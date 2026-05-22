Marc Dos Santos se autocrítica y espera recuperar la identidad ofensiva del LAFC tras el Mundial 2026

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 19 DE ABRIL: El entrenador Marc Dos Santos, del Los Angeles Football Club, reacciona durante la primera mitad del partido contra el San Jose Earthquakes en el BMO Stadium, el 19 de abril de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Kevork Djansezian/Getty Images)

Las derrotas recientes, las críticas externas y una identidad futbolística que siente que se desvió del camino original han colocado a LAFC en uno de los momentos más incómodos de la temporada 2026. Pero mientras el club angelino se prepara para recibir el domingo (6:15 p.m. PT, Apple TV) en el BMO Stadium al Sounders FC de Seattle antes del parón obligatorio por el Mundial 2026, el entrenador Marc Dos Santos dejó una reflexión.

El técnico canadiense-portugués reconoció públicamente que una de sus principales autocríticas tiene que ver con haberse alejado de la identidad ofensiva que pretendía construir en LAFC desde que tomó el puesto en el banquillo como entrenador.

“La crítica de fuera cuando el equipo pierde no es tan importante para mí, porque yo aprendí en mi vida que si vas a construir una vida basada en lo que las personas de fuera piensan de ti, vas a ser muy infeliz”, explicó Dos Santos. “Pero en autoreflexión, te voy a decir una cosa: soy duro conmigo. Yo creo que estábamos construyendo algo con una identidad clara y después de la eliminatoria con Cruz Azul –en Cuartos de Final de la Copa de Campeones de Concacaf– pensé pasar a una línea de 3 para defender más. Me fui a una dirección más defensiva y yo no quiero ser así”.

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El entrenador admitió directamente que ese cambio táctico fue un error.

“Fue un error de mi parte y no es la identidad de LAFC, no es lo que quiero construir aquí”, afirmó Dos Santos. “Quiero garantizar que en el verano voy a analizar muy bien lo que necesitamos cambiar y yo tengo que quedarme en la identidad de lo que es LAFC”.

Las declaraciones llegan en un momento delicado para el conjunto angelino, que ha dejado escapar resultados importantes en la MLS pese a mostrar momentos competitivos recientes frente a St. Louis City SC y Nashville SC.

LAFC esperaba pelear nuevamente entre los equipos dominantes de la Conferencia del Oeste, pero las inconsistencias ofensivas y el ajuste táctico han provocado cuestionamientos hacia el cuerpo técnico. El onceno angelino ocupa la séptima casilla del Oeste con 21 unidades, a ocho puntos del líder Whitecaps de Vancouver.

Dos Santos rechazó que el problema esté únicamente relacionado con el esquema táctico y aseguró que el cambio más importante pasa por recuperar principios agresivos con y sin balón.

“Cuando tenemos la pelota, tenemos que tener personalidad para quererla, no tener miedo”, señaló. “Y cuando no tenemos la pelota, no podemos ser un equipo tranquilo. Mira a uno de los mejores equipos del mundo, el Paris Saint-Germain F.C. Mira cómo corren sin la pelota. Ese es el fútbol hoy”.

Dentro de esa reconstrucción futbolística, uno de los nombres más observados sigue siendo Denis Bouanga. El atacante gabonés no ha tenido el mismo impacto dominante de temporadas anteriores, aunque Dos Santos insistió en que la relación con el jugador sigue siendo sólida y transparente.

“Denis sabe lo que yo quiero. Yo siempre fui muy real con él”, comentó el entrenador. “El año pasado jugamos muchos partidos en 3-5-2 defendiendo mucho con Denis y Son, pero el club y yo queremos ir a un modelo diferente. Estamos todos en la misma página”.

Son Heung-min dejará temporalmente LAFC después del duelo ante Seattle para integrarse a la concentración de Corea del Sur rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante asiático aseguró que su enfoque total sigue puesto en el partido del fin de semana antes de pensar en el torneo internacional.

“Todavía no pienso en eso”, dijo Son sobre el Mundial. “El partido más importante es el domingo. Solo quiero asegurarme de que consigamos un gran resultado antes de ir al Mundial y llegar con buena condición física”.

Son también habló sobre la experiencia que espera vivir en México durante la Copa del Mundo, donde Corea del Sur disputará parte de sus encuentros.

“En México no es fácil, honestamente”, explicó. “La altitud y las condiciones son diferentes, pero tienes que amar esos grandes desafíos. Estamos muy emocionados”.

Mientras Son se prepara para marcharse temporalmente, LAFC encara un cierre de semestre cargado de presión competitiva. Después del duelo frente a Seattle, el club volverá del descanso para disputar el clásico angelino contra el LA Galaxy el 17 de julio.

Para Dos Santos, esos escenarios son precisamente lo que define la exigencia de dirigir a LAFC.

“LAFC es un club que quiere ganar y cuya hinchada quiere ver ganar”, señaló Dos Santos. “Aquí siempre hay responsabilidad de estar en un [alto nivel]. Si no quieres estar en partidos grandes, no entrenas en LAFC”.

El técnico también dejó claro que no siente presión externa pese a la mala racha reciente.

“La presión que existe es la que nosotros mismos nos ponemos”, afirmó Dos Santos. “Presión es cuando un doctor te llama y te dice que tienes un problema, o cuando tu hijo tiene un problema. El fútbol es deporte. Puedes ganar o perder. Lo que puedes controlar es mejorar al equipo durante la semana”.

Dos Santos insistió en que el parón mundialista servirá como un momento clave de análisis interno para redefinir el rumbo futbolístico del club. En una temporada que apenas se acerca a la mitad de su calendario, el entrenador reconoce que recuperar la identidad será tan importante como sumar puntos cuando la MLS regrese en el verano.

