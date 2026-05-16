Ronda Rousey rinde a Gina Carano en 17 segundos en función de MMA de alto perfil en Inglewood

La excampeona de la UFC y medallista olímpica Ronda Rousey (13-2) solo necesitó 17 segundos para rendir a Gina Carano (7-2) con su clásica llave de palanca al brazo el sábado en el Intuit Dome de Inglewood, y poner fin a su carrera de artes marciales mixtas (MMA) como ella le hubiese gustado hace una década.

En su regreso a las MMA, Rousey derribó rápidamente a Carano al inicio del round. Carano trató de defenderse pero terminó descuidando el brazo, lo que permitió que la judoca aplicara su clásica palanca.

Rousey dejó de pelear en 2016 tras derrotas consecutivas ante Holly Holm en 2015 y Amanda Nunes un año después. Para la californiana, este combate es el cierre de su carrera que nunca tuvo.

“No hay manera de que yo pueda mejorar esto”, dijo Rousey, de 39 años, cuando se le preguntó, tras la pelea, si pensaba volver a pelear.

Anuncio

“Quería que durara más”, reconoció Carano, de 44años, quien había declarado que había perdido un total de 100 libras desde que supo que iba a tomar la pelea.

“Me hizo tener un motivo, me levanté todos los días pensando en ella”, declaró la peleadora y actriz.

“Ella es una heroína para mí. Tú cambiaste mi mundo”, dijo Rousey a Carano, para luego abrazarla tras la fugaz contienda. “No la quería lastimar, así son las bellas artes marciales mixtas”.

La promoción fue organizada por MVP, del influencer y boxeador Jake Paul, y del empresario Nakisa Bridarian. El pleito estaba programado a cinco asaltos en peso pluma.

Ronda Rousey, de Estados Unidos, detrás, abraza a Gina Carano, de Estados Unidos, después de que Rousey derrotara a Carano en su combate de artes marciales mixtas de peso pluma el sábado 16 de mayo de 2026 en Inglewood, California. (Jae C. Hong / Ap Photo/jae C. Hong)

“Van a ver más MMA en MVP y todo es gracias a estas mujeres”, expresó Paul, para luego advertirle a Dana White, presidente de UFC, que tendrían más shows de alto perfil como el del sábado.

Anuncio

Carano había competido desde 2009, una ausencia de 17 años, y es considerada por muchos la pionera de las MMA femeninas, tras haber competido en Strikeforce y Elite XC antes de retirarse tras una derrota ante Cyborg.

Ronda Rousey, de Estados Unidos, a la izquierda, se enfrenta a Gina Carano, de Estados Unidos, durante su combate de artes marciales mixtas en la categoría de peso pluma el sábado 16 de mayo de 2026 en Inglewood, California.



(Jae C. Hong / Ap Photo/jae C. Hong)

En otras peleas, en peso welter, Nate Díaz (22-14), de 41 años, no pudo salir al tercer asalto en su contienda ante Mike Perry (15-8) después de recibir una considerable golpiza durante dos asaltos, en los que también conectó, pero se llevó la peor parte.

Con la cara ensangrentada, Perry aprovechó una cuestionable condición física de Díaz, quien no peleaba en MMA desde 2022, cuando derrotó a Tony Ferguson, pero que sí había tenido aventuras en el boxeo.

Mike Beltrán, el réferi del duelo, detuvo correctamente la contienda después de que Díaz no pudo continuar al finalizar el segundo round.

“Conecté buenos golpes, pero me estaba cansando”, dijo Perry, de 34 años. “Es muy bueno, duro; cuando parece que está lastimado, siempre tiene un truco, así que tenía que tener cuidado”.

Anuncio

En otro duelo en peso pesado, el camerunés Francis Ngannou (19-3) solamente necesitó un asalto para despachar al brasileño Philipe Lins (18-6) en un duelo en el que no pareció esforzarse mucho. El peleador africano castigó a Lins, quien, aunque se defendió y alcanzó a conectar algunos golpes sobre Ngannou, fue presa fácil de un golpe en la cabeza que le hizo perder el balance y quedar fulminado en el round inicial a los 4:31.

“Mantuve mi compostura”, dijo Ngannou, de 39 años. “Mi nocaut no fue impresionante para mi estilo”.

Ngannou también retó al legendario excampeón de UFC Jon Jones a un duelo en MVP MMA. Jones estaba en la arena realizando una entrevista con el equipo de transmisión de Netflix cuando recibió el reto y mostró aprobación ange la algarabía de la gente. Otro posible rival en boxeo para el camerunés es el propio promotor de MVP Jake Paul, quien subió al Hexágono el sábado.

“Como alguien de negocios, vamos a promover las MMA. Y ojalá podamos pelear un día en boxeo”, expresó Paul.

En peso ligero, Salahdine Parnasse (23-2) derrotó a Kenneth Cross (17-5) en un asalto después de conectar una ráfaga de golpes y dominarlo en el primer round. Parnasse golpeó con todo tipo de ofensiva, desde golpes al cuerpo hasta la cabeza, para terminar el combate a los 4:18 del primer round.

En otra cita, en peso completo, el brasileño Junior dos Santos (21-11) fue noqueado estrepitosamente por el cubano Robelis Despaigne (6-2) en un asalto. El caribeño conectó una combinación de tres golpes, dos derechas y una izquierda, para terminar a un Dos Santos que quedó ensangrentado a los 2:59.

Anuncio

Despaigne, quien ha estado en promotoras como Karate Combat, dijo al final que le gustaría enfrentar a Ngannou.

Otros resultados

En la contienda principal de la cartelera preliminar, Namo Fazil (10-1) sometió a Jake Babian (6-2) en el segundo asalto en peso welter.

En peso pactado de 130 libras, el brasileño Adriano Moraes (22-6) noqueó al estadounidense Phumi Nkuta (11-1) en el último segundo del tercer asalto. Moraes golpeó con una patada al cuerpo de Nkuta en la recta final de un duelo cerrado y, al caer, le aplicó una guillotina que al principio parecía haberlo salvado la campana, pero el réferi determinó que el peleador ya estaba noqueado y le dio la victoria a Moraes.

En peso welter se dio uno de los mejores nocauts de la noche cuando Jason Jackson (20-6) mandó a dormir a Jefferson Creighton (12-3-1) en solamente 22 segundos.

En peso pluma, David Mgoyan (9-1) arrolló a Albert Morales (19-11) al derrotarlo por decisión unánime (29-28, 30-26 y 30-27).

Aline Pereira (3-2) venció por decisión dividida (29-28, 29-28, 27-30) a Jade Masson-Wong (3-3) en peso pactado de 130 libras.

Anuncio

Chris Avila (8-10) fue derrotado por decisión dividida (29-28, 29-28, 28-29) por Brandon Jenkins (17-11) en peso pactado de 165 libras.

