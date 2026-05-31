México sigue dejando muchas dudas tras penúltimo partido en Pasadena ante Australia

La gran mayoría de los 78,479 aficionados que llenaron el Rose Bowl de Pasadena el sábado por la noche para ver el penúltimo partido de México ante Australia antes del Mundial 2026 salieron contentos con el resultado de 1-0 a favor del Tricolor, a menos de dos semanas de la participación de su selección como coanfitriona de la Copa del Mundo.

Fue una prueba más de cómo el técnico mexicano Javier Aguirre ha reconquistado a la afición durante su tercer ciclo como entrenador del representativo mexicano.

El primer partido de Aguirre al frente de la Selección Mexicana fue precisamente en el Rose Bowl el 7 de septiembre de 2024, al inicio de su tercera etapa como director técnico, en el que derrotó a Nueva Zelanda por 3-0 en un duelo amistoso ante una pobre asistencia de 25,271 aficionados. En ese entonces, la afición estaba enojada por la eliminación en la primera ronda de la Copa América 2024, lo que derivó en el despido de Jimmy Lozano como técnico de la selección mexicana.

“A base de sencillez, de victorias, hemos sido un equipo reconocible, ordenado, disciplinado y con una gran actitud; eso la gente lo agradece”, dijo el sábado Aguirre, quien ha ganado la Copa Oro y la Liga de Naciones desde su llegada a la selección y que dejará el equipo a su asistente, Rafa Márquez, después de la Copa del Mundo.

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“Si ven que no te rompes el alma por la camiseta, te lo hacen saber”, añadió Aguirre sobre la fiel afición mexicana.

Johan Vásquez (5) anota al vencer a la defensa australiana en el partido del sábado en el Rose Bowl de Pasadena. (Roberto Cortés/Especial para LA Times en Español)

Pero tras la victoria del sábado, también es difícil ignorar algunos errores en el primer tiempo y un segundo tiempo deficiente, algo alarmante a muy pocos días del Mundial.

México debutará el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Antes de eso, Aguirre anunciará el 1 de junio la convocatoria final para la competencia.

El sábado se vieron bien físicamente César Huerta (pelvis y el pubis), Alexis Vega (rodilla) y Edson Álvarez (tobillo), jugadores que figuran con muy pocos minutos en sus clubes debido a sus respectivas lesiones.

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“Me siento muy feliz, ilusionado y después de tanto tiempo, estar en la cancha lo disfruto”, dijo tras el partido Huerta, del Anderlecht de la liga belga.

“Tengo mucha ilusión y mucha felicidad: al final, soy un privilegiado de estar en esta posición, de estar peleando por un lugar en una Copa del Mundo. Creo que eso a cualquier persona le hace mucha ilusión”, añadió Huerta, quien dijo que le gustaría “hacer historia” con México en el Mundial.

Pero, ¿qué es hacer historia en este Mundial?

“Hacer historia es pasar por ese tramo en el que muchas veces nos hemos puesto que la selección no tiene límites, la selección está para competir y en casa queremos hacerlo mejor”, añadió el exjugador de Pumas y Chivas.

El equipo tuvo una buena función al defender y atacar a balón parado, especialmente porque fue ahí donde cayó el tanto del equipo mexicano, Johan Vásquez, un defensa, anotó al minuto 27.

“Esperemos ser más contundentes en el futuro”, dijo Aguirre, quien trabajó durante 20 meses con alrededor de 70 jugadores para pulir un cuadro de 26 que representará a México en la Copa del Mundo.

“Estoy muy claro con los que se van a quedar, y los que van a iniciar el 11 (de junio)”, expresó Aguirre, quien espera tener un cuadro más parecido al que se utilizará en la inauguración de la Copa del Mundo ante Serbia el 4 de junio en Toluca.

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Aguirre dijo que el segundo tiempo fue malo porque el equipo no recuperó tanto el balón y que el equipo perdía el esférico muy pronto. También, el equipo contó con pocas oportunidades para sus delanteros, primero Guillermo Martínez y luego Santi Giménez.

“Independientemente del resultado, obviamente siempre es importante ganar, pero también es importante sentirnos cómodos dentro del campo. Empezamos a formar un equipo, una familia”, dijo Giménez, delantero del AC Milán,quien se recupera de una lesión.

“El vestidor es una familia, estamos muy comprometidos. Estamos muy conscientes de lo que se viene, somos muy sólidos, tenemos mucha tranquilidad emocional”, dijo Aguirre. “No nos enganchamos tanto con el árbitro, eso es importante durante el Mundial”.

“Creo que todos tenemos el mismo sueño”, dijo el mediocampista mexicano Luis Romo. “Todos queremos hacer la historia juntos”.

Después de ese primer partido ante Sudáfrica, enfrentarán a Corea del Sur en Guadalajara y cerrarán la fase de grupos ante Chequia en la Ciudad de México.

“No podemos pensar más allá del partido ante Sudáfrica, es lo más justo y lo más respetuoso para el rival”, dijo Aguirre.

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Por su parte, el entrenador de Australia, Tony Popovic, dijo que estaba contento en general de su enfrentamiento ante México, especialmente tras los ajustes en el segundo tiempo.

“Estuvimos bien en el segundo tiempo, lo que nos da mucha confianza, porque podemos enfrentar a una buena selección de un buen entrenador, y una gran afición”, dijo Popovic. “En el primer tiempo estábamos muy ansiosos y nerviosos, pero jugamos mejor en el segundo tiempo, no tuvimos muchas chances, pero tampoco se tienen muchas chances en una Copa del Mundo”.

Popovic señaló que México evitó que su equipo tuviera buen ritmo de juego y lamentó que no pudiera aprovechar el error de la defensa de su rival en el primer tiempo para anotar, pero Mohamed Toure no lo aprovechó.

Australia enfrentará a Estados Unidos en el segundo partido en Seattle. Antes de eso, debutarán ante Turquía en Vancouver.

“Estoy contento de que pudiéramos tener este juego, aprendimos mucho”, añadió Popovic.

