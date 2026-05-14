La madre de atleta transgénero AB Hernández está decidida a seguir adelante a pesar de las protestas

Un folleto con fondo rosa era la publicación más vista en la página de Instagram de Sonja Shaw, candidata a superintendente del estado de California, el sábado por la mañana. En él se leía, en azul, que “un atleta masculino” ocupaba el primer puesto en una próxima competición de atletismo femenino de instituto, y se indicaban las horas de inicio de las pruebas para que los manifestantes pudieran ir.

Era una táctica a la que Nereyda Hernández ya se había enfrentado cuando su hija, AB Hernández, atleta de atletismo del instituto Jurupa Valley , saltó a la fama nacional por primera vez el año pasado.

Ha pasado aproximadamente un año desde que el presidente Trump arremetió contra AB , que es transgénero. Como resultado, la atleta y su madre sabían lo que les esperaba cuando comenzara la postemporada de atletismo en mayo. Habría cámaras, manifestantes y comentarios virulentos dirigidos a una atleta de instituto.

“En noviembre, nos fuimos de viaje”, dijo Nereyda. “Fuimos a Nueva York y a Cancún, lo pasamos genial. Sabíamos que teníamos que prepararnos, que necesitábamos esa paz, porque iban a volver a hacer lo mismo”.

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La atleta de Jurupa Valley, AB Hernández, que es transgénero, posa en la pista de su instituto con carteles del día de los seniors que la apoyan.



(Courtesy of Hernandez family)

Las políticas de la CIF permiten a los atletas transgénero competir junto a otras chicas cisgénero. Si el o la atleta transgénero queda lo suficientemente bien clasificado o clasificada como para pasar a la siguiente ronda o ganar una medalla en un evento de la CIF, pasa a la siguiente ronda o recibe la medalla. Pero también lo hace el siguiente atleta en la clasificación. Como resultado, AB compartió el primer puesto con otra atleta en dos ocasiones durante el campeonato estatal de atletismo del año pasado.

Este esfuerzo por incluir a todo el mundo no logró acallar las protestas.

Fuera de una prueba preliminar de atletismo en el instituto Yorba Linda el sábado, un grupo de defensa antitransgénero llamado Save Girls’ Sports organizó una protesta contra las políticas de California que permiten a los atletas transgénero competir en función de su identidad de género. Durante una rueda de prensa retransmitida antes del evento, acusaron al gobernador de California, Gavin Newsom, de no proteger la equidad en los deportes femeninos.

“Las chicas de toda California seguirán perdiendo puestos, seguridad y oportunidades que se han ganado legítimamente”, afirmó la exjugadora de fútbol de la Universidad Vanguard Sophia Lorey, directora de divulgación del California Family Council.

Nereyda dijo que este año no ha sido tan malo como hace un año, cuando Hernández se vio envuelta por primera vez en una reacción nacional contra las personas trans.

“En cuanto empezaron a publicar [en línea] sobre su protesta, pensé: “Vaya, va a ser otro año de locos””, dijo. “Pero no, por fuera, tal vez, tal vez había 10 personas. … Están ahí para atacar a una niña, pero afectan a todas”.

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Los dos principales candidatos republicanos a gobernador de California, el empresario Steve Hilton y el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, enviaron declaraciones que se leyeron en la manifestación contra la participación de Hernández. Shaw también participó en la protesta.

Hernández ha competido en voleibol femenino durante las últimas tres temporadas y ha seguido en el punto de mira de los medios cada vez que compite en pruebas de atletismo.

“Le dije a AB: este es un año de elecciones [de mitad de mandato]”, dijo Nereyda. “Nos van a golpear duro, porque nos están utilizando para sus campañas”.

Varios organismos reguladores del deporte han prohibido a las niñas y mujeres trans participar en deportes femeninos desde la orden ejecutiva de Trump de enero de 2025, que ordena a las agencias federales restringir la participación de mujeres y niñas transgénero en deportes femeninos. Pero el organismo rector del atletismo de secundaria de California se ha resistido, lo que ha desatado la indignación de los grupos antitrans.

Nereyda recuerda constantemente a la gente que la participación de Hernández no viola ninguna ley de California ni los estatutos de la CIF y que no impide que nadie más participe en la competición.

“Lleva practicando este deporte desde su primer año [de secundaria]”, dijo Nereyda. “No está haciendo nada malo”.

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El sábado, Hernández quedó primera en tres pruebas en las preliminares de la División 3 de la Sección Sur de la CIF —salto triple, salto de longitud y un empate a cinco en salto de altura— un año después de que ganara dos títulos estatales en salto triple y salto de altura. (Consiguió la plata en salto de longitud.) Las puntuaciones de Hernández en triple salto y salto de longitud este fin de semana fueron las mejores del estado esta temporada, pero quedaron por detrás de los récords estatales.

Los manifestantes han exigido que no se permita a Hernández ni a otras chicas trans competir con chicas cisgénero en absoluto, independientemente de las normas de inclusión de la CIF.

“Estas jóvenes se han entrenado durante años para este momento y merecen igualdad de condiciones”, dijo Lorey en la rueda de prensa. “La política de la CIF no protege la inclusión; la destruye. Los deportes femeninos existen porque las mujeres lucharon por ellos. Volveremos a luchar por ellos”.

El Departamento de Justicia demanda a California por sus normas de participación de atletas transgénero , mientras que el Departamento de Educación de EE. UU. ha ampliado las investigaciones a múltiples escuelas y organizaciones deportivas de California por lo que denomina violaciones del Título IX relacionadas con la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.

Hernández se enfrenta a más reacciones negativas en las próximas semanas, pero Nereyda afirmó que están preparados para ello.

“Son solo los de fuera”, dijo Nereyda. “Se están infiltrando, fingiendo que son padres o que conocen a gente, pero yo soy la madre. Sé quiénes son”.

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Hernández competirá en las finales de la Sección Sur el sábado con el objetivo de cerrar su carrera deportiva en el instituto a finales de mes en los campeonatos estatales de atletismo en Clovis.

