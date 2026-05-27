CMB honra a David Benavídez con cinturón conmemorativo Tollan Tlatequi

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) distinguió al campeón súper mediano David Benavídez con un cinturón conmemorativo Tollan Tlatequi y lo nombró mejor boxeador del mes este martes. El nombre del cinturón combina las antiguas palabras náhuatl “Tollan”, en referencia a la antigua capital tolteca de Tula, y “Tlatequi”, que significa “luchar” o “pelear”.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, encabezó la ceremonia en la que también reconoció a José Benavídez padre como Entrenador del Año de la organización, en un acto que destacó por su carga emotiva cuando padre e hijo se fundieron en un abrazo al recibir la distinción.

“El Consejo Mundial de Boxeo se siente profundamente orgulloso de reconocer a David Benavídez, un campeón que representa el corazón, la disciplina y el espíritu guerrero del boxeo mexicano”, señaló Sulaimán. “Este cinturón conmemorativo simboliza precisamente esa grandeza”.

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El púgil invicto, quien ya había visitado la Ciudad de México hace aproximadamente dos meses y medio, agradeció el reconocimiento y reafirmó su identidad como figura del boxeo mexicano.

“Estoy muy feliz. Es un orgullo contar con un cinturón tan bonito como el del CMB. Este es el reflejo de cómo entrené duro todos los días, y así seguirá siendo”, expresó Benavídez. “Yo soy el Monstruo Mexicano, y voy a darles las peleas que quieren ver”.

Sulaimán invitó a David a ser quien le entregara personalmente el galardón a su padre. José Benavídez Sr., visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento y dedicó la distinción al esfuerzo compartido con su hijo.

“Tuvimos muchas lágrimas, mucho sudor, mucho sacrificio. Estoy muy orgulloso de tener un hijo como David, un peleador que entrega todo su corazón al representar a nuestra raza y a nuestra gente dentro del cuadrilátero. Los sueños se hacen realidad”, declaró el entrenador.

La ceremonia contó con la presencia de Sampson Lewkowicz, David García, Luis De Cubas y Al Haymon, entre otros.