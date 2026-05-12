A 30 días del Mundial, Metro presenta tarjetas TAP conmemorativas y se autodeclara ‘la manera más inteligente de llegar al estadio’

Tarjetas conmemorativas del Mundial, la cual costarán $10 y $20 las que tengan el logo del Mundial.

A 30 días del inicio de la Copa Mundial 2026, Metro, el sistema de transporte público de Los Ángeles, lanzó una serie de tarjetas coleccionables para recibir a los miles de aficionados que llegarán a la ciudad angelina este verano.

El martes, el SoFi Stadium de Inglewood abrió sus puertas al Comité Organizador de la Copa Mundial de Los Ángeles 2026 y a socios regionales para informar sobre la logística del evento. El recinto, con capacidad para 65,000 espectadores, será sede de ocho de los 104 partidos del torneo, entre ellos cinco encuentros de fase de grupos, dos de octavos de final y un cuarto de final.

En materia de transporte, Metro anunció un servicio directo de autobús hacia los partidos y presentó una colección de tarjetas TAP conmemorativas ya a la venta. La serie incluye 17 tarjetas que representan a los países participantes que disputarán encuentros en Inglewood o en regiones con una importante base de aficionados, a un precio de 10 dólares cada una. Además, se ofrecen tres diseños con la marca oficial de la FIFA a 20 dólares la unidad o 55 dólares el paquete completo.

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“Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que los usuarios disfruten de una experiencia excepcional. Queremos ofrecer un servicio seguro, rápido y divertido, y eso es precisamente lo que estamos haciendo para lograrlo. Metro conoce Los Ángeles mejor que ningún otro equipo, porque operamos prácticamente en todos los barrios”, dijo Stephanie Wiggins, CEO de Metro durante el evento del martes en SoFi Stadium.

Según Wiggins, se ha coordinado con otros 11 socios de transporte para ofrecer un servicio directo desde 15 aparcamientos repartidos por todo el condado de Los Ángeles y dos en el Condado de Orange, utilizando 300 autobuses exclusivos por partido. Las tarifas se han fijado en 1.75 dólares por trayecto, lo que lo convierte en una opción económica y sin complicaciones.

“Un boleto sencillo en Metro cuesta solo 1.75 dólares; si tenemos en cuenta el precio de la gasolina, es la forma más inteligente de desplazarse. Y déjame decirte que aparcar y coger el Metro te saldrá mucho más barato y te ahorrará muchas molestias que intentar llegar en auto al estadio o a cualquiera de las numerosas zonas de aficionados repartidas por nuestra ciudad y por toda la región del sur de California. Ofrecemos una solución que tiene sentido desde el punto de vista económico”, añadió Wiggins.

Los Angeles World Cup 2026 Host Committee (Comité Organizador de Los Ángeles

)

Metro presentará próximamente la primera tarjeta TAP luminosa de su historia, disponible antes del inicio de los partidos, junto con cajas coleccionistas que incluirán ocho tarjetas de países y la tarjeta iluminada.

La Copa Mundial 2026, considerada el evento deportivo de mayor audiencia del mundo, arranca el 11 de junio en México y al día siguiente, con el duelo entre Estados Unidos y Paraguay en SoFi Stadium, también conocido como Los Angeles Stadium durante el Mundial.