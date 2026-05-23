Los hoteles de Los Ángeles siguen esperando un aumento de la demanda con motivo del Mundial

Las habitaciones de hotel en Los Ángeles y otras ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA podrían quedarse vacías, a pesar de las grandes expectativas de que este evento deportivo mundial supusiera un gran impulso para la ciudad.

El torneo de fútbol, que hasta la fecha ha vendido más de 5 millones de entradas, ha provocado históricamente un aumento del turismo internacional y nacional y ha supuesto un impulso económico para las ciudades sede.

Este año, sin embargo, el 80 % de los hoteles encuestados por la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos (American Hotel and Lodging Assn.) afirmaron que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales. La asociación hotelera culpa en parte a la FIFA de esta ralentización, alegando que la organización sobrevendió bloques de habitaciones de hotel que no reflejaban la demanda real.

Los viajes también se ven afectados por el aumento de las tarifas aéreas y los precios del combustible debido al conflicto en Irán. Las restricciones en materia de visados y las preocupaciones geopolíticas generales están frenando la demanda de viajes internacionales, según el informe.

“A solo dos meses del inicio del torneo, los indicadores sugieren que el impulso económico previsto podría quedar por debajo de las expectativas”, señala el informe. El número de entradas vendidas para el torneo «aún no se ha traducido en un aumento significativo de las reservas hoteleras».

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En Los Ángeles, donde el próximo mes se disputarán partidos de la Copa del Mundo en el SoFi Stadium, más del 65 % de los hoteles encuestados indicaron que las reservas de habitaciones estaban por debajo de la demanda estimada.

Muchos encuestados señalaron que las reservas estaban incluso por debajo de las de un verano normal.

Los visitantes acceden a un vestíbulo del Hotel Figueroa.



(Genaro Molina/Los Angeles Times)

Los hoteles de Los Ángeles señalaron las complicaciones con los visados y la gran distancia hasta el recinto como obstáculos para las reservas. Según el informe, la FIFA reservó miles de habitaciones en el centro de Los Ángeles que posteriormente canceló.

Antes de cada Mundial, la FIFA reserva un gran número de habitaciones en diversos establecimientos para el personal de la FIFA, los medios de comunicación y otras partes interesadas. A medida que se acerca el torneo, la FIFA ajustará sus planes en función de la demanda.

“Todas las liberaciones de habitaciones se llevaron a cabo de acuerdo con los plazos acordados contractualmente con los socios hoteleros, una práctica habitual para un evento de esta envergadura”, declaró un portavoz de la FIFA en un comunicado. «A lo largo del proceso de planificación, el equipo de Alojamiento de la FIFA mantuvo conversaciones constantes con las partes interesadas de los hoteles».

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El portavoz añadió que la demanda global para la Copa del Mundo de 2026 no tiene precedentes.

“El exceso de reservas de la FIFA creó una señal de demanda temprana artificial que desde entonces se ha desvanecido”, señaló el informe de la asociación hotelera. “Muchos hoteles indican que las reservas anticipadas exageraron la demanda real”.

Según el informe, aproximadamente la mitad de los hoteles encuestados informaron de cancelaciones o liberaciones de bloques de habitaciones reservados previamente.

El desorbitado precio de las entradas para el Mundial de este año también podría estar alejando a los aficionados , según el periodista y autor Simon Kuper, especialista en economía del fútbol. El precio nominal de las entradas ha llegado a alcanzar los 7.875 dólares.

“Todos los precios de las entradas de este Mundial son inconcebibles para Mundiales anteriores”, afirmó Kuper. “Se trata de un fenómeno totalmente nuevo”.

La FIFA prevé unos ingresos de entre 11 000 y 13 000 millones de dólares para el ciclo cuatrienal del Mundial, que finaliza cuando termina el torneo.

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No obstante, Los Ángeles espera un importante repunte del turismo con motivo del Mundial de fútbol de junio y los Juegos Olímpicos de 2028.

Esto sería una buena noticia para un sector que viene de atravesar una época difícil.

El año pasado, el gasto turístico en Los Ángeles cayó por primera vez desde que comenzó la pandemia, ya que los incendios forestales, las redadas de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas y las tensiones comerciales desanimaron a la gente a visitar la ciudad, incluidos los turistas de Canadá que tradicionalmente acuden en masa a Palm Springs y otras ciudades del sur de California durante los meses de invierno.

Un visitante pasa bajo un expositor de sombreros en el vestíbulo del Hotel Indigo.



(Genaro Molina/Los Angeles Times)

Las llegadas aéreas internacionales al condado de Los Ángeles cayeron más de un 30 % entre agosto y noviembre de 2025. En Los Ángeles, las llegadas internacionales actuales son menores que en meses anteriores, aunque el estado registró un aumento global del 3 % el año pasado.

El mercado de Los Ángeles «se enfrenta a varios retos que están moderando las expectativas de rendimiento de los hoteles», afirmó Ralph Posner, director de comunicaciones de la Asociación Americana de Hoteles y Alojamiento.

“El supuesto bajo rendimiento hotelero de Los Ángeles se ve agravado por una combinación única de un exceso de compromisos por parte de la FIFA en una fase temprana que creó una demanda artificial, las preocupaciones sobre las barreras de visado y los costes operativos”, señaló. “El mercado se posicionó como una ciudad anfitriona insignia, pero ahora está absorbiendo la brecha entre las expectativas y la realidad”.

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El aumento de los precios de las habitaciones de hotel en las ciudades sede también supone un factor disuasorio. Por ejemplo, el Renaissance Hotel de Seattle, situado a poca distancia a pie del Lumen Field, ofrece una habitación con cama king size por menos de 300 dólares el fin de semana anterior al Mundial. Para el fin de semana en que se dispute allí el partido de Estados Unidos, la tarifa supera los 1000 dólares por la misma habitación.

Para ahorrar costes, algunos aficionados están optando por alojarse más lejos de los recintos o por alojamientos alternativos, como los de Airbnb. El director financiero de Airbnb afirmó que se espera que la Copa del Mundo sea el mayor evento en la historia de la empresa.

La asociación hotelera señaló que, aunque las primeras indicaciones son malas, la situación aún podría mejorar.

“Tenemos la esperanza de que el impulso aumente en las próximas semanas, en el periodo previo a los partidos”, dijo Posner.

El redactor del Times Kevin Baxter ha colaborado en este reportaje.