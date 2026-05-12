A 30 días del Mundial, SoFi Stadium está casi listo, pero el tema ICE genera incertidumbre

A 30 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el SoFi Stadium entra en su recta final de preparación con la llegada del césped desde el estado de Washington, mientras persiste una pregunta sin respuesta: ¿garantizará el comité organizador en Los Ángeles que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no realizarán detenciones durante los partidos del Mundial alrededor del estadio?

La presidenta del Comité Organizador de Los Ángeles, Kathryn Schloessman, reconoció el martes en una conferencia de prensa que ICE tendrá presencia en el estadio, pero se negó a comprometerse a que no habrá arrestos.

“Estamos colaborando muy estrechamente con ellos para asegurarnos de que se centren únicamente en garantizar la seguridad del evento”, dijo Schloessman. “Dicho esto, no soy yo quien tiene la última palabra al respecto”.

La funcionaria añadió que el comité no puede ofrecer garantías más allá de “un recinto y un evento seguros para todos los asistentes”.

Anuncio

De acuerdo a The Athletic, Rodney Barreto, miembro del comité organizador de Miami, recibió garantías del Secretario de Estado Marco Rubio de que no habrá redadas en los estadios. Schloessman dijo desconocer detalles adicionales de esas conversaciones y no haber tenido un diálogo similar con Rubio.

La incertidumbre ha generado presión desde adentro del propio estadio, pues cerca de 2,000 trabajadores del SoFi representados por el sindicato Unite Here Local 11 han amenazado con irse a huelga si la FIFA no garantiza formalmente la ausencia de agentes de ICE durante el torneo.

La preocupación es especialmente sensible en el sur de California, donde las operaciones de ICE a principios de este año generaron alarma entre las comunidades inmigrantes.

Earvin “Magic” Johnson, leyenda de la NBA y embajador comunitario de la Copa del Mundo de Los Ángeles 2026 habla durante la conferencia de prensa del martes. (Eduard Cauich/Los Angeles Times en Español)

Schloessman también abordó los partidos que Irán disputará en SoFi Stadium, calificándolos de un “riesgo adicional en materia de seguridad” en el contexto de las tensiones actuales entre Washington y Teherán.

“Es evidente que estamos en guerra con Irán. Eso tiene que ser motivo de preocupación de cara al futuro”, afirmó Scholessman, quien es también Presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles.

Anuncio

El estadio, que durante el Mundial llevará el nombre de Los Angeles Stadium por razones contractuales, albergará ocho partidos del torneo.

El césped del estadio para la Copa del Mundo 2026 comenzará a instalarse a partir del miércoles. (Eduard Cauich/Los Angeles Times en Español)

El primero de ellos está programado para el 12 de junio, cuando Estados Unidos se enfrente a Paraguay en el debut del anfitrión en su propio suelo.

En el plano logístico, el SoFi Stadium avanza a buen ritmo. A partir de este miércoles, trabajadores comenzarán a instalar el césped natural transportado en camiones refrigerados desde Washington, a unos 2,500 kilómetros de distancia.

“A partir de mañana tendremos césped aquí”, dijo Otto Benedict, vicepresidente sénior de Operaciones del SoFi Stadium y Hollywood Park. “Esta hazaña ha sido posible gracias a un equipo increíble de personas”.

Las obras de adecuación incluyeron la eliminación de asientos en las esquinas para ampliar el campo a las dimensiones exigidas por la FIFA, así como la instalación de un sistema subterráneo de riego y ventilación.

Anuncio

Ante las críticas por los precios elevados de los boletos, con el estadio con capacidad para 65,000 personas, el comité volvió a mencionar un programa de actividades de 39 días para aficionados, con opciones gratuitas o de bajo costo, además de zonas oficiales de fans y un festival paralelo al torneo.

Como parte del legado del evento, 600 jóvenes elegidos de distintas comunidades de bajos recursos de Los Ángeles tendrán acceso gratuito a partidos del Mundial.

El comité también presentó una iniciativa de derechos humanos basada en la campaña “LA vs Hate” y en la línea de atención “211 LA”, disponible las 24 horas del día en más de 140 idiomas.

Durante el evento realizado el martes, Earvin ‘Magic’ Johnson, leyenda de la NBA y embajador comunitario de la Copa del Mundo de Los Ángeles 2026, evocó la Copa del Mundo de 1994.

“Los mejores jugadores del mundo vendrán a nuestra ciudad”, dijo Johnson, para luego evocar la Verdeamarelha de 1994. “Recuerdo ver al equipo de Brasil desfilar por las calles con tambores. Fue algo especial”.

