Los Lakers pierden el tercer partido ante los Thunder; ahora están a una derrota de la eliminación

Los Lakers están a una derrota en los playoffs de que su temporada llegue a su fin y de que la conversación gire en torno al futuro de LeBron James .

Se encuentran en una situación de la que ningún equipo ha salido en la historia de la NBA: la derrota por 131-108 de los Lakers ante los Oklahoma City Thunder en el tercer partido deja a Los Ángeles con un 0-3 en la serie al mejor de siete de las semifinales de la Conferencia Oeste.

El cuarto partido se disputará el lunes por la noche aquí en Los Ángeles, una noche en la que los Lakers intentarán evitar la eliminación y que determinará cómo se desarrollarán las conversaciones con James si pierden.

Mientras James estaba sentado en su taquilla con ambas rodillas envueltas en hielo, tras haber anotado 19 puntos con siete de 19 tiros, dos de seis en triples, haber repartido ocho asistencias y capturado seis rebotes, se le preguntó si este grupo de Lakers debería reconocer que una derrota el lunes por la noche podría suponer la última vez que jueguen juntos con la plantilla actual.

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“No, realmente no se habla de eso”, dijo James. “Te centras en el momento presente y sigues adelante”.

James y sus compañeros de equipo hicieron un gran esfuerzo el sábado por la noche en el Crypto.com Arena, pero el vigente campeón demostró ser más de lo que los Lakers podían soportar.

El alero de los Lakers, LeBron James (en el centro), muestra su frustración mientras el pívot de los Thunder, Chet Holmgren (a la izquierda), encesta un mate en el tercer partido. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

James terminó la noche con 19 puntos (7 de 19 en tiros de campo), ocho asistencias y seis rebotes. Rui Hachimura sumó 21 puntos y Austin Reaves terminó con 17 puntos y nueve asistencias.

Los Lakers son plenamente conscientes de que ningún equipo de la NBA ha logrado remontar un 0-3 en los playoffs, ya que esos equipos tienen un balance de 161-0. Solo cuatro equipos han forzado un séptimo partido tras ir perdiendo 3-0, y todos ellos acabaron perdiendo la serie, incluidos los Boston Celtics en 2023.

Los Lakers han perdido ahora los tres partidos por más de diez puntos, siendo la derrota por 23 puntos del sábado la más abultada de todas. Han perdido los tres partidos por una media de 19,6 puntos por partido.

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A James le preguntaron qué tipo de esfuerzo necesitarán los Lakers para vencer a los Thunder, grandes favoritos.

“Bueno, obviamente tenemos que darlo todo...”, dijo James. “Quiero decir, todo y más”.

A James le han preguntado con frecuencia esta temporada sobre su retirada, pero no ha dado ninguna pista sobre lo que le depara el futuro.

Tiene 41 años y está disputando su 23.ª temporada, un récord en la NBA.

James se encuentra en el último año de su contrato, por el que cobra 52 millones de dólares, lo que le convertirá en agente libre esta temporada baja. Puede retirarse, fichar por otro equipo o quizá volver a los Lakers la próxima temporada.

“No diría que estoy enfadado o decepcionado”, dijo James. “Quiero decir, obviamente estás decepcionado por el simple hecho de ir perdiendo 3-0, claro. Pero, quiero decir, todavía tenemos opciones y eso es todo lo que se puede pedir. Y tenemos que jugar mucho mejor el lunes. Ya veremos qué pasa”.

Los Lakers se enfrentarán al mismo equipo de los Thunder que contó con siete jugadores que anotaron más de diez puntos, liderados por los 24 puntos y 10 asistencias de Ajay Mitchell y los 23 puntos y nueve asistencias de Shai Gilgeous-Alexander.

Los Ángeles, California - 9 de mayo: El escolta de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (2), es marcado de cerca por el escolta de los Los Angeles Lakers, Marcus Smart (36), en el tercer partido de la segunda ronda de los playoffs de la NBA, celebrado en Los Ángeles, California, el sábado 9 de mayo de 2026. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)



(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

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Oklahoma City tuvo un 56 % de acierto en tiros de campo y un 44,7 % en triples. Aun así, se enfrentarán a un equipo de los Thunder que les obligó a cometer 17 pérdidas de balón y que aprovechó esa circunstancia para anotar 30 puntos a raíz de esos errores.

“Normalmente, si puedes encontrar puntos débiles en un equipo en una serie de playoffs, hay muchas posibilidades de que tengan, digamos, una solución temporal o que puedan adaptarse un poco”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick . “Este equipo, durante el partido, gracias a su plantilla, puede adaptarse así sin más. Necesitan tiro en la cancha: genial. Necesitan varios defensores en las alas en la cancha: genial. Necesitan dos pívots en la cancha: genial”.

“Es solo que… son un equipo de baloncesto fantástico. Lo dije antes de la serie. Me han impresionado mucho. Sigo pensando que podemos ganarles, pero tenemos que jugar mejor”.

Los Lakers llegaron a ir 13 puntos por debajo en el tercer cuarto y tuvieron que jugar a remontar el resto del partido. Nunca lograron reducir la diferencia, que no dejó de crecer hasta alcanzar los 27 puntos en el último cuarto.

Una vez más perdieron el partido en el tercer cuarto, en el que recibieron un parcial de 33-20. Los Lakers no cuidaron el balón en el tercer cuarto, con seis pérdidas de balón, y no jugaron bien en defensa, permitiendo que los Thunder lanzaran con un 59,1 % desde el campo y un 55,6 % desde la línea de tres puntos.

“Vienes a competir”, dijo Reaves. “En este vestuario hay un montón de chicos que son competidores. Y, básicamente, el mensaje tras el partido fue: “Vamos a venir aquí el lunes y vamos a conseguir la victoria”.

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“Obviamente, esta situación es un asco, pero eso no nos da licencia para rendirnos. Tenemos que venir aquí y competir. Se lo debemos a la organización. Nos lo debemos unos a otros. Se lo debemos a nuestros aficionados. Así que vamos a venir aquí el lunes y a jugar tan duro como podamos”.

