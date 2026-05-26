Estos son los 48 campos base de las selecciones para el Mundial 2026

Vista aérea del Orange County Great Park el miércoles 28 de julio de 2021 en Irvine, California.

La FIFA confirmó la lista definitiva de los 48 sitios de entrenamiento de campos base para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con 39 selecciones ubicadas en territorio estadounidense, siete en México y dos en Canadá.

Los campos base, conocidos como Team Base Camps (TBC) bajo los términos de la FIFA, son la sede de entrenamiento y residencia de las delegaciones durante la fase de grupos.

“Los campos base son parte integral del ADN de cualquier Copa del Mundo”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa del Mundo 2026. “Es donde los equipos echan raíces, entrenan y viven los ritmos cotidianos del torneo.”

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Entre las selecciones de mayor perfil, Argentina entrenará en el Sporting KC Training Centre de Kansas City; Brasil lo hará en la Columbia Park Training Facility de Nueva Jersey; y España se instalará en la Baylor School de Chattanooga, Tennessee. El anfitrión, la selección de Estados Unidos, tendrá su sede en el Great Park Sports Complex de Irvine, California.

México entrenará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México, mientras que Colombia lo hará en la Academia Atlas FC de Guadalajara y Corea del Sur en el Chivas Verde Valle, también en Guadalajara.

El proceso de selección arrancó oficialmente en 2024 con una lista de más de 60 opciones. Tras el sorteo final celebrado en diciembre de 2025, los entonces 42 equipos clasificados eligieron sus sedes con base en las zonas geográficas donde disputarán sus partidos de grupo.

La Copa del Mundo 2026 será el torneo más grande de la historia, con 48 selecciones compitiendo en 16 ciudades sede de tres países.

Aquí está la lista completa de todos los campos de entrenamientos: