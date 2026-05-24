Vanney destaca evolución del LA Galaxy tras empate ante Dynamo: “Encontramos una fórmula para construir”

CARSON, CALIFORNIA - 23 DE MAYO: Mateusz Bogusz #19 del Houston Dynamo y Joseph Paintsil #28 de Los Angeles Galaxy luchan por el balón durante la primera mitad en el Dignity Health Sports Park, el 23 de mayo de 2026 en Carson, California. (Foto de Kevork Djansezian/Getty Images)

El LA Galaxy se fue al receso obligatorio por el Mundial 2026 con sensaciones mezcladas tras empatar 1-1 el sábado por la noche frente al Dynamo de Houston en el Dignity Health Sports Park, en un partido donde volvió a mostrar señales de crecimiento colectivo, aunque otra vez dejó puntos importantes en casa.

El conjunto angelino tomó ventaja en el minuto 30 gracias a Joseph Paintsil, pero Houston respondió antes del descanso con un gol de larga distancia del brasileño Guilherme para rescatar el empate.

El Galaxy cerró así la primera mitad de la temporada con 20 puntos, ubicado momentáneamente en puestos de pelea dentro de una Conferencia Oeste marcada por la irregularidad. El empate también extendió a 24 partidos consecutivos la racha anotadora del club, la más larga activa en la MLS.

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Paintsil abrió el marcador después de una buena secuencia ofensiva iniciada por Edwin Cerrillo, quien filtró un balón por encima de la línea defensiva para encontrar al japonés Miki Yamane dentro del área. El lateral mandó un centro peligroso que terminó desviándose antes de que Paintsil apareciera para definir frente al arco.

Fue el tercer gol de Paintsil en la temporada regular y su octava contribución ofensiva del año entre todas las competencias. Aunque el gol fue señalado como fuera de lugar, VAR confirmó la anotación.

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Houston igualó 11 minutos después en una jugada aislada. Guilherme recibió fuera del área, encontró espacio y sacó un disparo de derecha desde cerca de 25 yardas que venció al arquero JT Marcinkowski.

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Tras el encuentro, el entrenador Greg Vanney reconoció que el equipo dejó escapar oportunidades importantes durante esta primera parte del calendario, especialmente ante rivales que en teoría estaban por debajo en la tabla.

“Creo que sentiremos que dejamos algunos puntos sobre la mesa en varios partidos al inicio de la temporada”, explicó Vanney. “Contra algunos de los líderes de la liga competimos bien, pero contra equipos que estaban más abajo regalamos puntos en lugares donde probablemente debíamos ganar. Eso es algo que tenemos que corregir”.

Aun así, el técnico destacó la evolución reciente del equipo, particularmente en los últimos dos meses, en medio de un calendario pesado y varias ausencias importantes por lesión.

“Hemos tenido una primera mitad de temporada realmente muy ocupada”, señaló Vanney. “Calculé el otro día que hemos viajado cerca de 30 mil millas, lo cual es una locura. También hemos tenido lesiones importantes de jugadores clave. Pero estoy satisfecho con cómo hemos jugado en los últimos seis u ocho partidos porque muchos fueron de visita y mostramos otro nivel de resiliencia con y sin la pelota”.

Vanney aseguró que empieza a ver una identidad más clara en el funcionamiento colectivo del equipo.

“Creo que encontramos una fórmula sobre la cual podemos construir con este grupo”, explicó. “Ahora tenemos que juntar las dos cosas, una buena defensa y un buen manejo de balón durante 90 minutos de forma consistente”.

Uno de los aspectos que más satisfacción le dejó al cuerpo técnico fue la relación futbolística entre Marco Reus y Erik Thommy.

“Erik es un jugador con piernas, inteligencia y movilidad”, señaló Vanney. “Marco, jugando como nueve, crea superioridades dependiendo de dónde se mueve. Cuando logramos darle la pelota, él encuentra espacios y mete pases que nos sacan de situaciones complicadas”.

El técnico también admitió que el mercado de transferencias de verano será complicado por cuestiones financieras.

“Nos gustaría reforzarnos en cada ventana”, explicó. “Pero ahora mismo la situación es apretada desde el punto de vista económico. Cualquier movimiento probablemente implicará varias acciones”.

En defensa, el noruego Jakob Glesnes reconoció que el equipo todavía siente frustración por los puntos perdidos en casa, aunque destacó la mejoría colectiva reciente.

“Ha habido muchos altibajos”, dijo Glesnes. “Queremos tener más puntos en casa de los que tenemos ahora. Pero lo positivo es que apenas vamos a la mitad de la temporada y todavía podemos hacer algo importante. En el último mes y medio hemos sido más sólidos como unidad y más difíciles de enfrentar”.

Glesnes también elogió el momento que atraviesa el arquero Marcinkowski, quien volvió a responder con seguridad bajo los tres postes.

“Da confianza saber que si te equivocas una o dos veces tienes a alguien atrás que puede salvarte”, afirmó. “Estoy muy feliz por él y por cómo hemos mejorado en esta última parte de la temporada”.

Por su parte, el mediocampista Elijah Wynder aseguró que el grupo llega al parón mundialista convencido de que el funcionamiento colectivo finalmente empieza a consolidarse.

“En los últimos seis partidos hemos jugado mucho mejor”, señaló Wynder. “Hemos insistido mucho en jugar más como equipo. Defendemos juntos, atacamos juntos y todos presionamos juntos. Creo que eso se ha visto recientemente”.

La MLS entrará ahora en pausa hasta el 21 de junio debido al Mundial 2026. El LA Galaxy retomará actividades esa semana y regresará oficialmente a la liga el 17 de julio (7:45 p.m. PT, AppleTV) con una nueva edición de El Tráfico frente al LAFC en Carson.

