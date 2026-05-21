FIFA implementará salas sensoriales para aficionados con autismo en los 16 estadios del Mundial 2026. (Handout / FIFA / DAME CREATES LLC)

La FIFA anunció el jueves una de las iniciativas de inclusión más ambiciosas en la historia de una Copa del Mundo al confirmar que los 16 estadios del Mundial 2026 contarán con espacios sensoriales especialmente diseñados para aficionados con autismo y otras condiciones relacionadas con sensibilidad sensorial.

La medida convertirá al Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, en el primer torneo deportivo del mundo en recibir la certificación “Sensory Inclusive” otorgada por KultureCity, que es una organización enfocada en accesibilidad y aceptación sensorial.

“El fútbol une al mundo y nuestro objetivo es ayudar a que todos puedan participar en este deporte, ya sea como jugadores o como aficionados”, señaló en un comunicado Heimo Schirgi, quien es el director de operaciones del Mundial 2026.

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“Estamos orgullosos de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea el primer torneo en recibir la designación Sensory Inclusive. Con estos recursos, los aficionados con necesidades sensoriales podrán disfrutar del fútbol en persona junto a nosotros en lo que será el Mundial más grande de la historia”.

La próxima Copa del Mundo será también la más extensa de todos los tiempos, con 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sede y a lo largo de 39 días de competencia.

Dentro de ese escenario masivo y altamente estimulante, FIFA reconoció que asistir a un evento deportivo de gran escala puede resultar abrumador para muchas personas con trastornos del procesamiento sensorial, autismo, ansiedad, estrés postraumático, demencia u otras condiciones similares.

De acuerdo con cifras citadas por FIFA, entre el 5% y el 16.5% de la población mundial experimenta algún tipo de necesidad relacionada con el procesamiento sensorial.

El ruido constante, las multitudes, las celebraciones repentinas, las luces y el movimiento permanente dentro de un estadio pueden provocar episodios de sobrecarga sensorial que dificultan el acceso de muchas familias a eventos deportivos en vivo.

La intención de FIFA es cambiar esa experiencia.

Cada estadio contará con una sala sensorial exclusiva para aficionados que necesiten alejarse temporalmente del entorno intenso de un partido. Los espacios estarán disponibles para cualquier persona con boleto una vez que ingrese al perímetro del estadio el día del encuentro.

Las salas incluirán iluminación tenue, niveles reducidos de ruido, asientos cómodos, recursos táctiles y televisores con contenido visual diseñado específicamente para promover relajación y regulación sensorial.

Además, en ocho de los estadios existirán dos espacios diferenciados, pues tendrán uno dentro del inmueble y otro dentro de las áreas de experiencia para aficionados alrededor del estadio.

“No importa la sede, los aficionados tendrán acceso a un espacio durante cada minuto del partido, entendiendo que las necesidades sensoriales pueden aparecer en cualquier momento de la experiencia”, explicó FIFA.

La tecnología utilizada dentro de estas salas fue pensada específicamente para crear ambientes más tranquilos.

“La verdadera innovación significa convertir la tecnología en acceso y asegurar que nadie quede fuera”, afirmó Catherine Fang, vicepresidenta de Hisense.

El proyecto también incluirá bolsas sensoriales transparentes disponibles en puntos de información dentro de los estadios, así como guías anticipadas de experiencia conocidas como “social stories”, creadas en varios idiomas para ayudar a las personas y sus familias a prepararse antes de llegar al inmueble.

Estas herramientas explicarán paso a paso qué esperar durante el ingreso, los controles de seguridad, el ambiente del estadio y el desarrollo de un partido, con el objetivo de reducir ansiedad y facilitar la experiencia para personas neurodivergentes.

La decisión de FIFA también llega en un momento donde organizaciones deportivas alrededor del mundo enfrentan creciente presión para crear experiencias más inclusivas y conscientes de la diversidad neurológica de sus aficionados.

