LA Galaxy rompe invicto del Sounders con triunfo clave en Lumen Field

SEATTLE, WASHINGTON - 16 DE MAYO: Gabriel Pec, n.º 11 del Los Angeles Galaxy, y Hassani Dotson, n.º 31 del Seattle Sounders, disputan el balón durante el partido de la MLS entre el Seattle Sounders FC y el LA Galaxy en el Lumen Field, el 16 de mayo de 2026 en Seattle, Washington. (Foto de Olivia Vanni/Getty Images)

El LA Galaxy firmó una de sus victorias más sólidas de la temporada al derrotar 2-0 al Sounders de Seattle el sábado en Lumen Field, en un partido donde el equipo angelino respondió con carácter después de la dura derrota sufrida a media semana en Kansas City.

Con goles de Gabriel Pec y Matheus Nascimento, el conjunto dirigido por Greg Vanney no solo consiguió un triunfo clave en la Conferencia Oeste, sino que además rompió el invicto de 22 partidos del Sounders como local y ganó en Seattle por primera vez desde julio de 2016.

“Los muchachos estaban realmente decepcionados por cómo había ido el partido en Kansas City”, reconoció Vanney después del encuentro. “Salieron hoy totalmente comprometidos. Sabían que tenían que defender duro y defender bien. Todos hicieron un enorme esfuerzo físico”.

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Seattle llegaba como uno de los equipos más en forma de la MLS, con nueve partidos consecutivos sin perder y una de las mejores defensas de la liga. Pero el onceno angelino mostró intensidad desde el inicio y golpeó primero al minuto 23.

Marco Reus retrocedió varios metros para recibir el balón y filtró un pase preciso a la espalda de la defensa local. Pec atacó el espacio y definió de primera intención para el 1-0. El brasileño continúa viviendo un gran momento ofensivo pues suma 11 goles en la temporada y cuatro anotaciones en apenas tres partidos.

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El tanto obligó a Seattle a adelantar líneas, pero los galácticos resistieron con orden y encontraron en su portero JT Marcinkowski a una de las figuras de la noche. El guardameta respondió en varias ocasiones importantes y sostuvo el arco en cero en uno de los ambientes más complicados de la liga.

“Fue excelente hoy”, dijo Vanney. “La atajada que hace es enorme. También tomó muy buenas decisiones con el balón y manejó muy bien el partido con los pies durante toda la noche”.

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Marcinkowski también habló sobre la reacción del equipo tras la caída ante Sporting Kansas City.

“Había mucha frustración después del miércoles. No fue una actuación de la que pudiéramos sentirnos orgullosos”, admitió. “Lo más importante esta noche fue la resiliencia y la capacidad de respuesta. Eso demuestra el carácter que tiene este grupo”.

El Sounders dominó largos tramos de posesión y presionó en busca del empate, pero el LA Galaxy defendió con disciplina. Vanney destacó especialmente el sacrificio colectivo de jugadores ofensivos como Pec, Joseph Paintsil y Reus para colaborar defensivamente.

“Fue uno de nuestros mejores esfuerzos defensivos en mucho tiempo”, aseguró el entrenador. “Gabe trabajando hacia atrás, Joe ayudando, Marco retrocediendo para defender… todos estuvieron muy sólidos”.

Con Seattle lanzado al ataque en los minutos finales, el Galaxy aprovechó un contragolpe en tiempo agregado para sentenciar el encuentro. Pec condujo desde mediocampo y asistió a Nascimento, quien definió dentro del área para el 2-0 definitivo al 90+2.

El triunfo extendió además a 23 partidos consecutivos la racha del LA Galaxy anotando goles, actualmente la más larga en la MLS. El club también mejoró su registro a 4-2-2 en sus últimos ocho partidos de liga, una clara señal de recuperación tras un inicio irregular de campaña.

Marcinkowski aseguró que la exigente gira de tres partidos como visitante ayudó a fortalecer al grupo.

“Pasamos muchísimo tiempo juntos entre hoteles, vuelos y comidas”, comentó. “Cuando las cosas se ponen difíciles en un estadio complicado, puedes mirar al compañero de al lado y saber que hará todo lo posible para salir con la victoria”.

El LA Galaxy cerrará su calendario antes de la pausa por el Mundial 2026 el próximo sábado cuando reciba al Dynamo de Houston (7:30 p.m. PT) en el Dignity Health Sports Park.

