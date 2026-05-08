RESEÑA: La otra historia del fútbol en un libro con guerras, dictaduras y política en 12 juegos históricos

ARCHIVO — Un grupo a favor del general Augusto Pinochet celebra el 50.º aniversario de un golpe militar encabezado por Pinochet, cerca del palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, Chile, el 9 de septiembre de 2023. (Foto AP/Esteban Felix, Archivo)

Hay libros de fútbol que viven atrapados entre estadísticas, sistemas tácticos y listas interminables de campeones.

El fútbol siempre ha querido venderse como un escape. Noventa minutos para olvidarse de la política, de las guerras, de las divisiones sociales y de los problemas que existen fuera del estadio. Pero basta mirar la historia con un poco de atención para entender que eso rara vez ha sido cierto.

“The History of the World in 12 Soccer Matches”, del periodista italiano Stefano Bizzotto, decide mirar el juego desde otro lugar. El balón aparece en el centro de la escena, sí, pero alrededor se mueven guerras, golpes de Estado, tensiones políticas y momentos que terminaron marcando a países enteros.

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Originalmente escrito en italiano y traducido al inglés por el poeta y traductor Will Schutt, el libro llegará el 26 de mayo bajo el sello editorial Melville House.

A lo largo de 256 páginas, Bizzotto toma 12 partidos para explicar cómo el fútbol terminó reflejando conflictos sociales y políticos mucho más grandes que cualquier marcador.

Bizzotto no es un historiador de escritorio, pues durante décadas ha sido una de las voces más reconocidas de la televisión pública italiana RAI, con cobertura de ocho Copas del Mundo, siete Eurocopas y múltiples Juegos Olímpicos. Esa experiencia se nota en la forma en que construye el relato.

El libro tiene investigación histórica, pero también ritmo periodístico. No se siente como una clase de historia disfrazada de fútbol.

La idea central tampoco cae en exageraciones románticas sobre el deporte, ya que el autor no plantea que el fútbol cambió el rumbo del planeta. Lo que sostiene es más interesante, con ciertos partidos que sirven como una ventana para entender el clima político y social de una época.

A veces el fútbol funciona como propaganda, otras como símbolo de resistencia y, en ocasiones, como un termómetro de conflictos que estaban a punto de explotar.

Uno de los capítulos más llamativos revive la llamada Tregua de Navidad de 1914. En medio de la Primera Guerra Mundial, soldados británicos y alemanes abandonaron temporalmente las trincheras para convivir e improvisar partidos de fútbol durante unas horas.

Bizzotto utiliza ese episodio para mostrar cómo el deporte podía abrir pequeños espacios de humanidad incluso en uno de los momentos más brutales del siglo XX.

Otro de los encuentros que aparecen en el libro es el Dinamo Zagreb contra Estrella Roja de Belgrado en 1990, un partido que terminó convertido en símbolo de la fractura que vivía Yugoslavia antes de la guerra en los Balcanes.

También se incluye el Chile contra Unión Soviética de 1973, disputado en Santiago poco después del golpe militar de Augusto Pinochet, en un estadio que había sido utilizado como centro de detención y tortura. La selección soviética se negó a jugar como protesta y Chile terminó anotando frente a una portería vacía.

El libro gana fuerza porque evita dramatizar de más. Bizzotto sabe cuándo detenerse en un detalle deportivo y cuándo ampliar el panorama político sin romper el ritmo del relato. Además, la selección de partidos evita quedarse únicamente en finales de Mundiales o encuentros convertidos en documentales repetidos hasta el cansancio. Hay variedad geográfica, distintas épocas y contextos que mantienen fresca la lectura.

También resulta interesante que el autor no trate al fútbol como algo aislado del resto del mundo. En estas páginas, los estadios aparecen conectados con calles, gobiernos, crisis económicas y movimientos sociales. El balón funciona más como punto de partida que como destino final.

En tiempos donde el fútbol vuelve a convivir con tensiones políticas internacionales, el libro incluso deja espacio para preguntas inevitables.

Con el Mundial de 2026 programado en Estados Unidos, México y Canadá, y con la posibilidad de que selecciones como Irán jueguen en territorio estadounidense en medio de escenarios geopolíticos delicados, resulta imposible no pensar que algunos partidos del futuro también podrían terminar convertidos en capítulos históricos.

Ahí está precisamente la mayor virtud de “The History of the World in 12 Soccer Matches”, el de recordar que, muchas veces, el fútbol no solo refleja lo que pasa dentro de la cancha, sino también lo que ocurre alrededor del mundo.

Tal vez dentro de algunos años alguien escriba sobre este Mundial como Bizzotto escribe sobre aquellos partidos del pasado. Porque la historia del fútbol casi nunca se queda únicamente en la cancha.