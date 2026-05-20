Conor McGregor regresará ante Max Holloway en UFC 329 tras casi cinco años fuera del octágono

BOSTON, MA - 17 DE AGOSTO: Conor McGregor golpea con el codo a Max Holloway en el suelo durante su combate de peso pluma en el TD Garden, el 17 de agosto de 2013 en Boston, Massachusetts. (Foto de Jared Wickerham/Getty Images)

La UFC volvió a colocar a Conor McGregor en el centro de la conversación global de las artes marciales mixtas.

Dana White anunció oficialmente este fin de semana la revancha entre el irlandés y Max Holloway, combate que encabezará UFC 329 el próximo 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El anuncio llegó en un momento particularmente estratégico, pues se desarrollaba la primera velada de MMA organizada por Most Valuable Promotions (MVP) de Jake Paul y que se transmitió por Netflix.

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White confirmó la pelea durante una transmisión en vivo en redes sociales cuando todavía se disputaban los combates principales del evento de MMA 1 de MVP, cartelera que incluía nombres como Ronda Rousey, Gina Carano, Francis Ngannou, Nate Diaz y Mike Perry.

La supuesta coincidencia inmediata generó reacciones, especialmente porque la noticia del regreso de McGregor terminó dominando buena parte de la conversación digital de la noche.

Será la segunda pelea entre McGregor y Holloway, quienes se enfrentaron originalmente en agosto de 2013 en Boston. En aquella ocasión, McGregor derrotó por decisión unánime al hawaiano en una pelea de peso pluma durante una etapa temprana de sus respectivas carreras dentro de la UFC.

Desde entonces, ambos construyeron trayectorias completamente distintas dentro de la compañía.

El combate marcará además el regreso oficial de McGregor después de casi cinco años fuera del octágono. Su última aparición ocurrió en julio de 2021, cuando sufrió una fractura en la pierna durante la trilogía frente a Dustin Poirier en UFC 264. Desde entonces, múltiples intentos de regreso fueron cancelados por lesiones y problemas relacionados con su situación disciplinaria.

De acuerdo con reportes, la pelea está prevista en las divisiones ligera o wélter, aunque la UFC todavía no ha confirmado oficialmente el peso exacto ni si habrá algún cinturón simbólico en disputa.

Holloway llega tras mantenerse activo en los últimos años y después de consolidarse nuevamente como una de las figuras más constantes de la organización.

La reacción más inmediata llegó precisamente desde el evento rival. Paul criticó públicamente el momento elegido por White para hacer el anuncio y acusó a la UFC de intentar desviar atención de la función transmitida por Netflix. El promotor y boxeador aseguró que la compañía estaba “pendiente” del impacto generado por la cartelera de MVP.

“Niño inseguro”, dijo Paul al referirse a White. “¡El cocalero ha vuelto! Genial. Genial. No importa. Solo muestra lo presionados que están”.

La decisión de anunciar “McGregor vs. Holloway” durante la primera gran incursión de Netflix en MMA reflejó también el nuevo escenario competitivo dentro de los deportes de combate. Mientras MVP celebraba cifras históricas de audiencia para su debut, la UFC respondió activando el regreso de su figura comercial más importante.

Para McGregor, la pelea representa probablemente la última oportunidad de reinsertarse en la conversación deportiva de élite dentro de la UFC. Para Holloway, será la posibilidad de cerrar una rivalidad iniciada hace más de una década y enfrentar al nombre más mediático que ha tenido la empresa en la era moderna.

