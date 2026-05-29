Union Station de Los Ángeles será Fan Zone oficial del Mundial 2026

La histórica Unión Station de Los Ángeles se convertirá en una Fan Zone oficial de la Copa del Mundo 2026 durante cuatro días, del 25 al 28 de junio, con entrada libre para todo público y una amplia programación que incluirá transmisiones en vivo de partidos del Mundial, experiencias interactivas, música, arte y gastronomía local.

El evento, que operará de 10:30 a.m. a 10:30 p.m. de jueves a sábado y hasta las 3:30 p.m. el domingo, no requiere boleto, aunque se recomienda registrarse a través de Eventbrite para acceder al recinto oficial.

El Ticket Concourse de la estación se transformará en el escenario principal, donde una pantalla LED gigante transmitirá los partidos en vivo, acompañados de sets de DJ, trivia y sesiones de fotos con figuras del evento. En el estacionamiento Lot B y en el área The Waiting Room también habrá pantallas exteriores con transmisiones continuas.

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Como parte de las actividades especiales, el jueves 25 de junio a las 5 p.m. el popular podcast de fútbol Men in Blazers realizará un show en vivo ante el público, con la presencia de invitados especiales, previo al partido de las 7 p.m.

La zona también contará con la sección “Train Like a Pro”, una experiencia al aire libre donde los aficionados podrán poner a prueba sus habilidades con ejercicios de dribling, pateo de velocidad y precisión.

En materia de gastronomía, el recinto reunirá a restaurantes y negocios de Unión Station —entre ellos Traxx Restaurant & Bar, Cilantro Fresh Mexican Grill y Wetzel’s Pretzels— más una feria de camiones de comida organizada en colaboración con Smorgasburg, disponible de viernes a domingo bajo la torre del reloj.

El Metro de Los Ángeles tendrá presencia activa con un autobús decorado con motivos mundialistas de 40 pies, además de un módulo informativo en The Waiting Room, donde se ofrecerá orientación sobre transporte y se venderán tarjetas TAP conmemorativas para que los fanáticos lleguen a los distintos estadios y sedes de la ciudad.

Así se verá Union Station durante el Mundial. (Union Station)

En el área cultural, la galería Metro Art Passageway exhibirá “Play”, una muestra del fotógrafo Pelle Cass que transforma campos deportivos en composiciones en capas que celebran el juego colectivo.

El Fan Zone se integrará a las actividades de El Pueblo de Los Ángeles y de LA Plaza de Cultura y Artes, conformando lo que los organizadores denominan el “Corazón de la Ciudad”, un destino cultural unificado durante los días del torneo.

Para más información sobre la programación y los anuncios de presentaciones especiales, se recomienda seguir la cuenta @unionstationla en Instagram.

