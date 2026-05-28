Messi, Lamine Yamal y Pulisic sorprenden con inflables gigantes en Santa Mónica

SANTA MÓNICA, CA - 28 de mayo: Hinchables de la Copa Mundial 2026 de Fox Sports se exhiben en el Muelle de Santa Mónica el 28 de mayo de 2026, en Santa Mónica, California. (Photo Frank Micelotta/Fox Sports)

Tres figuras inflables gigantes de 40 pies de altura de las estrellas del fútbol mundial Lionel Messi, Lamine Yamal y Christian Pulisic aparecieron este jueves en el muelle de Santa Mónica, convirtiendo el icónico paseo costero del Sur de California en una postal anticipada de la Copa Mundial 2026.

Las estructuras, visibles desde distintos puntos de la playa y del Pacific Park, muestran al argentino Messi, al español Yamal y al estadounidense Pulisic como parte de una activación promocional de FOX Sports relacionada con la expectativa que rodea al torneo que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

La presencia de las tres figuras no pasó desapercibida, pues turistas y aficionados se congregaron el jueves (hasta las 8 p.m. PT) para tomar fotografías y videos de los inflables gigantes.

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La elección de los futbolistas también refleja distintas generaciones y mercados que dominan actualmente la conversación global del fútbol. Messi continúa siendo la imagen más poderosa del deporte a nivel internacional, Yamal se ha consolidado como una de las nuevas caras del fútbol europeo tras su irrupción con España y el FC Barcelona, y Pulisic representa el principal rostro futbolístico de Estados Unidos de cara al Mundial en casa.

Santa Mónica se ha convertido en uno de los puntos estratégicos para este tipo de iniciativas debido al flujo turístico internacional y a la cercanía con Los Ángeles, una de las sedes principales del Mundial. El SoFi Stadium –que ha sido temporalmente bautizado como LA Stadium durante el Mundial– albergará partidos del torneo y será una de las ciudades más activas durante la competencia.