De Rialto a Sheffield: Ricardo ‘Niño’ Sandoval defiende sus coronas mundiales en Inglaterra

Ricardo Sandoval celebra después de la victoria sobre Jay Harris durante una eliminatoria por el Título Mosca de la IBF durante la MTK Fight Night en el University of Bolton Stadium el 25 de junio de 2021 en Bolton.

Cuando Ricardo Sandoval era niño en Rialto, California, no pensaba en convertirse en boxeador. Su sueño era ser futbolista profesional. Pero un día un amigo de su papá lo invitó a inscribirse a un gimnasio de boxeo y eso cambió todo.

“Me fue bien en el boxeo, muy bien”, dijo Sandoval (27-2, 18 KO), hijo de Verónica Zavala y Ricardo Sandoval Sr., oriundos de Sinaloa de Leyva, Sinaloa.

Hoy, Sandoval, a sus 27 años, es el campeón del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo (CMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división mosca y se prepara en las alturas de Big Bear para defender ambos títulos ante Galal Yafai (9-0, 7 KO) el próximo 6 de junio en Sheffield Arena de Sheffield, Inglaterra.

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La pelea fue elevada a la contienda principal de la noche después de que Dalton Smith, monarca de peso superligero del CMB, se lesionó y no podrá enfrentarse al dominicano Albert Puello.

Sandoval hará su primera defensa desde que derrotó a Kenshiro Teraji en julio del año pasado en Japón. La victoria sorpresiva fue por decisión dividida, en lo que fue su séptimo triunfo desde que cayó ante David Jiménez en Los Ángeles en 2022.

“Me gustaría que la gente me conociera como un peleador que nunca se rajaba y aceptaba las peleas en cualquier lugar, sin importar dónde fuera”, dijo Sandoval, quien se prepara bajo las órdenes de su entrenador, José Torres.

David Jiménez (con pantalones negros) se enfrenta a Ricardo Sandoval en el combate clasificatorio por el título de peso mosca de la WBA, celebrado en el Crypto.com Arena el 16 de julio de 2022 en Los Ángeles, Estados Unidos. (John McCoy / Getty Images)

La pelea no será su primera vez en suelo europeo. Sandoval ya conoce la atmósfera de una arena inglesa, pues enfrentó a Jay Harris en Bolton durante la pandemia.

“No es nada nuevo para mí”, dijo con calma. “Vamos a estar preparados y motivados”.

Su camino hacia los campeonatos mundiales comenzó peleando en un patio ajeno, en México, ya que debutó como profesional a los 17 años en Tijuana, después de que se frustraron sus sueños de estar en las olimpiadas cuando se permitió a boxeadores profesionales en el pugilismo olímpico.

Ricardo Sandoval celebra tras vencer a Jay Harris en la eliminatoria por el título de peso mosca de la FIB, celebrada durante la MTK Fight Night en el estadio de la Universidad de Bolton el 25 de junio de 2021 en Bolton, Inglaterra.

(Charlotte Tattersall / Getty Images)

Junto a su entrenador, decidió cruzar la frontera hacia el profesionalismo y forjarse en plazas ajenas. Peleó muchas veces en territorio mexicano, en Tijuana, Matamoros y Cancún, así como en el suroeste de Estados Unidos, como en Reno e Indio, y fue acumulando experiencia pelea tras pelea.

La carrera no estuvo exenta de tropiezos. Una derrota por decisión polémica ante Jiménez en Los Ángeles, en una pelea eliminatoria, lo golpeó anímicamente.

“En el momento fue muy difícil para mí. Estaba tan cerca de pelear por el campeonato del mundo. Estaba clasificado número uno en cada organización de los cinturones”, declaró Sandoval. “Me dolió mucho”.

Pero ese revés también lo preparó, pues no volvió a perder.

“Es parte del boxeo: cuando caes, te tienes que levantar, seguir adelante y echarle ganas”, dijo Sandoval.

Su oponente, Yafai, no ha peleado desde que fue derrotado por Francisco Rodríguez el año pasado en una pelea por el título interino del CMB. Sin embargo, tras la contienda, se reveló que Rodríguez dio positivo a la prueba antidopaje, lo que borró la derrota del récord de Yafai al declararse la contienda un No Contest.

Yafai es un amateur olímpico de estilo frontal, activo con los golpes y capaz de usar ángulos.

“A veces se queda muy parado con las manos abajo”, señaló Sandoval. “Hay que tirar los golpes ahí.”

Fuera del ring, Sandoval describe una vida ordinaria y tranquila. Le gustan el fútbol, el básquetbol y los parques acuáticos.

“Una persona regular”, dice de sí mismo, “que todo el tiempo sonríe y está alegre con todos”.

Sus padres siguen siendo su principal motivación.

“Siempre me han apoyado”, afirmó Sandoval.

Fanático de Juan Manuel Márquez durante su infancia, ‘Niño’ no buscó imitar a ningún ídolo. Ahora, con dos campeonatos mundiales en la cintura, se siente distinto.

“Me siento más confiado en mí mismo para lograr dos títulos mundiales. Era algo que siempre soñé y llegó”, dijo Sandoval.

