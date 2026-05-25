Colombia anuncia convocatoria, con James Rodríguez, y anuncia agenda de cara al Mundial 2026

El colombiano James Rodríguez patea el balón en un encuentro amistoso ante México en Arlington, Texas, EE.UU.

El seleccionador Néstor Lorenzo dio a conocer el lunes la lista de 26 jugadores convocados para representar a Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con el capitán James Rodríguez como figura central de un proceso que buscará superar la mejor actuación histórica del seleccionado cafetero en la competencia.

“James está bien, ha entrenado mucho y está en buena condición”, afirmó Lorenzo durante su comparecencia en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Será la tercera Copa del Mundo del exvolante del Minnesota United FC, y la séptima participación mundialista de Colombia en su historia, tras su ausencia en Qatar 2022.

Anuncio

La nómina, compuesta por tres arqueros, ocho defensas, 10 mediocampistas y cinco delanteros, incluye dos novedades destacadas respecto a convocatorias anteriores al incluir al delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández, del Real Betis, y el defensor Willer Ditta, del Cruz Azul, en sustitución de Rafael Santos Borré y Yerson Mosquera, respectivamente.

El combinado colombiano se concentrará en Bogotá desde este lunes 25 de mayo hasta el 4 de junio. Como parte de su preparación, Colombia enfrentará a Costa Rica el 1 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y posteriormente viajará a San Diego para disputar un amistoso ante Jordania el 7 de junio. El 10 de junio, el plantel se trasladará a Guadalajara, México, ciudad sede del equipo durante el torneo.

Colombia debutará en el Grupo K ante Uzbekistán el miércoles, 17 de junio. Posteriormente enfrentará a la República del Congo el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de este mismo mes.

La nómina completa es la siguiente:

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas, México), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, Argentina), David Ospina (Atlético Nacional, Colombia).

Defensas: Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía), Jhon Lucumí (Bologna, Italia), Yerry Mina (Cagliari, Italia), Willer Ditta (Cruz Azul, México), Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra), Santiago Arias (Independiente, Argentina), Johan Mojica (Mallorca, España), Deiver Machado (Nantes, Francia).

Volantes: Richard Ríos (Benfica, Portugal), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra), Kevin Castaño (River Plate, Argentina), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, Brasil), Gustavo Puerta (Racing de Santander, España), Jhon Arias (Palmeiras, Brasil), Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil), Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina), James Rodríguez (Minnesota United FC, EE.UU.), Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina).

Delanteros: Juan Camilo Hernández (Real Betis, España), Luis Díaz (Bayern Munich, Alemania), Luis Suárez (Sporting CP, Portugal), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama, Brasil), Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia).