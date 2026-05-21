Verizon anuncia entrega gratuita de más de 2,500 boletos para el Mundial 2026

El logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Los Ángeles se muestra durante un evento para los medios sobre el próximo Mundial en el SoFi Stadium en Inglewood, California, el martes 12 de mayo de 2026.

Verizon, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, anunció este jueves su mayor distribución de boletos gratuitos hasta la fecha, con más de 2,500 entradas para los 64 partidos del torneo disponibles el próximo 1 de junio exclusivamente para sus clientes.

La entrega se realizará a través de Verizon Access en la aplicación My Verizon a las 12 p.m. Hora de Los Ángeles en lo que la compañía describió como la última oportunidad de obtener boletos gratuitos antes del inicio del torneo. Entre los ganadores, cientos recibirán “Golden Tickets” que permiten presenciar el partido muy cerca del campo.

Para poder participar, los clientes deberán tener registrada una dirección residencial dentro de un radio de 150 millas de la sede anfitriona correspondiente. Los boletos se distribuirán por orden de llegada y no incluyen gastos de viaje ni alojamiento.

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La campaña de Verizon se complementa con el estreno de un anuncio protagonizado por David Beckham, en el que el exfutbolista internacional destaca el “acceso definitivo” que ofrece la compañía al torneo.

Adicionalmente, la empresa anunció que los clientes que contraten Verizon Home Internet a partir de este jueves recibirán tres meses de acceso a FOX One, servicio de streaming que transmitirá todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los boletos estarán disponibles en todas las ciudades sede de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Seattle, San Francisco, Dallas, Houston, Nueva York/Nueva Jersey, Miami, Boston, Atlanta, Kansas City y Filadelfia.