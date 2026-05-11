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Cuándo y a qué hora se jugarán las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas' Nathan Silva, right, is congratulated after scoring his side's 2nd goal a
Nathan Silva, del Pumas (a la derecha), recibe las felicitaciones tras marcar el segundo gol de su equipo contra el América durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Mexicana de Fútbol, disputado en Ciudad de México el domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

(Eduardo Verdugo / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 nos dejaron muchas emociones, especialmente en las series de Pumas-América y Chivas-Tigres. Ahora ya están definidos los cuatro equipos que pelearán por un lugar en la Gran Final de la Liga MX.

Las sorpresas comenzaron con las Chivas, que vencieron 2-0 a los Tigres de la UANL para igualar el marcador global 3-3 y avanzar por los criterios de desempate. Guadalajara no contó con cinco de sus seleccionados que estarán en la Copa del Mundo y, aun así, pudo eliminar a Tigres, protagonista habitual de finales en la Liga MX.

Más tarde, la Máquina Celeste de Cruz Azul derrotó por la mínima al Atlas, cerrando la llave con un contundente 4-2 en el global. Destacable la labor de Joel Huiqui como técnico interino, quien sigue respondiendo de gran manera al frente del equipo cementero.

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Por su parte, Pumas estuvo al filo de la eliminación ante América, pero logró meterse a la siguiente ronda, donde se medirá al Pachuca, vencedor de su serie ante Toluca, en una llave que promete ser de alto voltaje.

Así quedaron las series (hora de Los Ángeles):

Pumas vs. Pachuca

Jueves, 14 de mayo, 6 p.m. Estadio Hidalgo

Domingo, 17 de mayo, 6 p.m., Estadio Olímpico

Chivas vs. Cruz Azul

Miércoles, 13 de marzo, 6 p.m. Estadio Azteca

Sábado, 16 de mayo, 6 p.m., Estadio Jalisco

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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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