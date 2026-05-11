Fallece René Cárdenas, primer locutor en español de los Dodgers y pionero de la radio

René Cárdenas saluda a la multitud mientras es incluido en el Salón de la Fama de los Houston Astros el 17 de agosto de 2024.

René Cárdenas , el primer locutor de radio en retransmitir partidos de béisbol de las Grandes Ligas en español para el público nacional durante su etapa con los Dodgers y quien contribuyó a poner en marcha las retransmisiones en español de otros dos equipos, falleció el domingo en Houston. Tenía 96 años.

Los Dodgers anunciaron su fallecimiento el domingo por la noche, destacando sus 21 años —repartidos en dos etapas— con el equipo, que comenzaron en 1958. Este pionero de la radiodifusión también fue el primer locutor en español de los Astros de Houston a partir de 1962.

Cárdenas retransmitió partidos durante 38 temporadas con los Dodgers, los Astros y los Rangers de Texas, y allanó el camino para Jaime Jarrín , quien se unió al equipo de retransmisión en 1959 y fue locutor de los Dodgers durante 64 temporadas.

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“Fue indiscutiblemente uno de los pioneros de la retransmisión radiofónica del béisbol en español, y abrió la puerta para que otros locutores llegaran a las Grandes Ligas”, declaró Jarrín al Times en español el lunes por la mañana. “Era un auténtico profesional, de verdad”.

Cárdenas nació el 6 de febrero de 1930 en Managua, Nicaragua. Su abuelo, Adán Cárdenas, fue presidente del país entre 1883 y 1887 y es reconocido por introducir el béisbol en Nicaragua a finales del siglo XIX, mientras que su tío, Adolfo, jugó en la primera selección nacional.

Pero Cárdenas se volvió más hábil a la hora de describir la acción y, antes de terminar el instituto, no solo escribía para La Prensa, el principal periódico de Nicaragua, sino que también retransmitía partidos para Radio Mundial, la emisora más importante de la capital.

“Tenía un estilo muy original”, declaró Edgard Tijerino, periodista deportivo nicaragüense, a Kevin Baxter, de The Times, en 1995 . “Era una forma de retransmitir que nadie aquí en Nicaragua tenía. La gente de mi generación lo recuerda con cariño y sigue valorando el trabajo que hizo”.

Cuando los Dodgers se trasladaron desde Brooklyn antes de la temporada de 1958, se asociaron con KWKW-AM (1330), la única emisora de radio en español de Los Ángeles en aquel momento, para retransmitir los partidos en español. Cárdenas fue contratado como locutor principal de la retransmisión, mientras que Jarrín le acompañó durante esa primera temporada antes de consolidarse como el locutor número dos. Durante ese tiempo, Cárdenas formó parte de la primera retransmisión en español de la Serie Mundial en 1959 y del Juego de las Estrellas en 1961.

Antes de la temporada de 1962, Cárdenas pasó a ejercer de locutor principal para el nuevo equipo de Houston, entonces conocido como los Colt .45s. Narró las primeras 14 temporadas del equipo, durante las cuales este se trasladó al Astrodome y pasó a llamarse Astros en 1965.

Cárdenas regresó a Nicaragua a finales de la década de 1970 para vivir en semijubilación, pero la inestabilidad política en el país, representada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, le obligó a huir y, finalmente, a regresar a Estados Unidos. El avance final de los rebeldes hacia la victoria les llevaría justo hasta la puerta principal de la hacienda de tres cuartos de acre de Cárdenas.

“Luchaban alrededor de mi casa todas las noches. Nos metíamos debajo de la cama todas las noches durante meses”, contó Cárdenas a The Times en 1995. “Estábamos en una guerra sin ser soldados”.

A Cárdenas, que se convirtió en ciudadano estadounidense en 1963, le confiscaron su casa, los ahorros de toda su vida y muchos recuerdos de valor incalculable de su carrera como locutor.

Tras trabajar con los Texas Rangers, Cárdenas regresó a los Dodgers para la temporada de 1982. Para entonces, Jarrín se había consolidado como el locutor principal del equipo —especialmente tras la Fernandomanía de la temporada anterior, cuando la notoriedad de Jarrín aumentó al actuar como intérprete de Fernando Valenzuela durante sus entrevistas con los medios—.

“Nuestro productor le explicó: “No puedes volver como locutor principal porque Jaime está consolidado, lleva muchos años como locutor principal y es muy querido por la comunidad””, dijo Jarrín el lunes. “René dijo: “No me importa, volveré como el número dos con Jaime. Solo quiero volver al béisbol”. Estaba decidido a volver a los Dodgers.

“Fue durante esa época cuando entablamos una estrecha amistad y la comunidad nos acogió muy bien como dúo de retransmisión”.

Cárdenas trabajó con los Dodgers hasta la temporada de 1998 y regresó a Houston, donde escribió para varios medios y luego retransmitió los partidos de los Astros por la radio en 2007 y por la televisión en 2008, estableciendo otra primicia en aquel momento : el único equipo de la MLB con una retransmisión independiente en español que contaba con cámaras dedicadas y gráficos en español separados de la retransmisión en inglés.

Cincuenta años después de su primera retransmisión con los Dodgers, Cárdenas seguía siendo un pionero.

Fue nominado varias veces al Premio Ford C. Frick del Salón de la Fama del Béisbol, incluido el año pasado, pero no recibió los votos suficientes para su incorporación. Forma parte del Salón de la Fama del Béisbol de Nicaragua, de la sección de locutores del Salón de la Fama del Museo del Béisbol de la Herencia Hispana y del salón de la fama del equipo de los Astros.

“Creo que lo que le perjudicó fue que no se consolidó del todo con los Dodgers”, dijo Jarrín, uno de los tres locutores latinos del Salón de la Fama del Béisbol, sobre las posibilidades de Cárdenas de ser consagrado. “Estuvo fuera durante muchos años. Así que esa falta de continuidad puede haberle perjudicado, posiblemente. Porque, profesionalmente, se merece estar en el Salón de la Fama. Me encantaría que fuera incluido a título póstumo, porque fue un pionero de la radiodifusión y un auténtico profesional”.