Madonna, Shakira y BTS actuarán en el descanso de la final del Mundial 2026

Shakira durante un ensayo previo a su concierto en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, el 1 de mayo de 2026.

La FIFA y Global Citizen anunciaron este jueves que Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS protagonizarán el primer espectáculo en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA,. El show tendrá lugar el domingo, 19 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, con la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

El espectáculo, producido por Global Citizen en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, se transmitirá en vivo a millones de aficionados en todo el mundo. De acuerdo a la FIFA, la presentación servirá como plataforma para el Fondo FIFA y Global Citizen para la Educación, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares destinados a ampliar el acceso a educación de calidad y al fútbol infantil a nivel global.

“Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música trasciende fronteras y generaciones. El 19 de julio, el mundo se unirá en Nueva York Nueva Jersey, y este espectáculo histórico pondrá el foco en una causa más importante: ampliar el acceso a la educación de calidad para niños de todo el mundo”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA por medio de un comunicado.

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Shakira, miembro del consejo asesor del fondo, interpretará “Dai Dai”, canción original compuesta para este Mundial. La artista colombiana señaló que en la presentación unen sus dos grandes pasiones, que es componer música y construir escuelas. Por su parte, BTS destacó que la música es “el idioma universal de la esperanza y la concordia”.

La iniciativa ya ha recaudado más de 30 millones de dólares. Por cada entrada vendida para el torneo, se destinará un dólar a proyectos educativos en comunidades desfavorecidas. La primera ronda de subvenciones beneficiará a organizaciones en diez países, con programas que combinan educación, deporte y participación comunitaria.

El espectáculo también contará con la participación de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, en un guiño intergeneracional alineado con el propósito educativo del evento. El consejo asesor del fondo incluye figuras como Hugh Jackman, Ivanka Trump, The Weeknd, Serena Williams y el exfutbolista brasileño Kaká.