Tras salir de prisión, Caín Velásquez habla de su llamado para sanar reclusos, su retiro y su inversión en Liga MX

El excampeón de peso pesado de UFC, Caín Velásquez, reapareció públicamente el fin de semana pasado durante la función de Ronda Rousey ante Gina Carano en el Intuit Dome de Inglewood, California, donde participó como comentarista en la transmisión de Netflix.

Era su primer encuentro con la comunidad de MMA a nivel global y a cada paso y en cada encuentro que tenía con peleadores y personas asociadas a la comunidad de MMA, se veían abrazos fuertes y largos, con algunas lágrimas que recorrían sus rostros.

Velásquez también tenía una sonrisa constante de oreja a oreja, algo poco habitual en su rostro durante su etapa como campeón de UFC.

Velásquez, de 43 años, fue condenado en marzo de 2025 a cinco años de prisión tras declarar “no contest” a los cargos de intento de asesinato, agresión y posesión ilícita de armas. Los cargos se derivaron de un incidente ocurrido en febrero de 2022 en el que persiguió e intentó disparar contra Harry Goularte, un hombre acusado de abusar sexualmente del hijo de cuatro años de Velásquez. Durante la persecución de 11 millas, el padrastro de Goularte resultó herido por un disparo. Al momento de la sentencia, se le reconocieron 1,283 días cumplidos. En total, Velásquez estuvo en prisión durante dos períodos de casi un año cada uno.

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“Aprendí que voy a cometer errores, grandes y pequeños. Estoy viviendo con todo mi corazón de la mejor manera que puedo, e intento mantener el control, hago lo mejor que puedo, y en ese momento no lo hice”, dijo Velásquez al recordar al incidente.

Goularte, por su parte, enfrenta un cargo por el delito grave de actos obscenos con un menor de 14 años. Actualmente está en proceso de audiencia antes de comenzar el juicio en el Condado de Santa Clara.

Francis Ngannou habla con Cain Velasquez durante el pesaje previo al combate de Netflix entre Ronda Rousey y Gina Carano, celebrado en el Intuit Dome el 15 de mayo de 2026 en Inglewood, California. (Sarah Stier / Getty Images for Netflix)

El expeleador nacido en Salinas, California, aseguró que la experiencia carcelaria lo transformó y habló sobre su reintegración a su familia y en la sociedad, haciendo hincapié en la importancia de la paciencia y el aprecio por la libertad.

“Aprendí mucho más sobre la compasión con muchos de los hombres que había allí, y al escuchar sus historias sobre las cosas por las que pasaron de niños, que los llevaron por el camino de acabar en la cárcel”, dijo Velásquez, quien señaló que tuvo buenos amigos en prisión y que aprendió el valor de las conversaciones profundas por encima de los temas superficiales del día a día.

El 15 de febrero pasado, salió de prisión bajo libertad condicional. Las redes sociales captaron el conmovedor momento en el que se reunió con su familia, mientras un mariachi tocaba al fondo, una experiencia que describió como muy intensa. El reencuentro con su esposa e hijos fue la parte más emotiva de su salida, de acuerdo con el dos veces campeón del mundo.

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“Echaba de menos libertades tan sencillas como salir a la calle e interactuar con mis seres queridos”, reconoció Velásquez. “Siento que este viaje me ha cambiado, y diría que todo para mejor”.

Cain Velasquez, a la derecha, comparece para su lectura de cargos acompañado de su abogado, Edward Sousa, en el Palacio de Justicia del condado de Santa Clara, el 21 de noviembre de 2022, en San José, California. (Dai Sugano / Associated Press)

“En los últimos seis años he pasado por muchas cosas, pero todo ello me ha ayudado a crecer muchísimo, y no he guardado ningún rencor. He perdonado a las personas a quienes sabía que debía perdonar. Estaba en un punto en el que no creía que fuera capaz de perdonar a ese tipo de personas, y lo hice, porque tenía que hacerlo, no por ellas, sino por mí”, dijo Velásquez, quien señaló que en prisión aprendió muchas cosas de sí mismo, como traumas del pasado que tal vez lo hicieron reaccionar de una manera que no debía.

Durante su reclusión, Velásquez desarrolló un programa de técnicas de respiración que impartió a otros reclusos dos o tres veces por semana con autorización del personal penitenciario.

“Cuando entré a prisión, me dije: ¿qué es lo mejor que puedo hacer para mi mismo? Entonces lo comencé también a compartir con los presos en prisión”.

