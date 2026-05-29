A días de abrir el Mundial en casa, México mide su nivel ante Australia en el Rose Bowl

Los jugadores de México posan para una foto de equipo antes del partido amistoso internacional de fútbol entre México y Portugal, celebrado en Ciudad de México el sábado 28 de marzo de 2026.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, México recibirá a Australia el sábado (7 p.m., TUDN/FOX Deportes) en el histórico Rose Bowl de Pasadena, en un partido amistoso que servirá como el penúltimo examen antes del inicio de uno de los veranos más importantes del fútbol mexicano. El técnico Javier Aguirre aún afina los detalles de su convocatoria de 26 jugadores, lista que deberá entregar el lunes, y que probablemente utilizará el juego del sábado para despejar algunas dudas.

Los jugadores que militan en el extranjero ya se incorporaron al campamento tricolor de cara al debut mundialista del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica. Antes de eso, México tendrá una última cita ante su afición, cuando enfrente a Serbia el 4 de junio en Toluca.

‘El Vasco’ señaló sentirse cómodo con sus opciones para encarar su tercera Copa del Mundo al frente del combinado nacional. Reconoció que algunos jugadores aún se recuperan de sus respectivas lesiones, como Luis Chávez, César Huerta y Alexis Vega. Otros necesitan tiempo para adaptarse a la altitud de la Ciudad de México.

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“No es algo que me preocupa realmente, tenemos una baraja muy amplia y podemos repartir minutos”, afirmó Aguirre.

El encuentro se disputará en el escenario de la final del Mundial de 1994 y se perfila para agotar su aforo. Los organizadores confirmaron el jueves que el estadio estará prácticamente lleno con unas 75,000 personas, obviamente, la gran mayoría aficionados mexicanos, lo que generará un ambiente adverso, pero no necesariamente malo para los Socceroos.

“Será algo parecido a lo que vamos a enfrentar en el segundo partido ante Estados Unidos; es un partido que nos va a beneficiar”, dijo Harry Souttar, defensa de Australia y del Leicester City de Inglaterra.

Australia debutará en el Mundial el 13 de junio ante Turquía en Vancouver, luego enfrentará al local Estados Unidos el 19 de junio en Seattle, y cerrará la fase de grupos ante Paraguay el 25 de junio en San Francisco.

Los jugadores australianos posan para una foto de equipo antes de su partido de clasificación para el Mundial de fútbol contra Indonesia en el Estadio de Fútbol de Sídney, Sídney (Australia), el jueves 20 de marzo de 2025. (Mark Baker / Ap Photo/mark Baker)

Los Socceroos llegaron a Los Ángeles el jueves tras varias semanas de pretemporada en Sarasota, Florida. Tony Popovic, técnico de Australia, descartó que el largo periodo de concentración o el clima severo de Florida haya afectado al grupo. De cara a la fase de grupos, Australia se alojará en las instalaciones de Oakland Roots & Soul en la Bahía de San Francisco, y Popovic indicó que este partido del sábado también formará parte del proceso de aclimatación a la Costa Oeste.

“La historia de este estadio y el enfrentar a uno de los anfitriones, México, se va a sentir como si ya estuviéramos en el Mundial”, señaló Popovic. “Estamos contentos de demostrar cuánto hemos progresado”.

De cara al sábado, Popovic tiene como prioridad la sincronización del grupo, pues algunos jugadores necesitan descanso, mientras que otros requieren más minutos para llegar al máximo nivel.

Rose Bowl de Pasadena previo al duelo entre México y Australia. (Eduard Cauich/LA Times en Español)

El antecedente más reciente entre ambas selecciones data de 2023, en un partido disputado en Dallas en el que México remontó un marcador de 0-2 para empatar 2-2.

“Australia tiene un alto nivel de juego y nos hemos enfrentado varias veces. Mañana habrá muchos mexicanos en las gradas y ese será un buen ensayo tanto para ellos como para nosotros”, dijo Aguirre, quien destacó la velocidad como la principal característica del rival.