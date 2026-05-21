Análisis de la final del Clausura 2026 de la Liga MX: Pumas vs. Cruz Azul con Marc Crosas

El árbitro Daniel Quintero muestra una tarjeta roja a Nathanael Ananias, del Pumas UNAM, durante el partido de la 11.ª jornada entre el Pumas UNAM y el Cruz Azul, correspondiente al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Olímpico Universitario el 14 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, México.

El español Marc Crosas salió de las fuerzas básicas del Barcelona, pasó por el Celtic de Escocia y el Lyon de Francia, para luego aterrizar al fútbol mexicano en 2012 y vestir la camiseta de Santos Laguna, donde participó en 78 partidos, antes de jugar en la U. de G. durante 35 partidos.

En 2015, el mediocampista defensivo se unió a Cruz Azul, donde estuvo tres temporadas, aunque no jugó mucho. Luego regresó a su país, donde jugó con el Tenerife, y finalizó su carrera en 2017 poco después de jugar con el Tampico Madero.

Crosas se quedó en México desde su retiro en 2018 para hacer funciones de comentarista deportivo, especialmente en TUDN, donde es parte del talento que transmitirá la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul este jueves (7 p.m., TUDN/ViX) en Ciudad de los Deportes, y el domingo en el Olímpico Universitario (6 p.m., TUDN/ViX).

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Crosas habló con LA Times en Español para analizar la gran final.

¿Cómo ves esta final? ¿Qué debemos esperar?

Durante toda esta semana todo el mundo me ha preguntado: “¿Oye, ves campeón al Cruz Azul? ¿Cómo ves la final?” Yo creo que es una de las finales más igualadas que recuerdo en los últimos tiempos. Para mí, sí tiene mejores futbolistas, probablemente Cruz Azul, un poco más de plantilla, mejor plantilla que Pumas. Pero el hecho también de cerrar en CU, lo que ha logrado Efraín Juárez, esa comunión con la afición... creo que es algo mágico que hace mucho tiempo no se veía con Pumas. Si le sumamos también la situación de Cruz Azul, que en la Fecha 17 cambiaron de técnico, entra Joel Huiqui y acaba respondiendo de la forma que lo hace, creo que nos entrega esta final con un poco de favoritismo hacia Cruz Azul por tener mejor plantilla. Pero realmente no me atrevo a decir qué puede suceder el próximo domingo, porque la veo muy, muy igualada.

Marc, tú estuviste cerca del ambiente de Cruz Azul. Tú sabes que cuando no se ganan campeonatos hay mucha presión. ¿Esa presión puede jugar también en contra de Puma?, porque todo mundo está esperando que ganen ese campeonato que llevan 15 años buscando…

Sin duda. Creo que hemos catalogado esta final de alguna forma como si hubiera cierta obsesión entre aficiones. No lo acabo de entender del todo, este odio, por decirlo de alguna forma, que se puede percibir en redes sociales en los últimos tiempos. Quizá desde esa eliminación en pandemia, tan dolorosa para Cruz Azul a manos de Pumas en CU, desde que Cruz Azul jugó en CU y logró un campeonato hace un año, y luego la situación en la que la directiva le acabó negando el seguir jugando ahí en el Estadio Olímpico Universitario. Creo que eso genera un poco de conflicto, pero al final son dos aficiones que tienen un enemigo en común que se llama América, así que teóricamente se deberían llevar bastante bien.

Pero sí hay una gran necesidad. Hablabas de los 15 años de Pumas, y no solo eso, sino tantos años sin título. Que Tigres te pase por delante, que León te alcance, que Monterrey, Pachuca y Santos hagan ruido y sean protagonistas... Entiendo que la grandeza y la masa social de Pumas no va a variar, porque al final representa la universidad más grande del país, pero futbolísticamente han estado lejos de lo que la historia y su afición les demandan. Y lo necesitan mucho.

De Cruz Azul es constante, porque en mi época eran 17 años sin título. Luego se logró ese título con Juan Reynoso como director técnico. Pero aun así, en este proyecto que lleva ya dos años y medio o tres años de muy buen trabajo, con (Martín) Anselmi primero, luego (Nicolás) Larcamón, que creo que hizo un gran trabajo, y ahora Joel Huiqui, tarde o temprano también necesitan levantar ese título para refrendar el buen camino que está haciendo Cruz Azul.

Marc Crosas, del Cruz Azul (a la derecha), lucha por el balón con Mauro Boselli, del León, durante un partido de la liga mexicana de fútbol disputado en Ciudad de México el sábado 8 de agosto de 2015. (Christian Palma / Associated Press)

¿Dirías que el camino de Cruz Azul fue menos complicado que el de Pumas, que tuvo primero al Atlas y luego a unas Chivas que no tenía cinco jugadores?

Unas Chivas mermadas, sí, con cinco bajas por selección más la de Dani Aguirre, que no pudo jugar la ida. Pero unas Chivas que para mí fueron muy superiores a Cruz Azul en la ida, y eso tiene mucho mérito por parte de la Máquina: sin hacer un gran partido en la ida, se mantuvo en la eliminatoria y luego lo pudo culminar en el Jalisco con una muy buena segunda parte. Creo que esa es la línea para Cruz Azul.

Ahora, hablar de caminos más fáciles... Pumas se encontró con América, el tricampeón, aunque también un América mermado que quedó octavo en el torneo regular. Y Atlas, que le había ganado al América en la última jornada, es un equipo muy bien entrenado tácticamente. Diego Coca hizo un milagro comparando planteles, pero no minimizaría el camino de ninguno de los dos.

Creo que en general la liguilla fue muy igualada. Veníamos de un tiempo en que parecía que el título solo podía quedarse entre América, Toluca, Tigres, Monterrey y Cruz Azul, y se meten Pachuca, Pumas, Atlas y Chivas en la conversación. Para mí, Chivas ha sido el mejor equipo del torneo desde el año pasado: muy reconocible, muy bien trabajado. Y por eso tiene mucho mérito también de Cruz Azul el haberlo dejado en el camino.

¿Qué te ha parecido todo lo que gira en torno al arbitraje? Especialmente después de la serie Pumas vs. América, parece que todo se mira con lupa.

Lo que me llama mucho la atención es que haya un tipo de arbitraje en el torneo regular y otro mucho más permisivo en las liguillas. Ojalá fuera siempre así, porque eso ayuda a la continuidad del juego, al espectáculo, al ida y vuelta, al dinamismo, y también a educar a los jugadores para que no pierdan tanto tiempo, porque en el torneo regular sí te marcan esas faltas.

A mí no me gusta que hablemos tanto de arbitraje. Entiendo que hay que hacerlo, pero hoy en día somos muy blancos y negros, no hay grises. Si no gana Cruz Azul, parece que no es suficiente el trabajo que ha hecho Efraín Juárez con Pumas, de recuperarlos, enganchándolos con su afición y generando esta ilusión. Si no levanta el título el domingo, parecerá que no sirvió de nada. Con Chivas pasa lo mismo: ya hay críticas hacia Martín Demichelis y hacia el arbitraje. Al final parece que el resultado depende del arbitraje, y no es así. Errores cometen siempre y los van a seguir cometiendo. Ojalá trabajen para minimizarlos.

Y ojalá también habláramos menos de árbitros. Me parece, en ese sentido, que la designación de hoy y la del domingo son muy buenas: si hablamos de la liguilla, probablemente han sido los mejores árbitros. Tanto (Daniel) Quintero Buitrón como (Ismael López) Peñuelas lo han hecho a un gran nivel.