Un LAFC agotado y frustrado es goleado en casa por el Dynamo de Houston

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 10 DE MAYO: Son Heung-Min, n.º 7 del Los Angeles FC, discute con el árbitro Drew Fischer durante el partido de la MLS entre el Los Angeles Football Club y el Houston Dynamo FC en el BMO Stadium, el 10 de mayo de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Kevork Djansezian/Getty Images)

El LAFC volvió a tropezar en casa y dejó escapar otra noche complicada en una temporada que empieza a pasar factura. El conjunto angelino cayó 4-1 frente al Dynamo FC de Houston el domingo en el BMO Stadium, en un partido donde tuvo más posesión y más tiempo en campo rival, pero volvió a sufrir cada vez que perdió la pelota.

Houston golpeó con contundencia en las transiciones y aprovechó prácticamente cada espacio que encontró.

Jack McGlynn abrió el marcador al minuto 25 con un zurdazo colocado desde fuera del área y Guilherme amplió la ventaja nueve minutos después en un tiro libre que se desvió en la barrera antes de superar a Hugo Lloris.

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Take a bow, Jack 👏 pic.twitter.com/JcNr3pxAFM — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) May 11, 2026

LAFC había dominado buena parte del primer tiempo y encontró recompensa justo antes del descanso.

Leave it to Gui 😤 pic.twitter.com/CEFVqxIGF9 — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) May 11, 2026

Nathan Ordaz empujó el balón dentro del área tras una jugada iniciada por Jacob Shaffelburg y prolongada por Stephen Eustáquio para acercar a los locales 2-1.

Ordaz meets the cross and gives us our first ⚽️ https://t.co/G578HF3zPf pic.twitter.com/G70ZEvQE2Q — LAFC (@LAFC) May 11, 2026

Pero el intento de reacción duró poco.

En el arranque del complemento, el exdelantero angelino Mateusz Bogusz aprovechó un rebote dentro del área para marcar el tercero y, apenas cuatro minutos después, McGlynn firmó su doblete en otro contragolpe que dejó expuesta nuevamente a la defensa local.

La derrota llegó apenas días después de la eliminación ante Deportivo Toluca FC en la Copa de Campeones de Concacaf y profundizó un momento incómodo para un equipo que comenzó la temporada con fuerza, pero que ahora enfrenta desgaste físico y mental tras una seguidilla constante de partidos y viajes.

A familiar sight for Mati 👏 pic.twitter.com/65ZMwA0UOE — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) May 11, 2026

El técnico Marc Dos Santos reconoció que el equipo está pagando el ritmo del calendario.

“Cada vez que perdíamos la pelota parecía que no teníamos la energía ni la capacidad para manejar sus transiciones”, explicó el entrenador. “Nuestros primeros dos meses fueron increíbles, pero este último tramo no ha sido bueno. No tenemos tiempo para respirar. Queremos entrenar o corregir algo y ya estamos jugando otro partido”.

Dos Santos también admitió que el grupo atraviesa un desgaste evidente después de meses sin semanas completas de entrenamiento.

“Es difícil. Hay momentos en los que nos sentimos planos. Incluso se siente dentro del edificio”, dijo Dos Santos. “Creo que es el calendario más duro que hemos tenido en la historia de LAFC en los primeros meses de temporada”.

Ordaz, autor del único gol angelino, evitó usar el cansancio como excusa, aunque reconoció el impacto físico y mental de la carga de partidos.

“Obviamente estamos cansados porque hemos jugado muchísimo, pero no estamos cansados para perder 4-1”, afirmó el jugador. “Todos esperamos más de nosotros mismos. Venimos de una derrota dura contra Toluca y tratamos de reaccionar, pero no salió”.

Jack's good at football, confirmed pic.twitter.com/W233Iro5nE — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) May 11, 2026

El atacante también señaló que la falta de tiempo entre encuentros ha limitado el trabajo táctico del plantel.

“Hay cosas que simplemente no puedes trabajar demasiado porque tienes dos o tres días entre partidos. Si entrenas fuerte, llegas cansado al juego. Si entrenas poco, también te afecta”, comentó.

El defensor Eddie Segura, quien superó a Carlos Vela como el jugador con más apariciones en temporada regular en la historia del club, habló del golpe anímico que atraviesa el vestidor.

“Esta semana ha sido de las más fuertes mentalmente”, dijo el colombiano. “Quedar fuera de Concacaf fue un golpe duro y ahora vienen estos resultados. Pero es el momento de mantenerse unidos, reconocer lo que está fallando y trabajar para cambiar la situación”.

Con la derrota, LAFC quedó con marca de 6-3-3 y 21 puntos en la Conferencia Oeste. Al equipo todavía le restan tres partidos antes de la pausa por el Mundial de Clubes y el próximo compromiso llegará rápido con una visita a St. Louis City SC el miércoles (5:30 p.m. PT, Apple TV).

