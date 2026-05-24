Se da a conocer antes de lo previsto la convocatoria de EEUU para el Mundial; dos grandes sorpresas

La segunda Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos dará comienzo en menos de tres semanas, pero al parecer hay quien no puede esperar, ya que el sábado se filtró a The Guardian la lista de convocados de la selección estadounidense para el torneo.

The Athletic afirmó haber confirmado de forma independiente la lista de 26 jugadoras a través de múltiples fuentes. La Federación Estadounidense de Fútbol tiene previsto dar a conocer oficialmente la convocatoria esta semana en un acto televisado a nivel nacional que se celebrará en Manhattan. Contactado por The Times el sábado para hacer comentarios, un portavoz de la Federación Estadounidense de Fútbol dijo: “Lo que puedo decirles es que haremos el anuncio oficial el martes”.

Pero lo más importante aquí es la lista, y no la forma en que se ha dado a conocer, y entre las omisiones más llamativas se encuentran los centrocampistas Tanner Tessmann y Diego Luna. Tessmann había sido convocado para seis concentraciones de entrenamiento bajo las órdenes del seleccionador estadounidense Mauricio Pochettino y se le consideraba un posible titular de la selección de EE. UU. antes de que su club francés, el Lyon, le dejara fuera de juego al final de la temporada, lo que pone en duda su estado físico para el Mundial.

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Luna, que juega en la MLS con el Real Salt Lake, también ha sido un habitual bajo las órdenes de Pochettino, disputando 17 de los 18 partidos de la selección estadounidense en 2025, marcando cuatro goles y aportando cuatro asistencias. Sin embargo, se perdió parte de la temporada a principios de año por una lesión de rodilla y se quedó fuera de los dos últimos partidos de su club por un problema muscular.

Trece de los 26 jugadores seleccionados —entre ellos los centrocampistas Tyler Adams, Gio Reyna, Christian Pulisic y Weston McKennie— formaron parte de la selección estadounidense en Catar hace cuatro años. A ellos se unirán los defensas Miles Robinson y Chris Richards, que se perdieron el último Mundial por lesión, y el delantero Ricardo Pepi, uno de los descartados en la última fase de selección en 2022.

Richards fue incluido en la convocatoria confirmada por The Athletic a pesar de romperse dos ligamentos del tobillo izquierdo en el penúltimo partido de la Premier League del Crystal Palace contra el Brentford el pasado fin de semana. La convocatoria definitiva, que puede incluir entre 23 y 26 jugadores, debe presentarse a la FIFA antes del 1 de junio. Sin embargo, los equipos pueden sustituir a jugadores hasta 24 horas antes de su primer partido en caso de lesión o enfermedad.

Reyna, uno de los jugadores con más talento de la cantera estadounidense, fue convocado para el equipo a pesar de haber disputado solo un partido completo de 90 minutos con su club o su selección en los últimos cuatro años. Y en el último Mundial de Catar, estuvo a punto de ser enviado a casa por una supuesta falta de esfuerzo en los entrenamientos después de saber que no sería titular en el torneo.

“Ningún puesto está garantizado ni es seguro”, dijo sobre el Mundial durante una entrevista a principios de este mes junto a su compañero de club en Alemania, Joe Scally, que también entró en la convocatoria de Estados Unidos. «Quiero estar allí. Es un Mundial en tu país natal.

“Es un sueño hecho realidad”.

PLANTILLA

“Solo ocurre cada cuatro años”, añadió Scally, que formó parte de la selección de 2022 pero no jugó en el torneo. “Todo el mundo está súper emocionado, sobre todo por estar en Estados Unidos. Va a ser muy especial”.

Entre los seleccionados por primera vez para un Mundial se encuentran el centrocampista Malik Tillman, hermano de origen alemán del centrocampista del LAFC Timothy Tillman; el delantero de origen mexicano Alejandro Zendejas, que juega en el Club América de la Liga MX; y el centrocampista del Vancouver Whitecaps Sebastian Berhalter, hijo de Gregg Berhalter, el seleccionador de Estados Unidos en el último Mundial.

La inclusión de Zendejas en la convocatoria fue una pequeña sorpresa, ya que su última aparición con la selección fue en septiembre, pero ha jugado bien con el América esta temporada.

Tras el anuncio de la convocatoria el martes en Nueva York, el equipo volará a Atlanta para la concentración previa a los amistosos contra Senegal en Charlotte, Carolina del Norte, el 31 de mayo, y contra Alemania el 6 de junio en Chicago. Estados Unidos debutará en el Mundial en el SoFi Stadium de Inglewood el 12 de junio, enfrentándose a Paraguay.

CONVOCATORIA

Porteros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution)

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Centrocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Brenden Aaronson (Leeds United), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldán (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsella), Alejandro Zendejas (Club América)

Delanteros: Folarin Balogun (AS Mónaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)