Justin Turner juega en los Toros de Tijuana. Por qué ‘no lo cambiaría por nada del mundo’

Justin Turner no se puso la camiseta correcta un día, y ahora pagaría por su error.

Sus compañeros formaron dos filas, una frente a la otra. Turner se abrió paso entre ellas, mientras sus compañeros le daban palmadas y empujones en tono de broma.

Turner tiene 41 años, es All-Star y campeón de la Serie Mundial, uno de los jugadores más queridos de la historia de los Dodgers. Sin embargo, allí estaba él, en una sombría tarde de sábado en un estadio de 50 años de antigüedad en Tijuana, sometiéndose a una mezcla entre un tribunal popular y un ritual de novatada, tres horas antes de jugar con un uniforme que llevaba seis anuncios en la camiseta y cuatro más en los pantalones.

“Justin no tiene por qué estar aquí”, dijo el exjugador de las Grandes Ligas Roberto Kelly, mánager de los Toros de Tijuana. “No necesita esto para seguir adelante con su vida”.

Por primera vez en 17 años, Turner no juega en las Grandes Ligas. Ningún equipo lo quería.

En Tijuana, tanto si decide poner fin a su carrera aquí como en otro lugar, ha forjado un vínculo especial con su hijo y se ha convertido en una insólita atracción turística para los aficionados de los Dodgers.

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La vida es lo que uno hace de ella. Cuando Turner fichó por los Toros, quiso grabar un vídeo para presentarse ante sus aficionados. Condujo 45 minutos desde Studio City hasta el este de Los Ángeles, hasta la única tienda que pudo encontrar en L.A. que vendía gorras de los Toros, y luego hizo cola para comprar algunas.

“¿Estás comprando estas gorras porque Justin Turner acaba de fichar por Tijuana?”, preguntó el dependiente, sin mirar demasiado de cerca al cliente.

“Sí”, respondió Turner, sin delatarse.

Cuando Turner salió en busca de trabajo el invierno pasado, la frase “jugador de 41 años con un OPS de .602” fue decisiva, aunque la temporada anterior hubiera sido principalmente un jugador de platoon, con un OPS de .759 contra lanzadores zurdos.

Justin Turner bromea con el recogepelotas Valentín Burgos antes del inicio del partido de los Toros de Tijuana del sábado.





Dijo que buscó un contrato de ligas menores con una invitación a los entrenamientos de primavera, y luego simplemente un contrato de ligas menores, en el que pudiera comenzar la temporada en la Triple A y tanto él como el equipo pudieran evaluar su rendimiento a medida que avanzara la temporada. Incluso los Angels, cuya habitual falta de profundidad ya se ha puesto de manifiesto, le dijeron que no.

“No esperaba que me regalaran nada ni que me garantizaran nada”, dijo Turner. “Pero tampoco esperaba no tener ni siquiera la oportunidad de jugar”.

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Se planteó jugar en Japón y Corea del Sur, pero las plazas garantizadas en las plantillas se llenaron mientras él mantenía la esperanza de conseguir un trabajo en Estados Unidos. En México, donde la temporada no empieza hasta mediados de abril, tres equipos le ofrecieron contratos.

Eligió Tijuana, donde él y su familia podrían vivir en San Diego y desplazarse a los partidos.

Las luces del estadio se encienden y se apagan mientras los jugadores de los Saraperos de Saltillo se reúnen en el montículo.





“Es una lotería, igual que en Los Ángeles”, dijo. “Dependiendo de la hora a la que vayas, puede que sean 20 minutos o puede que sea una hora”.

El hijo de Turner, Bo, cumplirá dos años en julio. Su padre podría haberse quedado en casa con él todo el año, pero, en el béisbol como en la vida, los campos de juego son para siempre.

Bo Jordan está en brazos de su padre, Justin Turner, mientras se hace fotos con los aficionados tras el partido de los Toros de Tijuana del sábado.





“Empecé tarde en esto de ser padre”, dijo Turner. «He conocido a muchos compañeros que tuvieron la oportunidad de que sus hijos crecieran en el vestuario, y siempre me ha parecido algo genial.

«Se despierta por la mañana y lo primero que dice es “béisbol”. No creo que haya llegado aún al punto de retener nada de esto, pero ya está desarrollando el amor por el béisbol que yo tengo.

“No lo cambiaría por nada”.

Tampoco los Toros. Con los aficionados de los Dodgers viajando regularmente desde Los Ángeles para ver a Turner, y dado que los Dodgers cuentan con la mayor base de aficionados de cualquier equipo en México, el presidente de los Toros, Omar Canizales, afirmó que la venta de entradas ha aumentado un 30 %. El club de aficionados Pantone 294 de los Dodgers ha comprado un bloque de entradas para el partido de los Toros del 2 de junio.

Los Toros nunca habían vendido camisetas con el nombre de los jugadores en la espalda hasta este año, según un responsable del equipo, y el 98 % de las camisetas vendidas llevan el nombre de Turner en la espalda.

Máscaras de luchadores y otros artículos de Tijuana expuestos a la venta.





Un cerdo asado yace sobre una plancha de hierro en un puesto de comida.





