Topo Chico Hard Seltzer y Charly lanzan colección de ropa de edición limitada para fanáticos del fútbol

La pieza central de la colección es la camiseta “Fútbol Fit Check”, inspirada en la tendencia viral del mismo nombre en redes sociales.

La marca de bebidas Topo Chico Hard Seltzer y la empresa mexicana de ropa deportiva Charly anunciaron el lanzamiento de una colección de ropa de fútbol de edición limitada, justo en epoca del Mundial.

La pieza central de la colección es la camiseta “Fútbol Fit Check”, inspirada en la tendencia viral del mismo nombre en redes sociales. De acuerdo al comunicado del lanzamiento de la ropa, quienes adquieran la prenda podrán participar en eventos presenciales de “Fit Check” con la oportunidad de ganar premios de hasta $1,000.

La colección combina la identidad visual de Charly con los colores icónicos de Topo Chico Hard Seltzer. Además de las dos versiones de la camiseta insignia, la línea incluye una chaqueta tipo bomber,una sudadera con capucha, una gorra, una camiseta adicional y una bufanda.

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De acuerdo a ambas empresas, la colaboración busca conectar con los aficionados que destinan cientos o miles de dólares a seguir a sus equipos favoritos, y ofrece recompensas para vivir la experiencia futbolera en fiestas para ver los partidos, bares y partidos en vivo.

La colección ya está disponible a través de los canales oficiales de Charly.

