Estos son los 48 campos base de las selecciones para el Mundial 2026

La FIFA confirmó la lista definitiva de los 48 sitios de entrenamiento de campos base para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con 39 selecciones ubicadas en territorio estadounidense, siete en México y dos en Canadá.
Los campos base, conocidos como Team Base Camps (TBC) bajo los términos de la FIFA, son la sede de entrenamiento y residencia de las delegaciones durante la fase de grupos.
“Los campos base son parte integral del ADN de cualquier Copa del Mundo”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa del Mundo 2026. “Es donde los equipos echan raíces, entrenan y viven los ritmos cotidianos del torneo.”
Entre las selecciones de mayor perfil, Argentina entrenará en el Sporting KC Training Centre de Kansas City; Brasil lo hará en la Columbia Park Training Facility de Nueva Jersey; y España se instalará en la Baylor School de Chattanooga, Tennessee. El anfitrión, la selección de Estados Unidos, tendrá su sede en el Great Park Sports Complex de Irvine, California.
México entrenará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México, mientras que Colombia lo hará en la Academia Atlas FC de Guadalajara y Corea del Sur en el Chivas Verde Valle, también en Guadalajara.
El proceso de selección arrancó oficialmente en 2024 con una lista de más de 60 opciones. Tras el sorteo final celebrado en diciembre de 2025, los entonces 42 equipos clasificados eligieron sus sedes con base en las zonas geográficas donde disputarán sus partidos de grupo.
La Copa del Mundo 2026 será el torneo más grande de la historia, con 48 selecciones compitiendo en 16 ciudades sede de tres países.
Aquí está la lista completa de todos los campos de entrenamientos:
|Federación miembro participante
|Ciudad
|Instalación de entrenamiento
|Argelia
|Kansas City
|Universidad de Kansas
|Argentina
|Kansas City
|Centro de entrenamiento del Sporting KC
|Australia
|Bahía de San Francisco
|Instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul
|Austria
|Goleta
|Harder Stadium de la UC en Santa Bárbara
|Bélgica
|Renton
|Centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC
|Bosnia y Herzegovina
|Sandy
|Estadio RSL
|Brasil
|Nueva York Nueva Jersey
|Instalaciones de entrenamiento de Columbia Park
|Cabo Verde
|Tampa
|Waters Sportsplex
|Canadá
|Vancouver
|National Soccer Development Centre
|Colombia
|Guadalajara
|Academia Atlas FC
|RD del Congo
|Houston
|Houston Training Centre
|Costa de Marfil
|Filadelfia
|Philadelphia Union
|Croacia
|Alexandria
|Instituto episcopal
|Curasao
|Boca Ratón
|Universidad Atlántica de Florida
|Chequia
|Dallas
|Mansfield Multipurpose Stadium
|Ecuador
|Columbus
|Centro de rendimiento del Columbus Crew
|Inglaterra
|Kansas City
|Swope Soccer Village
|Egipto
|Spokane
|Universidad Gonzaga
|Francia
|Boston
|Universidad Bentley
|Alemania
|Winston-Salem
|Universidad Wake Forest
|Ghana
|Boston
|Universidad Bryant
|Haití
|Nueva York Nueva Jersey
|Universidad Stockton
|RI de Irán
|Tijuana
|Centro Xoloitzcuintle
|Irak
|Greenbrier County
|The Greenbrier Sports Performance Centre
|Japón
|Nashville
|Nashville SC
|Jordania
|Portland
|Universidad de Portland
|República de Corea
|Guadalajara
|Chivas Verde Valle
|México
|Ciudad de México
|Centro de Alto Rendimiento (CAR)
|Marruecos
|Nueva York Nueva Jersey
|The Pingry School
|Países Bajos
|Kansas City
|Instalación de entrenamiento del KC Current
|Nueva Zelanda
|San Diego
|Estadio Torero de la Universidad de San Diego
|Noruega
|Greensboro
|UNC Greensboro
|Panamá
|New Tecumseth
|Nottawasaga Training Site
|Paraguay
|Bahía de San Francisco
|Spartan Soccer Complex
|Portugal
|Palm Beach Gardens
|Gardens North County District Park
|Catar
|Santa Bárbara
|Westmont College
|Arabia Saudí
|Austin
|Estadio del Austin FC
|Escocia
|Charlotte
|Charlotte FC
|Senegal
|Nueva York Nueva Jersey
|University Rutgers
|Sudáfrica
|Pachuca
|CF Pachuca: Universidad del Fútbol
|España
|Chattanooga
|Escuela Baylor
|Suecia
|Dallas
|Estadio del Dallas FC
|Suiza
|San Diego
|SDJA
|Túnez
|Monterrey
|Centro de entrenamiento del Rayados
|Turquía
|Mesa
|Arizona Athletic Grounds
|Estados Unidos
|Irvine
|Complejo deportivo Great Park
|Uruguay
|Cancún
|Mayakoba Training Center, Cancún
|Uzbekistán
|Atlanta
|Centro de entrenamiento del Atlanta United