La FCC publica varias quejas de espectadores sobre la ‘repugnante’ actuación de Bad Bunny en el Super Bowl

La actuación de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl de este año fue ampliamente aclamada como un hito para la música latina y la cultura puertorriqueña en el escenario de la cultura pop más destacado de Estados Unidos.

La Comisión Federal de Comunicaciones ha hecho pública una gran cantidad de quejas de los espectadores contra el músico, la cadena NBC, encargada de la retransmisión del espectáculo, y la NFL.

Muchos de ellos expresaron su indignación por la supuesta obscenidad de las letras en español y los bailes de Bad Bunny en una retransmisión vista por niños.

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“Ha sido el espectáculo más repugnante e inapropiado. ¡Tuve que mandar a todos mis hijos a la habitación de al lado!”, escribió un espectador de Las Vegas traumatizado. “El uso de lenguaje inapropiado no debería tolerarse, sea cual sea el idioma en el que se utilice. Es lo más perturbador que

“El espectáculo del descanso de la NFL mostró a dos hombres manteniendo relaciones sexuales detrás de la puerta de una camioneta”, escribió un horrorizado habitante de Ohio. “La clasificación de la NFL [sic] hacía que fuera seguro para mis hijos verlo, pero presenciaron esto y quedaron perturbados”.

Otro espectador de Charlotte, Carolina del Norte, quien, hay que reconocerlo, parecía estar familiarizado con el repertorio de Bad Bunny, escribió que “discrepa con las interpretaciones vocales de “Safaera”, una canción ampliamente conocida por sus referencias sexuales explícitas y su contenido lírico gráfico, y “Yo Perreo Sola”, cuya coreografía incluía movimientos abiertamente sexualizados, como twerking, grinding, movimientos pélvicos y otras conductas sexualmente sugerentes”.

Es probable que esos espectadores no quedaran satisfechos con la revisión de la actuación realizada por la FCC en febrero, que concluyó que las letras de las canciones se habían modificado adecuadamente para la emisión.

El representante Randy Fine (republicano por Florida) había pedido a la FCC que investigara la emisión. “Lo que los estadounidenses presenciaron durante el espectáculo del descanso del Super Bowl con Bad Bunny fue despreciable y nunca debería permitirse que se volviera a mostrar en televisión”, declaró Fine al New York Post .

Muchas de las quejas de los espectadores reflejan las críticas del presidente Trump en las redes sociales tras el espectáculo, calificando la actuación de “¡una de las peores de la historia!”.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todos los rincones de EE. UU. y de todo el mundo”, escribió el presidente en ese momento .

Justo antes del Super Bowl, Bad Bunny había ganado el Grammy al mejor álbum con “Debí Tirar Más Fotos” y se unió a una oleada de artistas que se pronunciaron en contra de las redadas violentas del ICE en sus discursos durante la ceremonia. La superestrella se mostró reacia a actuar en el territorio continental de EE. UU. debido a las redadas, y en su lugar realizó una larga residencia en Puerto Rico.