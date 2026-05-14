Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentan en lo que será una prueba de fuego para el deporte  

Ronda Rousey regresa a las artes marciales mixtas el sábado para enfrentar a Gina Carano en el Intuit Dome, en una velada que sus promotores esperan que demuestre que las artes marciales mixtas (MMA) pueden generar la misma expectativa que el boxeo sin necesidad de UFC.

El combate, que se transmitirá por Netflix (6 p.m. Hora de Los Ángeles), será el primero que promueve Most Valuable Promotions (MVP) en MMA, la empresa cofundada por Jake Paul y Nakisa Bridarian. Según Bridarian, la cartelera es la más costosa en la historia de MVP, con cada peleador recibiendo al menos 40,000 dólares, una cantidad mayor que la que reciben los novatos de UFC.

“Diría que esta es la cartelera de MMA más cara que se haya organizado jamás”, afirmó Bridarian el miércoles. “Solo podemos hacerlo porque contamos con un socio (Netflix) que nos permite llevarlo a cabo, y se lo merecen”.

Rousey (12-2), oriunda de Riverside, vuelve a competir tras nueve años de ausencia, período en el que protagonizó películas, luchó en WWE y se convirtió en madre de dos hijos. Su retiro informal llegó tras derrotas consecutivas ante Holly Holm en 2015 y Amanda Nunes en 2016. Para la californiana, este combate es el cierre de su carrera que nunca tuvo.

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“Es increíble, porque siento que, pase lo que pase, estoy totalmente en paz con ello”, declaró Rousey. “Antes ganar era lo más importante del mundo. Ahora lo que más me importa son mis hijos y mi familia”.

Rousey aspira a que el evento supere los nueve millones de espectadores, umbral que serviría para convencer a Netflix y MVP de invertir en las MMA de forma sostenida. El récord actual corresponde al combate entre Junior dos Santos y Cain Velasquez en el UFC on FOX 1 del 12 de noviembre de 2011, que alcanzó un pico de 8.8 millones de espectadores y una media de 5.7 millones durante su transmisión.

Netflix ya demostró apetito por el deporte de combate, pues registró números atractivos: contó con 33 millones de audiencia global para el Jake Paul ante Anthony Joshua, 41.4 millones en el duelo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, y 108 millones en el pleito entre Paul y Mike Tyson. Sin embargo, los promotores son conscientes de que las MMA operan en una categoría distinta y que el sábado tendrán en acción a la máxima embajadora del MMA femenil.

Ronda Rousey participa en un entrenamiento durante la sesión abierta al público en Venice Beach, el 13 de mayo de 2026, en Venice, California. (Sarah Stier / Getty Images for Netflix)

“Solo quiero convencer a MVP y a Netflix de que aquí hay algo que vale la pena y que deberían seguir apostando por las MMA”, dijo Rousey.

Carano (7-1), de 44 años, también tiene una trayectoria histórica pues fue parte de la primera pelea femenina de MMA en televisión en vivo en 2007 y encabezó la primera cartelera de Showtime con dos mujeres como estelares, frente a Cris Cyborg en 2009. Aunque difícilmente Carano representará una prueba competitiva para Rousey, ambas mujeres se presentan más como pioneras que como rivales.

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El miércoles, Rousey entrenó en Venice Beach ante decenas de espectadores, en la misma playa donde comenzó su carrera. La acompañó Pauline Macías, judoka brasileña, peleadora de MMA y amiga cercana desde los 11 años.

Ronda Rousey participa en un entrenamiento durante la sesión abierta al público en Venice Beach, el 13 de mayo de 2026, en Venice, California.

(Sarah Stier / Getty Images for Netflix)

“Es el final que se merece”, dijo Rousey sobre su sesión de entrenamiento especial de cara a lo que potencialmente será su última contienda como peleadora.

Más allá de su combate, Rousey tiene en mente convertirse en promotora para mejorar las condiciones de los peleadores fuera de UFC.

“Se trata de devolver el poder a los peleadores y recordar a la gente que nosotros somos la esencia de este deporte, no una marca ni un cinturón”, afirmó la peleadora de 39 años.

La contienda ha sido criticada por haberse realizado más de 10 años tarde, aunque Carano no estuvo de acuerdo.

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“Creo que este combate llega justo en el momento adecuado”, dijo Carano. “Hace dos años, también te habrías encontrado con una versión diferente. Ahora mismo estoy en un momento tan sólido que, bueno, he tenido que recorrer todo este camino para llegar hasta aquí”.

