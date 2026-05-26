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Estos son los 48 campos base de las selecciones para el Mundial 2026

Irvine, CA - July 28: Aerial view of the Great Park on Wednesday, July 28, 2021 i
Vista aérea del Orange County Great Park el miércoles 28 de julio de 2021 en Irvine, California.
(Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Los campos base son la sede de entrenamiento y residencia de las delegaciones de las selecciones del Mundial 2026

Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

La FIFA confirmó la lista definitiva de los 48 sitios de entrenamiento de campos base para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con 39 selecciones ubicadas en territorio estadounidense, siete en México y dos en Canadá.

Los campos base, conocidos como Team Base Camps (TBC) bajo los términos de la FIFA, son la sede de entrenamiento y residencia de las delegaciones durante la fase de grupos.

“Los campos base son parte integral del ADN de cualquier Copa del Mundo”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa del Mundo 2026. “Es donde los equipos echan raíces, entrenan y viven los ritmos cotidianos del torneo.”

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Entre las selecciones de mayor perfil, Argentina entrenará en el Sporting KC Training Centre de Kansas City; Brasil lo hará en la Columbia Park Training Facility de Nueva Jersey; y España se instalará en la Baylor School de Chattanooga, Tennessee. El anfitrión, la selección de Estados Unidos, tendrá su sede en el Great Park Sports Complex de Irvine, California.

México entrenará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México, mientras que Colombia lo hará en la Academia Atlas FC de Guadalajara y Corea del Sur en el Chivas Verde Valle, también en Guadalajara.

El proceso de selección arrancó oficialmente en 2024 con una lista de más de 60 opciones. Tras el sorteo final celebrado en diciembre de 2025, los entonces 42 equipos clasificados eligieron sus sedes con base en las zonas geográficas donde disputarán sus partidos de grupo.

La Copa del Mundo 2026 será el torneo más grande de la historia, con 48 selecciones compitiendo en 16 ciudades sede de tres países.

Aquí está la lista completa de todos los campos de entrenamientos:

Federación miembro participante
Ciudad
Instalación de entrenamiento
Argelia
Kansas City
Universidad de Kansas
Argentina
Kansas City
Centro de entrenamiento del Sporting KC
Australia
Bahía de San Francisco
Instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul
Austria
Goleta
Harder Stadium de la UC en Santa Bárbara
Bélgica
Renton
Centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC
Bosnia y Herzegovina
Sandy
Estadio RSL
Brasil
Nueva York Nueva Jersey
Instalaciones de entrenamiento de Columbia Park
Cabo Verde
Tampa
Waters Sportsplex
Canadá
Vancouver
National Soccer Development Centre
Colombia
Guadalajara
Academia Atlas FC
RD del Congo
Houston
Houston Training Centre
Costa de Marfil
Filadelfia
Philadelphia Union
Croacia
Alexandria
Instituto episcopal
Curasao
Boca Ratón
Universidad Atlántica de Florida
Chequia
Dallas
Mansfield Multipurpose Stadium
Ecuador
Columbus
Centro de rendimiento del Columbus Crew
Inglaterra
Kansas City
Swope Soccer Village
Egipto
Spokane
Universidad Gonzaga
Francia
Boston
Universidad Bentley
Alemania
Winston-Salem
Universidad Wake Forest
Ghana
Boston
Universidad Bryant
Haití
Nueva York Nueva Jersey
Universidad Stockton
RI de Irán
Tijuana
Centro Xoloitzcuintle
Irak
Greenbrier County
The Greenbrier Sports Performance Centre
Japón
Nashville
Nashville SC
Jordania
Portland
Universidad de Portland
República de Corea
Guadalajara
Chivas Verde Valle
México
Ciudad de México
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Marruecos
Nueva York Nueva Jersey
The Pingry School
Países Bajos
Kansas City
Instalación de entrenamiento del KC Current
Nueva Zelanda
San Diego
Estadio Torero de la Universidad de San Diego
Noruega
Greensboro
UNC Greensboro
Panamá
New Tecumseth
Nottawasaga Training Site
Paraguay
Bahía de San Francisco
Spartan Soccer Complex
Portugal
Palm Beach Gardens
Gardens North County District Park
Catar
Santa Bárbara
Westmont College
Arabia Saudí
Austin
Estadio del Austin FC
Escocia
Charlotte
Charlotte FC
Senegal
Nueva York Nueva Jersey
University Rutgers
Sudáfrica
Pachuca
CF Pachuca: Universidad del Fútbol
España
Chattanooga
Escuela Baylor
Suecia
Dallas
Estadio del Dallas FC
Suiza
San Diego
SDJA
Túnez
Monterrey
Centro de entrenamiento del Rayados
Turquía
Mesa
Arizona Athletic Grounds
Estados Unidos
Irvine
Complejo deportivo Great Park
Uruguay
Cancún
Mayakoba Training Center, Cancún
Uzbekistán
Atlanta
Centro de entrenamiento del Atlanta United
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Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

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