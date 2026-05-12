Cómo, dónde y cuándo ver la velada de MMA de Rousey vs. Carano y Díaz vs. Perry desde el Intuit Dome
‘Rowdy’ y ‘Conviction’ regresan a las artes marciales mixtas después de años en el retiro. Las legendarias peleadoras prometen una pelea electrizante.
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El regreso de Ronda Rousey al MMA tendrá este sábado, 16 de mayo, uno de los escenarios más llamativos del calendario de deportes de combate en el Sur de California.
La excampeona de UFC volverá a pelear este sábado frente a Gina Carano en una cartelera que marcará también la primera incursión de Most Valuable Promotions en las artes marciales mixtas. La velada se realizará en el Intuit Dome de Inglewood.
La pelea principal reunirá a dos figuras fundamentales en la historia del MMA femenino. Rousey, miembro del Salón de la Fama de UFC, no compite desde 2016 para dedicarse a la lucha libre de la WWE, mientras que Carano no pelea profesionalmente desde 2009, para incursionar en Hollywood.
La velada comenzará con las peleas preliminares a las 3 p.m. PT, disponibles a través de los canales digitales de MVP y Netflix Tudum, mientras que la cartelera principal arrancará a las 6 p.m. PT en Netflix.
Además del combate entre Rousey y Carano en las 145 libras, la función incluirá otros nombres reconocidos del deporte de combate.
Nate Díaz enfrentará a Mike Perry en el choque coestelar, mientras que Francis Ngannou se medirá ante Philipe Lins en una pelea de peso completo. También aparecen en la cartelera Junior dos Santos y Salahdine Parnasse.
El combate ha generado atención por tratarse de un duelo que durante años fue considerado imposible. Carano ayudó a popularizar el MMA femenino en televisión nacional antes de la explosión comercial de UFC, mientras que Rousey terminó por convertir la división femenina en uno de los principales atractivos del deporte.
La función se llevará a cabo bajo las Reglas Unificadas de MMA y el combate principal está pactado a cinco rounds de cinco minutos.
Cartelera principal
Peso pluma: Ronda Rousey vs. Gina Carano
Peso wélter: Nate Díaz vs. Mike Perry
Peso completo: Francis Ngannou vs. Philipe Lins
Peso ligero: Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross
Peso completo: Junior dos Santos vs. Robelis Despaigne
Preliminares
Peso ligero: Namo Fazil vs. Jake Bobian
Peso mosca: Adriano Moraes vs. Phumi Nkuta
Peso wélter: Jason Jackson vs. Jefferson Creighton
Peso gallo: David Mgoyan vs. Albert Morales
Peso mosca femenino: Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong
Peso ligero: Chris Ávila vs. Brandon Jenkins