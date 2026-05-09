Sean Strickland sorprende a Khamzat Chimaev y recupera el título de peso mediano en UFC 328

Sean Strickland volvió a hacerlo. Casi tres años después de sorprender al mundo al destronar a Israel Adesanya, el estadounidense recuperó este sábado el campeonato de peso mediano de UFC al derrotar por decisión dividida a Khamzat Chimaev en la pelea estelar de la velada de UFC 328, celebrada en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Las tarjetas reflejaron lo cerrado que estuvo el combate de extremada tensión: 48-47 X2 para Strickland y 48-47 para Chimaev.

Fue la primera derrota profesional para el peleador checheno, que llegaba invicto y con la reputación de ser uno de los rivales más dominantes de UFC.

El inicio parecía encaminado hacia una noche corta para Strickland (31-7). Chimaev (15-1) lo llevó rápidamente al piso en el primer asalto, tomó la espalda y amenazó varias veces con someterlo. Pero el estadounidense resistió y, poco a poco, comenzó a cambiar el ritmo de la pelea.

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A partir del segundo round, Strickland encontró el espacio para trabajar con el jab y obligó a Chimaev a pelear más tiempo de pie. El desgaste empezó a notarse en el campeón, que perdió explosividad mientras Strickland acumulaba volumen y neutralizaba los intentos de derribo.

Khamzat Chimaev cut 50 pounds and out here looking RIDICULOUS pic.twitter.com/2vjsMn3vCc — Hater Report (@HaterReport) May 10, 2026

El tercer episodio fue probablemente el más claro para el nuevo campeón. Chimaev prácticamente abandonó la lucha durante varios minutos y terminó caminando constantemente hacia el jab de Strickland, quien conectó con mayor frecuencia y controló la distancia. En el cuarto asalto, el checheno reaccionó con algunos golpes de poder y otro derribo, aunque sin lograr imponer dominio prolongado.

Tras la pelea, Strickland reconoció la dureza del combate y también bajó el tono después de una semana cargada de declaraciones polémicas.

“Quiero pedir disculpas a mis aficionados estadounidenses, a los musulmanes y a los cristianos. Fui demasiado lejos. Lo admito”, dijo Strickland. “Respeto a todos ustedes. Chechenia tiene grandes peleadores, son salvajes. Él es un salvaje. Debería dar un mejor ejemplo, pero intento vender estas peleas. Lo agradezco”.

Chimaev admitió que tuvo inconvenientes para acabar con su rival.

“Ese hijo de p*** nunca retrocedía”, dijo Chimaev. “Le estaba pegando con todo y seguía avanzando. Una locura. Creo que me rompió la nariz”.

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En la pelea coestelar, Joshua Van (17-2) defendió por primera vez el campeonato mosca tras derrotar a Tatsuro Taira (18-1) por nocaut técnico en el quinto asalto de una pelea intensa y de mucho ritmo.

Durante los primeros rounds, Taira tuvo éxito llevando el combate al suelo, aunque sin generar demasiado daño. Van fue creciendo conforme avanzó la pelea y cambió el panorama con una derecha contundente al final del segundo episodio que dejó seriamente lastimado al japonés.

Desde ahí, el campeón tomó control con el striking. Van castigó constantemente en los intercambios y defendió la mayoría de los intentos de derribo de Taira. El desenlace llegó a los 1:32 del quinto round, cuando el referee intervino tras una larga secuencia de castigo.

“Es un tipo muy duro, Tatsuro”, señaló Van. “Mi entrenador Daniel Pineda me dijo: ‘Ve al cuerpo y lo vas a terminar’. En cuanto fui al cuerpo, se acabó”.

Después del combate, Van también respondió a la posibilidad de una revancha contra Alexandre Pantoja, quien estuvo presente en la arena.

“Más vale que pongas tus cosas en orden. Podemos hacerlo otra vez si quieres”, dijo el campeón.

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🚨 OH MY GOD TATSURO TAIRA WAS ALMOST KO’D BY JOSHUA VAN!!!!



HOW DID HE SURVIVE THAT???#UFC328 pic.twitter.com/npvyKDRTlA — ACD MMA (@acdmma_) May 10, 2026

En peso completo, Alexander Volkov derrotó por decisión unánime a Waldo Cortes-Acosta en un combate donde la distancia marcó la diferencia. El ruso trabajó con paciencia desde afuera utilizando patadas al cuerpo y a las piernas, mientras Cortes-Acosta intentaba cerrar espacios y presionar con golpes de poder.

Volkov tenta aproveitar o bom momento no segundo round! #UFC328



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El dominicano tuvo buenos momentos en el segundo y tercer asalto, especialmente atacando en corto, pero Volkov mantuvo la compostura y administró mejor el ritmo para quedarse con las tarjetas.

La cartelera principal también dejó una actuación dominante de Sean Brady sobre Joaquin Buckley, además de la victoria de King Green, quien sometió rápidamente a Jeremy Stephens.

ufc doing joaquin buckley dirty with the matchmaking, back to back elite grapplers



Sean Brady with a dominant mauling to get back on track to title contendership #ufc328 pic.twitter.com/CCi6oT2I9K — Kevin Thang (@Skip2MyJays) May 10, 2026

Mientras tanto, en las preliminares destacaron los triunfos de Grant Dawson, Jim Miller y Yaroslav Amosov, en una función que terminó con un resultado inesperado en la cima de la división mediana. Lo que parecía el inicio de un largo reinado para Chimaev terminó convirtiéndose en otra noche improbable para Sean Strickland.

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Cartelera principal

Sean Strickland venció a Khamzat Chimaev por decisión dividida (47-48 X2 para Strickland y 48-47 para Chimaev)

Joshua Van venció a Tatsuro Taira por TKO (golpes, R5, 1:32)

Alexander Volkov venció a Waldo Cortes-Acosta por decisión unánime (30-27, 29-28 X2)

Sean Brady venció a Joaquin Buckley por decisión unánime (30-25 X2, 30-27)

King Green venció a Jeremy Stephens por sumisión (R1, 4:20)

Preliminares

Ateba Gautier venció a Ozzy Diaz por TKO (golpes, R2, 1:10)

Yaroslav Amosov venció a Joel Alvarez por sumisión (R2, 1:13)

Grant Dawson venció a Mateusz Rebecki por sumisión (R3, 4:42)

Jim Miller venció a Jared Gordon por sumisión (guillotina, R1, 3:29)

Preliminares tempraneras

Roman Kopylov venció a Marco Tulio por decisión unánime (29-28 X3)

Pat Sabatini venció a William Gomis por decisión unánime (30-27 X2, 29-28)

Baisangur Susurkaev venció a Djorden Santos por sumisión (R3, 4:11)

Jose Ochoa venció a Clayton Carpenter por decisión unánime (30-27 X3)

