Luka Doncic, frustrado, rompe su silencio; los médicos pronosticaron que se perdería la serie contra los Thunder

La estrella de los Lakers, Luka Doncic, lanza a canasta durante una pausa en el juego en la segunda parte del primer partido, disputado el martes en Oklahoma City.

Con los Lakers perdiendo por 1-0 en las semifinales de la Conferencia Oeste, Luka Doncic aún no ha reanudado los ejercicios de contacto en la cancha mientras se recupera de una lesión en el tendón de la corva izquierdo, para cuya recuperación se había estimado inicialmente un plazo de ocho semanas.

Doncic, en declaraciones a los periodistas por primera vez desde que abandonó cojeando la cancha del Paycom Center de Oklahoma City el 2 de abril, dijo el miércoles que ha mejorado lo suficiente como para empezar a correr, pero que aún no ha avanzado hasta los ejercicios de contacto en la cancha. Tras sufrir una lesión en el tendón de la corva izquierdo a principios de esta temporada, Doncic afirmó que la última distensión de grado 2 en la misma zona no se parece a ninguna de las que ha sufrido antes debido a su gravedad.

Pero eso no le ha impedido intentar volver lo antes posible.

“Simplemente estoy haciendo todo lo que puedo”, dijo Doncic. “Cada día hago lo que se supone que debo hacer. Obviamente, la recuperación; ahora estoy trabajando… simplemente yendo día a día, y me siento mejor cada día”.

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Poco después de su lesión, Doncic viajó a España y recibió inyecciones de plasma rico en plaquetas con la esperanza de que le ayudaran en su recuperación. Se quedó allí unas dos semanas porque tenía que esperar cuatro días entre cada inyección. Recibió cuatro en total.

Sin su máximo anotador, los Lakers se abrieron paso en una serie de primera ronda a seis partidos contra los Houston Rockets, disputando cuatro de esos encuentros sin Austin Reaves , quien también se lesionó en el mismo partido que Doncic. Los Lakers, cuartos cabezas de serie, perdieron 108-90 ante los Thunder, actuales campeones, en el primer partido de las semifinales de conferencia el martes.

Doncic había animado con devoción desde el banquillo durante los partidos de los playoffs, ofreciendo a sus compañeros todo el consejo que podía.

“Es muy frustrante”, dijo Doncic sobre la lesión. “No creo que la gente entienda lo frustrante que es. Lo único que quiero es jugar al baloncesto, especialmente en este momento. Es el mejor momento para jugar al baloncesto. Es muy frustrante ver lo que está haciendo mi equipo, estoy muy orgulloso de ellos. Ha sido muy duro limitarme a verlos jugar”.

La lesión de Doncic llegó en “el peor momento”, dijo. Los Lakers venían de un marzo mágico en el que lograron un balance de 15-2 y se proclamaron como un potencial aspirante al título con Doncic, Reaves y LeBron James juntos y en plena forma. Doncic fue elegido jugador del mes de la Conferencia Oeste tras unirse a Michael Jordan como los únicos jugadores en la historia de la NBA en anotar 600 puntos durante el mes de marzo.

Tras las lesiones de Doncic y Reaves, los Lakers centraron sus esfuerzos en alargar la temporada lo suficiente como para que los máximos anotadores pudieran regresar. Funcionó con Reaves, que protagonizó una remontada milagrosa tras una distensión de grado 2 en el músculo oblicuo izquierdo, recuperándose en poco menos de cuatro semanas. Pero los Lakers no están presionando a Doncic para que regrese tan pronto.

“Es muy sencillo”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick , sobre la vuelta de Doncic y la necesidad de protegerlo de nuevas lesiones. “Es: “cuando esté listo para jugar, debe jugar”. Eso pasa por que el deportista tenga confianza. No es diferente a lo de Austin”.

Doncic lleva cinco semanas de lo que los médicos predijeron que sería un plazo de ocho semanas. Frustrado por perderse la parte más importante de la temporada, Doncic también es consciente de que debe ser cauteloso con respecto a su futuro.

“Es difícil para mí porque antes volví de lesiones demasiado pronto, y no fue el mejor resultado”, dijo Doncic, quien superó una lesión en la pantorrilla la temporada pasada que duró meses y predijo su sorprendente traspaso a los Lakers. “Pero, como digo, es la primera vez que tengo [esta] lesión en el tendón de la corva.

“No es igual que otras lesiones. Hay que tener mucho cuidado, y estoy haciendo todo lo posible para volver. Toda la recuperación, la cámara, la bañera de agua fría, todo lo que puedo para volver, pero obviamente es muy diferente a otras lesiones que he tenido”.