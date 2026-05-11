Miles se reúnen en SoFi Stadium para apoyar a estudiantes con necesidades   

Los participantes de la carrera saludan a la mascota de los Rams.

El pasado sábado, 9 de mayo, casi 7,500 personas se dieron cita en el SoFi Stadium de Inglewood para participar en WalkUnitedLA 2026, el evento anual de caminata y carrera de 5 kilómetros organizado por United Way de Greater Los Ángeles y Rams de Los Ángeles..

La jornada, que tuvo como meta recaudar $350,000 dólares, convocó a vecinos, líderes empresariales, representantes laborales y aficionados del equipo de los Rams para apoyar a estudiantes de colegios comunitarios que enfrentan inseguridad habitacional y alimentaria.

El mariscal de campo Matthew Stafford, MVP de la NFL en 2025, fungió una vez más como Presidente Honorario del evento.

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“Nuestro equipo es tan fuerte como nuestra ciudad. Días como este nos recuerdan que somos más fuertes juntos”, expresó el quarterback.

El programa incluyó una presentación musical de la Orquesta Intergeneracional Eisner de HOLA, palabras del presidente del Pasadena City College, José A. Gómez, y el testimonio del estudiante Ducien Allen, quien compartió su historia personal y el impacto que la mentoría ha tenido en su vida.

Elise Buik, directora ejecutiva de United Way, recordó que el 60% de los estudiantes de colegios comunitarios enfrenta inseguridad de vivienda y que la mitad padece inseguridad alimentaria.

“Nuestro futuro vive en nuestra juventud”, afirmó Buik.

Los fondos continúan recibiéndose en WalkUnitedLA.org hasta el 31 de mayo. Desde su primera edición en 2007, el evento ha reunido a casi 150,000 personas y ha recaudado más de 10 millones de dólares.