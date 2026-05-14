Andrés Cantor sueña con repetir la emoción de Catar 2022 si Messi y Argentina vuelven a ganar el Mundial 2026

El recuerdo todavía le eriza la piel a Andrés Cantor, quien no necesita volver a ver el video para saber exactamente qué sintió aquella noche del 18 de diciembre de 2022 en el imponente Estadio Lusail, en donde Argentina derrotó a Francia en la final del Mundial de Catar 2022 y su narración explotó en llanto, emoción y desahogo colectivo.

El relator argentino-estadounidense se volvió viral alrededor del mundo después de quebrarse al aire mientras gritaba “¡Argentina campeón del mundo!”, un clamor atorado desde México ‘86, cuando fue la última vez que tocaron la gloria. Además, celebraba que Lionel Messi finalmente levantara la evasiva Copa del Mundo.

A casi cuatro años de aquel momento, Cantor admite que todavía sueña con volver a vivir algo parecido en el Mundial de 2026 que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. No sabe si podrá repetirse otra narración tan icónica, pero sí tiene claro que el sentimiento volverá a estar ahí si Argentina llega nuevamente hasta el final.

“Lo que pasó en el 2022 pasó porque fue una cuestión que salió del corazón y con un sentimiento muy guardado adentro de querer ver a Argentina campeón del mundo otra vez”, dijo Andrés, quien junto a su hijo Nico estaban acompañados de un inflable gigante de 10 pies de Messi como parte de la campaña “Epically More Messi” de Lowe’s.

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Deportes ¡Argentina es campeón del Mundial de Qatar 2022! La selección argentina tuvo que sufrir, como mejor lo sabe hacer y nuevamente depender de la magia de Emiliano Martínez en la tanda de penales para definir su tricampeonato al desbancar a Francia.

“Había pasado mucho tiempo desde México ‘86 y era una angustia que teníamos todos los futboleros argentinos guardados”.

Aquella transmisión para Telemundo trascendió idiomas y fronteras. Cantor, nacido en Buenos Aires y convertido desde hace décadas en una de las voces más reconocibles del fútbol en Estados Unidos gracias a su legendario grito de “¡Goooooool!”, abrazó a Claudio Borghi mientras lloraba al narrar el penal definitivo de Gonzalo Montiel. El clip recorrió redes sociales, programas de televisión y medios internacionales.

Ahora, con el Mundial de 2026 en el horizonte y con Estados Unidos como una de las sedes principales, Cantor espera volver a encontrarse con una noche histórica.

“Espero poder estar el 19 de julio con Argentina en la final, narrando la final, y veremos”, comentó. “Obviamente va a ser algo épico también, porque ser bicampeón del mundo de manera consecutiva no será fácil”.

Cantor explicó que nunca prepara frases ni líneas especiales para sus transmisiones, incluso en los momentos más trascendentales.

“Yo no tengo nada escrito cuando voy a las narraciones, ni las frases, es puro sentimiento y pura pasión”, afirmó Andrés. “Por lo general lo que sale en las transmisiones sale de manera espontánea y sale del corazón”.

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EL EMOTIVO RELATO DEL PERIODISTA ARGENTINO ANDRÉS CANTOR



La emoción del periodista argentino Andrés Cantor cuando Argentina sale Campeón del Mundo: "Argentina Campeón del Mundo: desde el cielo lo hizo Diego y ustedes jugadores" pic.twitter.com/iroUQNB81W — El Diario Nueva York (@eldiariony) December 18, 2022

Nico, también periodista y comentarista deportivo, cree que su padre todavía no ha tocado techo pese a una carrera que ya incluye más de tres décadas narrando Copas del Mundo.

“La carrera de mi papá es constantemente superarse”, dijo Nico. “Uno dice: ‘Basta, Cantor, ¿cuánto más puedes hacer?’ Y sigue superándose él mismo. Entonces no tengo duda de que lo mejor, aunque no lo creas, lo mejor está por venir”.

El dúo padre-hijo giró alrededor de las posibilidades reales de que Argentina pueda repetir el título, algo que ninguna selección consigue desde Brasil en 1962.

Para Andrés, el equipo de Lionel Scaloni mantiene intacta el hambre competitiva que lo llevó a conquistar Catar 2022.

“Creo que es una selección que no ha perdido el hambre, que está jugando muy bien al fútbol, que sigue queriendo escribir historia”, señaló. “Con un técnico muy humilde que los ha sabido guiar”.

Cantor considera que uno de los factores más importantes será que muchos jugadores llegarán con la experiencia emocional de haber atravesado un Mundial extremadamente complejo en Catar, desde la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita hasta la dramática final contra Francia.

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3 yıl önce bugün... Rodolfo de Paoli'nin dudaklarından dökülen o sihirli cümle;



Somos todo Montiel! Montiel al arcooo.. goolllll...



Argentina campeón del mundo. 🏆⭐️⭐️⭐️🇦🇷pic.twitter.com/8opd6tSTSM https://t.co/fOk97aIMAL — Latin Tribün (@LatinTribun) December 17, 2025

“Creo que la experiencia que tuvieron de Catar le va a servir mucho”, explicó. “No fue un camino de rosas el que tuvieron para llegar a la final”.

La gran incógnita sigue siendo Messi, quien llegará al torneo con 39 años. Aunque Andrés reconoce que el físico inevitablemente cambia, no duda de que el capitán argentino seguirá siendo determinante.

“Él sabrá cómo, si necesita dosificarse o no, para lograr el objetivo”, comentó. “Messi sigue siendo Messi”.

Nico fue todavía más contundente sobre el impacto de la ‘Pulga’.

“Por alguna razón, repetir en el fútbol moderno se ha vuelto literalmente imposible”, señaló Nico. “Sin embargo, en todas estas selecciones que mencioné, a Messi no lo tenían. Entonces es la gran incógnita. Porque Messi sigue siendo el diferente que te puede cambiar un partido en cualquier momento y romper todos los pronósticos”.

Sobre el impacto que el Mundial de 2026 podría tener sobre la MLS. Andrés cree que el torneo puede transformar a millones de aficionados ocasionales en seguidores permanentes del deporte.

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Deportes Desde París 2024, Andrés Cantor recuerda la angustia en final de la Copa América que involucró a su padre El narrador de Telemundo recuenta la angustia que vivió durante la final de la Copa América. Andrés Cantor está en París 2024 para narrar durante el torneo de fútbol olímpico.

“El legado que va a dejar este Mundial va a ser el hecho de que aquel fanático que solo se interesa por el fútbol cada cuatro años va a vivir una experiencia tan impactante, tan fuerte, que se va a dar cuenta que la puede tener en otro nivel”, explicó.

Nico coincidió, aunque subrayó la importancia de apoyar al fútbol local en Estados Unidos más allá de las grandes ligas europeas.

“Ir a ver tu fútbol local es lo más esencial para que el fútbol se convierta en algo de sangre acá en Estados Unidos”, afirmó.

Andrés reconoce que aunque Messi cumplió con guiar a la selección argentina a ganar una Copa del Mundo, entiende que no es el mismo regateador de hace años, sin embargo, lo cree capaz de volver a repetir la hazaña.

Lionel Messi posa junto a un inflable de 10 pies para la campaña “Epically More Messi”. (HANDOUT / LOWES)

“Messi es grande jugando al fútbol… igual de grande como el inflable de 10 píes”, señaló Andrés entre risas.