El Mundial 2026 tendrá triple ceremonia inaugural con constelación de estrellas, comenzando en México

El Estadio Azteca, conocido durante el Mundial como el Estadio Ciudad de México, albergará la primera ceremonia de apertura de la Copa del Mundo.

México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026 el jueves, 11 de junio, en el Estadio Azteca, conocido durante el Mundial como el Estadio Ciudad de México, con una ceremonia de apertura que reunirá a artistas de talla mundial y marcará el inicio del torneo que se disputará entre Canadá, México y Estados Unidos.

El recinto capitalino, que hará historia al ser el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo, tendrá como evento principal el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia comenzará a las 11:30 a.m. hora local (10:30 a.m. hora de Los Ángeles), 90 minutos antes del pitazo inicial, y las puertas se abrirán cuatro horas antes para los aficionados.

El escenario contará con la participación de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes forman parte del Álbum Oficial del torneo. El concepto visual de la ceremonia se inspirará en el arte del papel picado, símbolo de la tradición y la artesanía mexicana.

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Al día siguiente, el viernes, 12 de junio, se celebrarán las ceremonias inaugurales de Canadá y de Estados Unidos.

Toronto, que albergará el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, en lo que será la primera vez que la selección canadiense juegue en casa en una Copa del Mundo, mientras que Los Ángeles acogerá el debut de Estados Unidos ante Paraguay.

La ceremonia de Toronto, fijada para la 1:30 p.m. hora local (10:30 p.m. Hora de Los Ángeles), contará con Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi y Vegedream, entre otros.

La ceremonia de Los Ángeles, programada a las 4:30 p.m., presentará a Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Rema, con más artistas por confirmar.

El SoFi Stadium, conocido en el Mundial como el Estadio Los Ángeles, será sede de la tercera ceremonia de apertura en dos días. (Kjell Gerber / Hollywood Park)

De acuerdo al comunicado de la FIFA, las tres ceremonias serán producidas en colaboración con Balich Wonder Studio y compartirán un hilo creativo común: reinterpretar el trofeo de la Copa del Mundo a través de la identidad cultural de cada país sede. En México, a través del papel picado; en Canadá, mediante un mosaico de comunidades; y en Estados Unidos, a través de la energía y la diversidad de Los Ángeles, capital mundial del entretenimiento.

“Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La Copa Mundial 2026 constará de 104 partidos en 16 ciudades sede. La final se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey.