Estadio de Los Ángeles tendrá trofeos y balones de pastel, además de tostilocos, taquitos en juegos del Mundial

La comida en SoFi Stadium durante el Mundial incluirá postres con formas de trofeos y balones.

Esta semana, SoFi Stadium, también conocido como el Estadio de Los Ángeles durante la Copa del Mundo, presentó las opciones del menú de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se ofrecerán durante los ocho partidos que se disputarán en esta ciudad.

El Senior Ejecutivo Chef de Legends Global, proveedor de la comida en SoFi Stadium, Omar Almaraz, nos habla del menú especial que los aficionados podrán pedir en los partidos del Mundial en Los Ángeles, ¡incluida una Copa del Mundo de pastel!

“Son trofeos hechos de pastel con pelotas de fútbol”, dijo Almaraz, quien trabajó en el menú durante más de seis meses.

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“Tenemos comida especial que vamos a rotar en cada juego”, añadió el chef. “Esperemos que disfruten todo y que vengan a disfrutar de los juegos y la comida”.