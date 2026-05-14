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Estadio de Los Ángeles tendrá trofeos y balones de pastel, además de tostilocos, taquitos en juegos del Mundial

La comida en SoFi Stadium durante el
La comida en SoFi Stadium durante el Mundial incluirá postres con formas de trofeos y balones.
(Eduard Cauich/LA Times en Español)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Esta semana, SoFi Stadium, también conocido como el Estadio de Los Ángeles durante la Copa del Mundo, presentó las opciones del menú de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se ofrecerán durante los ocho partidos que se disputarán en esta ciudad.

El Senior Ejecutivo Chef de Legends Global, proveedor de la comida en SoFi Stadium, Omar Almaraz, nos habla del menú especial que los aficionados podrán pedir en los partidos del Mundial en Los Ángeles, ¡incluida una Copa del Mundo de pastel!

“Son trofeos hechos de pastel con pelotas de fútbol”, dijo Almaraz, quien trabajó en el menú durante más de seis meses.

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“Tenemos comida especial que vamos a rotar en cada juego”, añadió el chef. “Esperemos que disfruten todo y que vengan a disfrutar de los juegos y la comida”.
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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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