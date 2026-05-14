Shakira y Burna Boy lanzan ‘Dai Dai’, canción oficial del Mundial 2026

Shakira participa en un panel sobre el espectáculo del descanso del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en la cumbre Global Citizen NOW, el jueves 14 de mayo de 2026, en Nueva York.

Shakira y Burna Boy anunciaron este jueves el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial 2026 en apoyo al FIFA Global Citizen Education Fund.

El tema combina los sonidos globales de ambos artistas en una celebración de fútbol, cultura y unidad que busca capturar el espíritu del torneo, de acuerdo a la FIFA.

Las regalías generadas por la canción serán destinadas al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que tiene como meta recaudar 100 millones de dólares antes del cierre del torneo para garantizar a niños de todo el mundo el acceso a una educación de calidad y a oportunidades vinculadas al fútbol.

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Shakira donará la totalidad de sus regalías de “Dai Dai” al fondo, en el marco de su alianza con Global Citizen y la FIFA. Por su parte, Sony Music igualará los primeros 250,000 dólares recaudados con una donación adicional.

La artista colombiana también será parte del espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial, programada para el domingo 19 de julio, en lo que marcará un hito histórico, pues por primera vez en la historia del torneo, la final contará con un show de medio tiempo.

“Dai Dai” se suma a una serie de lanzamientos del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ya incluye los sencillos “Lighter”, “Por Ella”, “Echo” e “Illuminate”. El proyecto musical continuará con nuevas canciones en las próximas semanas, con artistas de distintos continentes, géneros y culturas que reflejan la diversidad del evento.

La canción está disponible ahora en todas las plataformas digitales a través de Sony Music Latin.