dirección de UFC, Díaz adoptó una postura conciliadora respecto a su relación con UFC.

“Quiero estar en la UFC, donde están los mejores peleadores. Quiero hacer negocios con cada uno de ellos y mientras más organizaciones haya, mejor”, expresó. “Donde estén los mejores peleadores, es ahí donde quiero estar”.

Su rival, Perry, no pelea desde 2021, a pesar de tener una larga carrera con 15 contiendas desde 2016. Sin embargo, en los últimos 10 duelos perdió siete. Su paso posterior por el boxeo incluyó una victoria en 2021 ante Michael Seals y, en 2024, una derrota ante Jake Paul.

