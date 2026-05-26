Dentro de la concentración de la selección estadounidense para el Mundial en el Orange County Great Park

Una mañana de primavera reciente, el Championship Soccer Stadium, situado en un rincón del Great Park del Condado de Orange en Irvine, estaba tranquilo y vacío, salvo por la docena de aspersores que regaban el césped recién instalado.

Normalmente, este estadio tan frecuentado es un hervidero de actividad. Pero su principal inquilino, el Orange County Soccer Club, que juega en la segunda división de la USL Championship, ha sido desalojado temporalmente, viéndose obligado a entrenar en el parque cercano y a disputar su último partido en casa antes del Mundial en el Eddie West Field de Santa Ana, a unos 19 kilómetros de distancia. (Aunque no es que fuera necesariamente algo malo, ya que el club atrajo a una multitud récord de 7.651 espectadores en su victoria por 3-2 sobre Oakland el sábado, lo que le permitió mantener el segundo puesto en la tabla de la Conferencia Oeste.)

Durante el próximo mes, el recinto, de nueve años de antigüedad, tendrá un único ocupante: la selección nacional de fútbol de EE. UU., que ha elegido el estadio como su principal base de entrenamiento para la Copa del Mundo. El cambio temporal de titularidad viene anunciado por un gigantesco globo naranja del tamaño de un globo aerostático, adornado con el logotipo de U.S. Soccer y amarrado a una loma justo a las afueras del estadio.

Se desconoce por qué y cómo la federación acabó en Irvine; U.S. Soccer se negó a responder a las múltiples solicitudes de comentarios. Pero se puede afirmar con seguridad que la ubicación fue un factor determinante, ya que el Orange County Great Park es la base de entrenamiento para el Mundial más cercana al SoFi Stadium, donde Estados Unidos disputará dos de sus tres partidos de la fase de grupos.

Anuncio

Los equipos de trabajo se afanan en preparar el campo de entrenamiento para la selección de fútbol de Estados Unidos en el Championship Soccer Stadium de Irvine.



(Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

La primera sesión de entrenamiento de la selección estadounidense allí, el 8 de junio, será la única abierta al público. Cuatro días después, el equipo iniciará su andadura en el Mundial contra Paraguay en Inglewood, a unos 72 kilómetros en autobús. Los estadounidenses son una de las siete selecciones del Mundial que han elegido California como sede de su concentración. Australia y Paraguay entrenarán en el Área de la Bahía; Suiza y Nueva Zelanda estarán en San Diego; y Austria y Catar se alojarán en Santa Bárbara.

Para el Orange County Soccer Club, que ocupa un lugar modesto en el panorama futbolístico estadounidense, incluso una asociación temporal con la Copa del Mundo y la selección nacional es motivo de celebración.

“¿Cómo no vas a estar emocionado por que la selección anfitriona entrene en tus instalaciones cuando eres un club que se enorgullece de formar a jóvenes talentos?”, dijo Dan Rutstein, presidente de operaciones comerciales del equipo. “Compartir estadio con la selección de Estados Unidos es una gran oportunidad”.

Una oportunidad que conlleva grandes ventajas. La FIFA, que evaluó la ubicación para los equipos del Mundial hace un par de años, ha sustituido el césped del estadio por uno que el equipo nunca habría podido pagar por sí mismo y este instalará vallas de seguridad en la próxima semana más o menos, al igual que lo hará en los 48 campos de entrenamiento del torneo. La Federación Estadounidense de Fútbol también está ampliando y mejorando el diminuto vestuario del equipo y añadiendo una sala de trabajo para los medios de comunicación.

Álvaro León, Brian Biniasz y Joseph Frausto instalan un suelo de goma en el vestuario de la selección estadounidense de fútbol para el Mundial.



(Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Anuncio

Sin embargo, todo ello conlleva algunas molestias. Los jugadores tendrán que cambiarse en casa para el entrenamiento, que se celebrará en el parque contiguo. Además, los próximos seis partidos del club serán todos fuera de casa. El equipo también tuvo que retirar todos los carteles y pancartas que mencionaban al Orange County Soccer Club; estos fueron sustituidos por carteles de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT).

“Ahora es su estadio”, afirmó Rutstein.

“Si nos fijamos en lo que el club está tratando de lograr y en dónde nos encontramos como organización, cualquier inconveniente a corto plazo queda más que compensado por los beneficios a medio y largo plazo de estar asociados con la Copa del Mundo y la selección nacional de Estados Unidos”, añadió.

Una vista aérea de los equipos que preparan el campo de entrenamiento para la selección de fútbol de Estados Unidos en el Championship Soccer Stadium de Irvine.



(Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

El equipo está tratando de vender los derechos de denominación del estadio, por ejemplo, y su asociación con la selección nacional y la Copa del Mundo podría ser de gran ayuda para ello.

Cuando la FIFA dio a conocer por primera vez los posibles lugares de entrenamiento para la Copa del Mundo hace dos años, el Championship Soccer Stadium figuraba en la lista y Rutstein dijo que alrededor de una docena de selecciones nacionales enviaron representantes para echar un vistazo. Se desconoce cuántas pujaron por el lugar, pero las normas de la FIFA establecen que si dos o más equipos reclaman el mismo recinto, el equipo con la clasificación mundial de la FIFA más baja tiene prioridad.

Estados Unidos ocupa el puesto 16, lo que claramente le dio ventaja.

Además, el condado de Orange no es ajeno al fútbol de primer nivel. La única otra vez que se disputó la Copa del Mundo en Estados Unidos, en 1994, la selección estadounidense se entrenó en Mission Viejo. Y cuando el París Saint-Germain, campeón de Europa, vino al sur de California para disputar la Copa Mundial de Clubes el verano pasado, se entrenó en la UC Irvine.

Anuncio

“Alejarse del bullicio de una gran ciudad resulta atractivo”, afirmó Rutstein.

“La Copa del Mundo va a hacer maravillas por el fútbol en este país, como ya ocurrió hace más de 30 años”, continuó. “Y estamos deseando aprovechar al máximo ese crecimiento”.

