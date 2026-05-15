Estatua de Rocky deja la entrada del Museo de Arte de Filadelfia y es parte de una nueva exposición

La estatua de Rocky domina el horizonte de la ciudad frente al Museo de Arte de Filadelfia, en Filadelfia, el miércoles 22 de abril de 2026. (Foto de AP/Tassanee Vejpongsa)

La estatua de Rocky Balboa dejó por primera vez la entrada del Museo de Arte de Filadelfia para convertirse en la atención principal de “Rising Up: Rocky and the Making of Monuments”, la exposición que conmemora los 50 años de la película dirigida por John G. Avildsen y protagonizada por Sylvester Stallone.

La muestra, instalada en el “Philadelphia Museum of Art”, explora la relación entre el boxeo, el arte y la cultura popular a través de más de 150 piezas provenientes de instituciones como The Metropolitan Museum of Art, The British Museum y tres museos de la Smithsonian Institution. Entre los artistas representados aparecen Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat y Keith Haring.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entregó dos cinturones conmemorativos únicos diseñados especialmente para la exposición y para la familia de Joe Frazier, según un comunicado el miércoles.

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El primero fue presentado el 23 de abril durante la vista previa para prensa y recibido por Jacquelyn Frazier-Lyde, hija del excampeón mundial de peso completo y también exboxeadora profesional. El cinturón incluye retratos de Frazier, Muhammad Ali y José Sulaimán.

Un día después, el organismo entregó un segundo cinturón a la propia exposición. La pieza fue recibida por Paul Farber, director y cofundador de Monument Lab y curador invitado de la muestra. Ese cinturón incorpora además la imagen de Rocky Balboa y el logotipo oficial de la exposición.

Rasheen Farlow, responsable de estrategia global de marca y alianzas culturales del WBC, explicó que la intención era reconocer simultáneamente la herencia de Joe Frazier, la historia del boxeo y el impacto cultural de Rocky en Filadelfia. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, señaló que el consejo consideró natural participar en un proyecto que coloca al boxeo dentro de una conversación más amplia sobre historia, arte y memoria colectiva.

La exposición permanecerá abierta hasta el 2 de agosto de 2026 en las galerías Dorrance del museo, ubicado sobre Benjamin Franklin Parkway. Además de revisar la influencia cinematográfica de Rocky, la muestra examina cómo el boxeo ha sido representado durante más de dos mil años en esculturas, pinturas, fotografías y objetos culturales de distintas épocas.

