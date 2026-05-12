Cómo, dónde y cuándo ver la velada de MMA de Rousey vs. Carano y Díaz vs. Perry desde el Intuit Dome

INGLEWOOD, CALIFORNIA - 10 DE MARZO: Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentan durante la conferencia de prensa de MMA de Netflix «Ronda Rousey x Gina Carano» en Los Ángeles, celebrada en el Intuit Dome el 10 de marzo de 2026 en Inglewood, California. (Foto de Melina Pizano/Getty Images para Netflix)

El regreso de Ronda Rousey al MMA tendrá este sábado, 16 de mayo, uno de los escenarios más llamativos del calendario de deportes de combate en el Sur de California.

La excampeona de UFC volverá a pelear este sábado frente a Gina Carano en una cartelera que marcará también la primera incursión de Most Valuable Promotions en las artes marciales mixtas. La velada se realizará en el Intuit Dome de Inglewood.

La pelea principal reunirá a dos figuras fundamentales en la historia del MMA femenino. Rousey, miembro del Salón de la Fama de UFC, no compite desde 2016 para dedicarse a la lucha libre de la WWE, mientras que Carano no pelea profesionalmente desde 2009, para incursionar en Hollywood.

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La velada comenzará con las peleas preliminares a las 3 p.m. PT, disponibles a través de los canales digitales de MVP y Netflix Tudum, mientras que la cartelera principal arrancará a las 6 p.m. PT en Netflix.

Además del combate entre Rousey y Carano en las 145 libras, la función incluirá otros nombres reconocidos del deporte de combate.

Nate Díaz enfrentará a Mike Perry en el choque coestelar, mientras que Francis Ngannou se medirá ante Philipe Lins en una pelea de peso completo. También aparecen en la cartelera Junior dos Santos y Salahdine Parnasse.

El combate ha generado atención por tratarse de un duelo que durante años fue considerado imposible. Carano ayudó a popularizar el MMA femenino en televisión nacional antes de la explosión comercial de UFC, mientras que Rousey terminó por convertir la división femenina en uno de los principales atractivos del deporte.

La función se llevará a cabo bajo las Reglas Unificadas de MMA y el combate principal está pactado a cinco rounds de cinco minutos.

Cartelera principal

Peso pluma: Ronda Rousey vs. Gina Carano

Peso wélter: Nate Díaz vs. Mike Perry

Peso completo: Francis Ngannou vs. Philipe Lins

Peso ligero: Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross

Peso completo: Junior dos Santos vs. Robelis Despaigne

Preliminares

Peso ligero: Namo Fazil vs. Jake Bobian

Peso mosca: Adriano Moraes vs. Phumi Nkuta

Peso wélter: Jason Jackson vs. Jefferson Creighton

Peso gallo: David Mgoyan vs. Albert Morales

Peso mosca femenino: Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong

Peso ligero: Chris Ávila vs. Brandon Jenkins