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Canizales se negó a revelar cuánto le están pagando los Toros a Turner esta temporada. Afirmó que los mejores jugadores de la Liga Mexicana ganan alrededor de 150 000 dólares y que Turner generaría por sí solo suficientes ingresos como para que los Toros recuperaran el coste total de su contrato.

«Nunca habíamos visto nada igual», dijo Canizales a través de un intérprete. «No hay nada con lo que se pueda comparar el impacto que Justin ha tenido en tan poco tiempo».

La influencia que Turner tuvo en Los Ángeles sigue viva entre los aficionados, que no han olvidado que él es uno de ellos.

El niño que vio el jonrón de Kirk Gibson en la Serie Mundial de 1988 en el salón de su abuela creció hasta convertirse en el tercera base que ayudó a los Dodgers a ganar su siguiente Serie Mundial, en 2020. Turner se tomaba un momento cada noche para firmar una pelota para el veterano militar homenajeado en cada partido en el Dodger Stadium, y ningún jugador de los Dodgers hizo más por la comunidad .

Unos 15 minutos antes del inicio del partido en Tijuana, se forma una cola junto al banquillo de los Toros, y Turner firma autógrafos para los aficionados con gorras de los Dodgers y máscaras de lucha libre.

Fermín Padilla, de Los Ángeles, consiguió el autógrafo de Turner en una chaqueta, una gorra y una camiseta. «Habría sido imposible conseguir eso en casa», dijo Padilla.

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Los aficionados de los Toros de Tijuana piden a gritos una pelota de béisbol durante el partido del sábado.





David y Samantha Anderson, de East Los Ángeles, se hicieron un selfi con Turner, quien les firmó dos tarjetas de béisbol a la pareja.

“Si no fuera por Justin, no estaría aquí”, dijo David Anderson. “Ahora voy a venir todo el tiempo”.

Las entradas son más baratas que las del Dodger Stadium, por supuesto, y la comida es mejor. Las cámaras de los besos, los coros, las bocinas de aire y los palos de trueno forman parte del partido, no se reservan para las pausas en el juego.

“Son tres horas de música, baile, copas y entretenimiento, con un toque de béisbol”, dijo Turner. “Aquí abajo no hay realmente ningún límite que no se traspase”.

En un sketch entre entradas, un personaje llevaba un cartel colgado al cuello que decía “ICE”. Otro personaje fingió dar una paliza al primero hasta que el cartel se abrió para mostrar “ICE CREAM”, y entonces todos bailaron felices.

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Kelly, el mánager, jugó los dos últimos años de su carrera en la Liga Mexicana. La temporada puede hacerse larga si la amargura del rechazo de las Grandes Ligas en invierno se prolonga hasta la primavera y el verano, pero Kelly no ve eso en Turner.

“Ha sido una buena incorporación, no porque fuera jugador de las Grandes Ligas, sino por lo que aporta al club. No es solo un nombre”, dijo Kelly. “No nos hace saber que jugó en las Grandes Ligas ni lo bueno que era. Ver a alguien así venir y ser simplemente uno más de los jugadores es muy bueno para nuestro equipo”.

“Lo disfruta. Se le ve con estos chicos y se lo está pasando bien”.

Orel Hershiser, el oficiante de la boda de Turner, puso fin a su carrera a los 41 años.

“Realmente había perdido mi capacidad”, dijo Hershiser.

Justin Turner entrena con una barra en el gimnasio de los Toros de Tijuana.





A la misma edad, Turner apuesta a que él no lo ha hecho. Hershiser dijo que no había hablado con Turner últimamente, pero se preguntaba si una temporada en Japón podría estar en sus planes de futuro si no se da el regreso a las Grandes Ligas.

¿Va a seguir jugando Turner hasta que vuelva a las Grandes Ligas o hasta que sepa que no lo hará?

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“No”, respondió. “Jugaré hasta que quiera dejarlo”.

Le dije a Turner que Julio Franco jugó en la Liga Mexicana a los 49 años. Turner se rió. Quizá eso sea lo único que descarta en este momento.

“Me encanta jugar”, dijo. “Me encanta competir. Mientras sienta que soy útil y no estoy aquí solo por entretenimiento, voy a seguir haciéndolo”.

Turner debería tener el mismo final que Hershiser, una figura destacada de los Dodgers que representa a la organización de alguna manera tras su retirada.

Hershiser dijo que Turner podría unirse a él en la cabina de retransmisión, o convertirse en un gran mánager, o en un excelente entrenador de bateo.

“Es casi un genio del bateo”, dijo Hershiser. “Para mí es como un Manny Ramírez en cuanto a cómo entiende los swings y cómo es capaz de ponerse en el lugar de los demás o hacer ajustes por ellos”.

Justin Turner sale de las jaulas de entrenamiento y se dirige al campo para terminar de calentar antes del partido de los Toros de Tijuana del viernes.





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“Tendrá éxito en cualquier cosa que se proponga”.

Lo único que probablemente no haría sería ejercer de embajador comunitario de los Dodgers, estrechando manos y posando para las fotos en el Dodger Stadium y en diversos eventos por la ciudad.

“No quiero que me saquen a pasear y convertirme en un espectáculo secundario”, afirmó.

Por ahora, solo quiere jugar al béisbol. El martes podrá hacerlo, en Zapopan, México.