Paraguayo Andrés Cubas espera con ansias partido inaugural del Mundial ante EEUU en Los Ángeles

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo corta el avance del paraguayo Andrés Cubas en el partido de las eliminatorias mundialistas, el 10 de octubre de 2024, en Quito. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Cuando Estados Unidos inaugure el Mundial 2026 el tierras estadounidenses el 12 de junio en el SoFi Stadium, el mediocampista paraguayo Andrés Cubas vivirá un momento muy significativo para él y por muchas razones. Primero, Cubas disputará su primer Mundial como profesional, también será la primera Copa del Mundo para Paraguay después de una ausencia de 16 años y el duelo será nada más y nada menos que contra el país coanfitrión.

Cubas, nacido en Aristóbulo del Valle, Argentina, de padre paraguayo, representó a Argentina en la categoría Sub-20 y fue titular en dos de sus tres partidos en el Mundial Sub-20 de 2015 en Nueva Zelanda. En 2019 decidió defender los colores de Paraguay, selección con la que acumula más de 30 partidos internacionales.

“Estoy muy emocionado y trabajando al máximo día a día en mi club, tratando de dar lo mejor”, dijo el mediocampista del Whitecaps de Vancouver tras ser parte del grupo de jugadores que clasificaron al país guaraní a su primer Mundial desde Sudáfrica 2010.

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En aquella edición, la selección guaraní ganó su grupo, que incluía a Italia, Eslovaquia y Nueva Zelanda, venció a Japón en octavos de final en tanda de penales y cayó en cuartos de final por 1-0 ante España, que terminó coronándose campeona del mundo.

Cubas, que era adolescente en aquel entonces, guarda ese recuerdo con orgullo y aspira a repetir o superar esa actuación.

“Dimos el gran paso de clasificar después de tantos años, pero ahora queda lo más difícil, demostrar por qué Paraguay está en el Mundial”, expresó. “Nuestro objetivo es ir y competir de igual a igual con cualquiera. Vamos con mucha hambre de hacer un gran Mundial”.

Paraguay clasificó al Mundial como sexto en las eliminatorias sudamericanas, obteniendo el último boleto directo a la competencia.

El centrocampista del Vancouver Whitecaps, Andrés Cubas (20), juega durante un partido de la MLS contra el Portland Timbers, el sábado 7 de marzo de 2026, en Portland, Oregón.

(Amanda Loman / Associated Press)

“Hicimos una gran eliminatoria y demostramos que Paraguay merecía volver a esta gran competencia. Ha pasado mucho tiempo y creo que estuvimos a la altura”, expresó.

El técnico argentino Gustavo Alfaro fue determinante en el proceso clasificatorio, según el exjugador de Boca Juniors, Pescara, Defensa y Justicia, así como de Talleres en Argentina.

“Desde que llegó Alfaro, hubo un cambio principalmente en los resultados. Eso era lo que necesitábamos. Empezamos a ganar y eso nos fue dando más confianza, más plenitud, más fe en nosotros mismos”, afirmó el volante. “Su llegada fue algo importantísimo. Es uno de los principales responsables de la clasificación”.

El centrocampista del Vancouver Whitecaps, Andrés Cubas (20), intenta pasar el balón mientras el defensa del Inter Miami, Ian Fray (17), le marca durante la primera parte de la final de la MLS Cup, disputada el sábado 6 de diciembre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

(Rebecca Blackwell / Associated Press)

Cubas destacó como partido vital la victoria en las eliminatorias ante Venezuela en Asunción, después de ir perdiendo 0-1 en el Estadio Defensores del Chaco.

“Esos tres puntos fueron importantísimos para mantenernos en la lucha”, señaló sobre aquel partido ganado por 2-1.

En el Mundial, Paraguay quedó en el Grupo A junto a Estados Unidos, Australia y Turquía. Después del partido del 12 de junio en SoFi Stadium ante Estados Unidos, el 19 enfrentará a Turquía en Santa Clara y cerrará la fase de grupos contra Australia el 25 también en Levi’s Stadium.

“Va a ser muy duro. Vamos a tener que estar muy fuertes física y mentalmente. No solo Estados Unidos, sino todos los que nos toquen, son selecciones de nivel”, advirtió Cubas.

Cubas lleva cuatro temporadas en la MLS y recientemente renovó su contrato con Whitecaps.