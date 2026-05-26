Mauricio Pochettino sobre Diego Luna y Tanner Tessmann: “Yo también sufrí quedarme fuera de un Mundial”

CHESTER, PENNSYLVANIA - 15 DE NOVIEMBRE: Diego Luna, n.º 10 de Estados Unidos, controla el balón ante Juan Cáceres, n.º 4 de Paraguay, durante la segunda mitad de un partido amistoso internacional en el Subaru Park, el 15 de noviembre de 2025 en Chester, Pennsylvania. (Foto de Emilee Chinn/Getty Images)

La selección de Estados Unidos ya tiene rostro para la Copa del Mundo de 2026 que organiza junto a México y Canadá.

En un evento realizado en Nueva York, el técnico argentino Mauricio Pochettino presentó este martes la lista definitiva de 26 jugadores con los que afrontará el primer Mundial organizado en casa desde 1994.

La lista presentada confirmó a la base del equipo que venía perfilándose desde hace meses, encabezada por Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Tim Ream, pero también dejó heridas abiertas. Las ausencias de Diego Luna y Tanner Tessmann provocaron reacciones inmediatas entre aficionados y analistas apenas comenzó la transmisión oficial.

Anuncio

Pochettino no quiso convertir la conferencia en una explicación pública de cada descarte. Cuando le preguntaron directamente por los jugadores que no alcanzaron un lugar en la convocatoria, el técnico argentino respondió desde un lugar más personal que futbolístico.

“He vivido ese dolor”, dijo el entrenador, recordando cuando quedó fuera de una Copa del Mundo durante su etapa como jugador. Después agregó que entendía perfectamente “la decepción y la frustración” de quienes no fueron elegidos.

El argentino insistió en que la decisión final no estuvo basada únicamente en talento individual, sino en equilibrio, roles y funcionamiento colectivo.

“No siempre eliges a los mejores nombres; eliges al equipo correcto”, explicó Pochettino. “Yo también sufrí quedarme fuera de un Mundial”.

La confección de la lista, según reportes, fue uno de los procesos más desgastantes para el cuerpo técnico. El veterano Ream reveló después del anuncio que el grupo percibía el peso emocional que cargaba el entrenador durante los últimos días previos a la decisión final.

Pulisic, la principal figura del plantel y rostro del fútbol estadounidense en la última década, habló sobre la dimensión histórica del torneo para el país anfitrión y el nivel de responsabilidad que siente el grupo.

“Queremos esto muchísimo”, afirmó el atacante del Milán. “Sabemos lo que significa jugar un Mundial en casa”.

El futbolista de 27 años llegará al torneo como el referente ofensivo del equipo y probablemente como uno de los jugadores más observados del campeonato. Pulisic viene de consolidarse como figura del Milan y afrontará el primer Mundial disputado en suelo estadounidense desde que era un niño.

Ream, por su parte, asumió el anuncio desde otro lugar. A sus 38 años, el defensor del Charlotte FC será uno de los líderes veteranos de un plantel que mezcla experiencia con futbolistas que vivirán su primera Copa del Mundo.

“Hay emoción, alivio y orgullo al mismo tiempo”, explicó Ream.

El defensor también habló sobre el ambiente interno que percibe alrededor del grupo y aseguró que el equipo entiende la magnitud del torneo. Estados Unidos no solo será anfitrión; también cargará con expectativas deportivas que no existían en generaciones anteriores.

La convocatoria final incluye a 13 jugadores que estuvieron en Qatar 2022 y otros 13 debutantes mundialistas. Entre las sorpresas apareció Alejandro Zendejas, mientras que Gio Reyna logró mantenerse en la lista pese a una temporada irregular a nivel de clubes.

Las ausencias generaron fuerte discusión entre aficionados estadounidenses en las redes sociales, en particular la exclusión de Luna, quien fue una de las decisiones más debatidas del día, especialmente por el protagonismo que había tenido bajo el mando de Pochettino durante el último año.

Estados Unidos abrirá el Mundial el próximo 12 de junio en el Los Angeles Stadium [SoFi Stadium] en Inglewood frente a Paraguay. Antes enfrentará amistosos contra Senegal y Alemania como parte de su preparación final.

Porteros:

Chris Brady (Chicago)

Matt Freese (New York City FC)

Matt Turner (Nueva Inglaterra)

Defensores:

Max Arfsten (Columbus)

Sergiño Dest (PSV Eindhoven)

Alex Freeman (Villarreal)

Mark McKenzie (Toulouse)

Tim Ream (Charlotte)

Chris Richards (Crystal Palace)

Antonee Robinson (Fulham)

Miles Robinson (Cincinnati)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Auston Trusty (Celtic)

Mediocampistas:

Tyler Adams (Bournemouth)

Sebastian Berhalter (Vancouver)

Weston McKennie (Juventus)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)

Cristian Roldan (Seattle)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Delanteros:

Brenden Aaronson (Leeds)

Folarin Balogun (Monaco)

Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

Christian Pulisic (AC Milan)

Tim Weah (Marseille)

Haji Wright (Coventry)

Alejandro Zendejas (América)