“No tengo intención de volver a pelear. Ya no me aporta nada. El simple hecho de estar al servicio de los demás es lo que ahora me llena de alegría” — Caín Velásquez, expeleador de UFC

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“La clase cobró vida por sí sola, y la gente empezó a darse cuenta de los beneficios para la salud que aportaba”, señaló el expeleador mexicoamericano. “Tuve a hombres que no habían llorado desde que eran niños que, al permitirse soltar eso, empezaron a adentrarse en su interior y a enfrentarse a sus traumas”.

Velásquez afirmó que su objetivo es extender ese programa a prisiones de todo el país.

“Mi sueño es volver a poner en marcha un programa en las prisiones, simplemente para ayudar a los demás”, dijo Velásquez, quien señaló que lo ocurrido en su vida fue un llamado a ayudar a los prisioneros.

× Velásquez también tenía una sonrisa constante de oreja a oreja, algo poco habitual en su rostro durante su etapa como campeón de UFC.

Velásquez formó parte del programa de prisiones “Empathy in Action” del Transformative Justice Center, que consistía en diálogos entre voluntarios y reclusos. Velásquez participó en el programa, compartiendo su historia y asistiendo a sesiones de yoga y ejercicios de respiración. También organizó, junto a Megan McDrew, fundadora del Transformative Justice Center, un día de sanación cada mes, en el que los reclusos participaban en sesiones de yoga, clases de respiración y otros tipos de terapia.

“Creo que el hecho de que alguien como él alce la voz en nombre de los reclusos y promueva los programas de rehabilitación —porque realmente funcionan— tiene un gran impacto”, dijo McDrew. “Está quedando un poco anticuado demonizar o criminalizar a los reclusos; nos hemos convertido en una sociedad mucho más consciente que reconoce que, por lo general, si no siempre, son los traumas y la violencia no resueltos los que llevan a las personas a la cárcel, y no necesitan más traumas, sino sanación y ayuda. Admiro todo lo que está intentando hacer para cambiar la narrativa”.

Velásquez también mencionó su interés en prácticas de sanación espiritual, incluida la medicina vegetal, como parte de su proceso de recuperación personal. El excampeón indicó que mantiene contacto con personas que conoció durante su reclusión y que planea compartir su experiencia a través de charlas públicas.

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Durante el pasado fin de semana, Velásquez se reencontró con varios de sus rivales del pasado, como Francis Ngannou y Junior dos Santos, con quien aún comparte la pelea más vista de la historia de las artes marciales mixtas tras su primer duelo en 2011. Abrazó al excampeón Jon Jones y varias otras figuras de las MMA.

El conocido como ‘Cardio Caín’, se retiró en 2019 tras perder ante Ngannou, pero aún tuvo algunas presentaciones en lucha libre de AAA en México y en Estados Unidos con WWE.

“Está lleno de energía, aún puede hacer muchas cosas en el deporte, pero le deseo lo mejor después de todo lo que ha pasado”, dijo Dos Santos, quien estuvo en la cartelera de Most Valuable Promotions y de Netflix en Inglewood.

Sin embargo, Velásquez ha descartado volver a la jaula.

“No tengo intención de volver a pelear. Ya no me aporta nada”, declaró el excampeón de peso pesado, quien dijo estar cansado de los gimnasios. “El simple hecho de estar al servicio de los demás es lo que ahora me llena de alegría”.

“Ya no me gusta como antes. Ese capítulo de mi vida está en el pasado, ahora hay otras cosas diferentes que me llaman”, indicó el expeleador.

En el ámbito empresarial, Velásquez confirmó una inversión en el Querétaro FC de la Liga MX, vinculada a su socio y agente Mike Fonseca. Liderado por el empresario Marc Spiegel, el grupo Innovatio Capital adquirió a los Gallos Blancos de Jorge Alberto Hank el año pasado, convirtiéndose en el primer equipo con dueños mayoritarios provenientes de Estados Unidos.

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Velásquez atribuyó su reciente interés por el fútbol a sus hijos.

“Mis hijos juegan fútbol y he vivido el deporte como algo totalmente nuevo al verlos jugar. Me he enamorado de poder compartir eso con ellos”, comentó Velásquez, quien espera que sus hijos también se reencuentren con sus raíces ahora que es dueño de un equipo de fútbol y puede viajar más a Querétaro.

Velásquez dijo que también aprovechará un momento para visitar a sus padres, a quienes no ha podido ver desde que salió de prisión y que viven en Arizona y México. Al verlos, quiere darles un fuerte abrazo, tal como lo hace con muchas personas que hoy en día ve el nuevo Caín.

